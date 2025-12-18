ETV Bharat / entertainment

કપિલ શર્મા કૉમેડી શોનો આ કોમેડિયન 'ધુરંધર'માં બન્યો જાસૂસ, ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઇને લોકો ઓળખી જ ના શક્યા

ટીવીનો આ જાણીતો એક્ટર છેલ્લા 25 વર્ષથી એક્ટિંગની દુનિયામાં કામ કરે છે અને હવે તેને ઓળખ મળી છે.

કપિલ શર્મા કૉમેડી શોનો આ કોમેડિયન 'ધુરંધર'માં બન્યો જાસૂસ
કપિલ શર્મા કૉમેડી શોનો આ કોમેડિયન 'ધુરંધર'માં બન્યો જાસૂસ (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: જો તમે 'ધુરંધર' ફિલ્મ જોઇ છે તો તમે કદાચ તે પાત્રને જોયું હશે જેણે ભારતીય જાસૂસની ભૂમિકા ભજવી હતી. અહીં, રણવીર સિંહના હમઝા અલીના પાત્ર વિશે નહીં પણ મોહમ્મદ આલમ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેણે તેને પાકિસ્તાનમાં આશ્રય આપ્યો હતો. તે ફિલ્મમાં જ્યુસ વેચનાર તરીકે દેખાય છે. શું તમે જાણો છો કે ફિલ્મમાં ભારતીય જાસૂસ મોહમ્મદ આલમનું પાત્ર કોણે ભજવ્યું હતું? જો ના, તો તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ એક્ટરે આ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ અભિનેતા છેલ્લા અઢી દાયકાથી અભિનયની દુનિયામાં છે અને તેને હમણાં ઓળખ મળી છે.

ધુરંધરમાં ભજવી શક્તિશાળી ભૂમિકા

ધુરંધરમાં, અક્ષય ખન્નાએ રહેમાન ડકૈતની ભૂમિકા ભજવી હતી, રણવીર સિંહે હમઝા અલી અને જસકીરત સિંહ રંગીની ભૂમિકા ભજવી હતી, આર. માધવને અજય સાન્યાલની ભૂમિકા ભજવી હતી, સંજય દત્તે એસપી ચૌધરી અસલમની ભૂમિકા ભજવી હતી, અને અર્જુન રામપાલે મેજર ઇકબાલની ભૂમિકા ભજવી હતી. પરંતુ આ ઉપરાંત, આ ફિલ્મમાં આ પાત્રોએ પણ ફિલ્મમાં પોતાના અભિનય દ્વારા લોકોને પ્રભાવિત કર્યા છે. રાકેશ બેદીએ 'જમીલ જમીલ'ની ભૂમિકા ભજવી હતી, નવીન કૌશિકે 'ડોંગા'ની ભૂમિકા ભજવી હતી, માનવે 'સુશાંત બંસલ'ની ભૂમિકા ભજવી હતી, દાનિશ પાંડોરે 'ઉઝૈર બલોચ'ની ભૂમિકા ભજવી હતી, અને ગૌરવ ગેરાએ 'મોહમ્મદ આલમ'ની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ બધા એક્ટરે ફિલ્મમાં સારૂ કામ કર્યું છે તેમાં ગૌરવ ગેરાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે જ્યુસ વેચનાર 'મોહમ્મદ આલમ'ની ભૂમિકા ભજવે છે. આ રોલ કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો,આ વીડિયોમાં જોઇએ.

ગૌરવ ગેરાનું ટ્રાન્સફોર્મેશન

ફિલ્મની પુરી ટીમનો મેકઅપ એક જ મેકઅપ કંપનીએ કર્યું છે, જેને સોશિયલ મીડિયા પર ધુરંધરની સ્ટારકાસ્ટના ટ્રાન્સફોર્મેશન વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે.

આખી ફિલ્મના કલાકારો એ જ મેકઅપ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેણે ધુરંધર સ્ટાર કાસ્ટના ટ્રાન્સફોર્મેશન વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા. આમાં ગૌરવ ગેરાનો મોહમ્મદ આલમ તરીકેનો ટ્રાન્સફોર્મેશન વીડિયો પણ શામેલ છે. આ વીડિયોમાં, તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે એક ટીમ ગૌરવને મોહમ્મદ આલમના લુકમાં બદલી રહી છે. મોહમ્મદ આલમના લુકમાં આવ્યા બાદ ગૌરવને ઓળખવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે અને ફિલ્મમાં લોકોનું તેના પર ધ્યાન જ નથી ગયું કે આ જાણીતો એક્ટર ફિલ્મમાં આટલો મહત્ત્વનો રોલ કરી રહ્યો છે. ફિલ્મમાં તેને પૂરતો સ્ક્રીન સમય મળ્યો હતો, જેનો તેણે પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે.

કોણ છે ગૌરવ ગેરા?

ગૌરવ ગેરાએ આપણે શ્શશ...કોઇ હૈ, ​​જસ્સી જૈસી કોઈ નહીં, CID, ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન કોમેડી શો, બાથરૂમ સિંગર, દેખ ઈન્ડિયા દેખ, બાત હમારી પક્કી હૈ, કોમેડી નાઈટ્સ વિથ કપિલ, નાગિન, ઝલક દિખલા જા, બિગ બોસ 11, અને ક્વિન જેવા શોથી જાણીએ છીએ. તેણે 2001માં લોકપ્રિય ટીવી શો શ્શશ....કોઈ હૈથી અભિનયની શરૂઆત કરી હતી. ગૌરવે ક્યો હો ગયા ના ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી નીલ એન્ડ નિક્કી અને ધ શૌકીન્સ જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યો હતો. હવે ગૌરવને ધુરંધર ફિલ્મમાં તેના દમદાર રોલ દ્વારા ઓળખ મળી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GAURAV GERA
DHURANDHAR ACTOR GAURAV GERA
THE KAPIL SHARMA SHOW
DHURANDHAR FILM
DHURANDHAR ACTOR GAURAV GERA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.