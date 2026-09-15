અંબાણી પરિવારના આંગણે ગણેશોત્સવ, બોલીવુડના આ દિગ્ગજ કલાકારો આવ્યા બાપ્પાના દર્શન કરવા
અંબાણી પરિવારે સોમવારે પોતાન નિવાસ સ્થાન એન્ટેલિયામાં ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિ ઉત્સવનું આયોજન કર્યું હતું. નેતાઓ, અભિનેતાઓ, ધર્મગુરૂઓ સહિતની હસ્તીઓ ઉમટી પડી હતી.
Published : September 15, 2026 at 7:46 AM IST
મુંબઈ: દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે બાપ્પાનું એન્ટિલિયામાં પણ ભવ્ય આગમન થયું. અંબાણી પરિવાર દરેક તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવે છે. સોમવારે, અંબાણી પરિવારે ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી કરી હતી. તેમણે ઘણા જાણીતા બોલિવૂડ સ્ટાર્સને પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું.
નીતા અંબાણી અને તેમના સમગ્ર પરિવારે બાપ્પાના આશીર્વાદ લેવા માટે તેમના ઘરે પધારેલા સેલિબ્રિટીઓનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું. બોલીવુડ કલાકારોમાં સલમાન ખાન, પરિવાર સાથે સૈફ અલી ખાન, સંજય દત્ત, દિકરી એકતા કપુર સાથે પીઢ અભિનેતા જીતેન્દ્ર, રણવીર સિંહ, પત્ની આલિયા ભટ્ટ સાથે રણબીર કપુર, પતિ સાથે માધુરી દીક્ષિત, પત્ની સાથે સુનિલ શેટ્ટી, ક્રિતી સેનન, કિરન રાવ, પત્ની કિયારા અડવાણી સાથે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, પિતા બોની કપુર સાથે અર્જુન કપુર, પીઢ અભિનેત્રી રેખા, પત્ની જેનેલિયા ડિસૂઝા સાથે અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ, સમગ્ર પરિવાર સાથે સચિન તેંડુલકર, પત્ની સાથે વરૂણ ધવન, હરભજન સિંહ અને તેમની પત્ની ગીતા બસરા, પુત્ર અને પુત્રી સાથે કાજોલ, જહાન્વી કપુર, પત્ની કેટરીના કૈફ સાથે વીકિ કૌશલ, પત્ની સાથે જૈકી શ્રોફ, અનિલ કપુર, ડો.કુમાર વિશ્વાસ, પરિવાર સાથે ઉદ્ધવ ઠાકરે, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સહિત બાબા રામદેવ સહિતની ટોચની હસ્તીઓ આ ગણેશ પૂજાના કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતાં.
#WATCH महाराष्ट्र: रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी, अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' में गणेश चतुर्थी के जश्न में शामिल हुईं। pic.twitter.com/nNKeMZTGJx— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
ઓરેન્જ-પિંક સાડીમાં નીતા અંબાણી ખુબ જ સુંદર લાગી રહ્યાં હતાં. તેમણે તમામ લોકોનું ભાવભર્યુ સ્વાગત કર્યુ હતું.
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: अभिनेता सलमान खान गणेश चतुर्थी के जश्न के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/Ou3AbJVdxX— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
સલમાન ખાનની એન્ટ્રી
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी पत्नी के साथ गणेश चतुर्थी के जश्न के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/VMzhmGBkxs— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની સાથે અભિનેતા સુનિલ શેટ્ટી
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी कियारा आडवाणी संग गणेश चतुर्थी के जश्न के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/1SJt7HpKIl— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની કિયારા અડવાણી સાથે અભિનેતા સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: भाजपा सांसद हरभजन सिंह अपने परिवार संग गणेश चतुर्थी के जश्न के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/XvpRAu15RQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની ગીતા બસરા અને દિકરી સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા પૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહ
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: अभिनेता संजय दत्त गणेश चतुर्थी के जश्न के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/8eFWFEtjWg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
અભિનેતા સંજય દત્ત
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/o7RBDFlzYD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની,પુત્ર, પુત્રી અને પૌત્રવધુ સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા પૂર્વ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी पत्नी के साथ अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' में उत्सव मनाने पहुंचे। pic.twitter.com/cWTHgWkL3O— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની સાથે અભિનેતા જૈકી શ્રોફ
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/732GpA4IDX— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની કરીના કપુર, સાળી કરિશ્મા કપૂર અને બંને બાળકો સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા અભિનેતા સૈફ અલી ખાન
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता अर्जुन कपूर उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/2vL6k8LipP— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પિતા બોની કપુર સાથે અભિનેતા અર્જુન કપુર
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता अनिल कपूर उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/CipvauopdD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
ટ્રેડિશનલ લુકમાં નજરે પડલે અભિનેતા અનિલ કપુર
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता वरुण धवन अपनी पत्नी के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/rV5K7dw8aO— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
દિકરી એકતા કપુર સાથે પીઢ અભિનેતા જીતેન્દ્ર
પત્ની જેનેલિયા ડિસૂઝા સાથે અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूज़ा के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/0szsgHyC8H— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની સાથે અભિનેતા વરૂણ ધવન
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता वरुण धवन अपनी पत्नी के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/rV5K7dw8aO— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
દિકરી અને દિકરા સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચી અભિનેત્રી કાજોલ
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता विक्की कौशल अपने पत्नी कैटरीना कैफ के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/qeJfg7uxlZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પત્ની કેટરીના કૈફ સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચ્યો અભિનેતા વિક્કી કૌશલ
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/OzZkw1Jjjx— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
પરિવાર સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચ્યા ઉદ્ધવ ઠાકરે
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेत्री जान्हवी कपूर उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/yIr9qQVXT4— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
ટ્રેડિશનલ લૂકમાં ખુબ જ સુંદર દેખાઈ અભિનેત્રી જહાન્વી કપુર
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेत्री कृति सेनन अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/STtgNdtpYx— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
બહેન નૂપુર સેનન સાથે અભિનેત્રી ક્રિતી સેનન અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेत्री रेखा उत्सव मनाने के लिए अंबानी परिवार के घर 'एंटीलिया' पहुंचे। pic.twitter.com/aFLnuuThu6— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં આવેલા અભિનેત્રી રેખાએ જીત્યું સૌ કોઈનું દિલ