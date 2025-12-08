ગૌરવ ખન્ના બન્યો 'બિગ બોસ 19'નો વિનર, ધર્મેન્દ્રને યાદ કરીને ભાવુક થયો સલમાન ખાન
બિગ બોસ 19ની ટ્રૉફી માટે ગૌરવ ખન્ના અને ફરહાના ભટ્ટ વચ્ચે ખિતાબી ટક્કર જોવા મળી હતી
હૈદરાબાદ/મુંબઇ: સલમાન ખાનના સૌથી લોકપ્રિય શો બિગ બોસને તેનો 19મો વિનર મળી ગયો છે. 7 ડિસેમ્બરની રાત્રે બિગ બોસ 19ની ટ્રૉફી માટે ગૌરવ ખન્ના અને ફરહાના ભટ્ટ વચ્ચે ખિતાબી ટક્કર જોવા મળી હતી. સલમાન ખાને ફેન્સને વધુ રાહ ના જોવડાવતા ગૌરવ ખન્નાનો હાથ ઉઠાવી વિજેતા જાહેર કર્યો હતો. આ સાથે જ ટીવી સ્ટાર એક્ટર ગૌરવ ખન્ના બિગ બોસ 19નો વિનર બન્યો હતો. બિગ બોસ 19ની ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં ભાગ લેનારા તમામ કંટેન્સન્ટ પહોંચ્યા હતા જેમણે વિનર ગૌરવ ખન્નાને જીતની શુભકામના પાઠવી હતી.બીજી તરફ સલમાન ખાને ધર્મેન્દ્રના જન્મદિવસની પૂર્વસંધ્યાએ યાદ કર્યા હતા. આ દરમિયાન 'ભાઇજાન' ભાવુક થઇ ગયા હતા.
ગૌરવ ખન્નાએ જીતી બિગ બોસ 19ની ટ્રોફી
બિગ બોસ 19 ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં ગૌરવ ખન્ના, પ્રણીત મોરે, અમાલ મલિક, તાન્યા મિત્તલ અને ફરહાના ભટ્ટ ટોપ 5 કંન્ટેસ્ટન્ટ હતા. અમાલ મલિક, પ્રણીત અને તાન્યા એક પછી એક બહાર થઈ ગયા હતા, જેના કારણે ગૌરવ ખન્ના અને ફરહાના ભટ્ટ વચ્ચે ટાઇટલ માટે અંતિમ મુકાબલો જોવા મળ્યો હતો. અંતે સેલિબ્રિટી માસ્ટરશેફના પ્રથમ અને પૂર્વ વિનર ગૌરવ ખન્નાએ બીજી જીતનો સ્વાદ બિગ બોસ 19ની ટ્રોફી સાથે ચાખ્યો હતો.
જીત પર ગૌરવ ખન્નાનું રિએક્શન
બિગ બોસ 19માં વિજેતા જાહેર થયા બાદ ગૌરવ ખન્નાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેના ચાહકોને બિગ બોસ 19ની ટ્રોફી બતાવી હતી અને તેની તેની ટીમે ફેન્સનો આભાર માનતા લખ્યું, "ત્રણ મહિનાની સફર આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે, અને કેવો અંત! ટ્રોફી ઘરે આવી ગઇ છે. તેઓ પૂછતા રહ્યા, 'જીવીને શું કરશો?' અને જેમ કે આપણે હંમેશા કહ્યું છે, જીવીને આપણા બધા માટે ટ્રોફી ઘરે લાવીશું.આ યાત્રા સુંદર રહી છે. અમે ગૌરવ સાથે દરરોજ, દરેક ઉતાર-ચઢાવ, દરેક તાકાત અને ગૌરવની ક્ષણ જીવી છે, અને આજે આ જીત આજે ઘણી ખાસ લાગે છે. આ તે દરેક વ્યક્તિનો વિજય છે જેમણે તેનામાં વિશ્વાસ કર્યો, જેમણે તેને મત આપ્યો, જેઓ તેની સાથે ઉભા રહ્યા, જેમણે તેના સ્વપ્નને સ્વીકાર્યું. આજે, આપણે ફક્ત ટ્રોફીની ઉજવણી કરી રહ્યા નથી; આપણે વિશ્વાસ, પ્રેમ અને એકતાની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આપણે સાથે મળીને જીતી રહ્યા છીએ."
ધર્મેન્દ્રને યાદ કરીને ભાવુક થયો સલમાન ખાન
બિગ બોસ 19ના ગ્રાન્ડ ફિનાલે દરમિયાન, સલમાન ખાન પોતાના પ્રિય અને પિતા સમાન વ્યક્તિ, દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને યાદ કરીને ભાવુક થયો હતો તેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા.24 નવેમ્બરે દુનિયાને છોડી ગયેલા ધર્મેન્દ્રનો આજે 8 ડિસેમ્બરે જન્મ દિવસ છે અને આ પહેલા સલમાન ખાને બિગ બૉસ 19ના સ્ટેજ પરથી દિગ્ગજ અભિનેતાને યાદ કર્યા હતા અને તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ આપતા એક સારા માણસ ગણાવ્યા હતા. સલમાન ખાને શોમાં કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે ધરમજી કરતાં શ્રેષ્ઠ કોઈ છે. તેમણે પોતાનું જીવન રાજાની જેમ, પૂરા દિલથી જીવ્યું. હું મારી સમગ્ર ફિલ્મી કારકિર્દી દરમિયાન તેમના પગલે ચાલ્યો છું." મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાને જાવેદ અખ્તર સાથે મળીને ફિલ્મ 'શોલે' લખી હતી જેમાં ધર્મેન્દ્રએ 'વીરૂ'નો યાદગાર રોલ કર્યો હતો.
બિગ બોસ વિનર્સની લિસ્ટ
રાહુલ રોય (બિગ બોસ 1) (2006-07)
આશુતોષ કૌશિક (બિગ બોસ 2)
વિંદુ દારા સિંહ (બિગ બોસ 3)
શ્વેતા તિવારી (બિગ બોસ 4)
જુહી પરમાર (બિગ બોસ 5)
ઉર્વશી ધોળકિયા (બિગ બોસ 6)
ગૌહર ખાન (બિગ બોસ 7)
ગૌતમ ગુલાટી (બિગ બોસ 8)
પ્રિન્સ નરુલા (બિગ બોસ 9)
મનવીર ગુર્જર (બિગ બોસ 10)
શિલ્પા શિંદે (બિગ બોસ 11)
દીપિકા કક્કર (બિગ બોસ 12)
સિદ્ધાર્થ શુક્લા (બિગ બોસ 13)
રૂબીના દિલેક (બિગ બોસ 14)
તેજસ્વી પ્રકાશ (બિગ બોસ 15)
એમસી સ્ટેન (બિગ બોસ 16)
મુનાવર ફારુકી (બિગ બોસ 17)
કરણવીર મહેરા (બિગ બોસ 18)
ગૌરવ ખન્ના (બિગ બોસ 19)
