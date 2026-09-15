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અંબાણી પરિવારના આંગણે ગણેશોત્સવ, બોલીવુડના આ દિગ્ગજ કલાકારો આવ્યા બાપ્પાના દર્શન કરવા

અંબાણી પરિવારે સોમવારે પોતાન નિવાસ સ્થાન એન્ટેલિયામાં ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિ ઉત્સવનું આયોજન કર્યું હતું. નેતાઓ, અભિનેતાઓ, ધર્મગુરૂઓ સહિતની હસ્તીઓ ઉમટી પડી હતી.

અંબાણી પરિવારના આંગણે ગણેશોત્સવમાં બોલુવડ સ્ટાર્સનો મેળાવળો
અંબાણી પરિવારના આંગણે ગણેશોત્સવમાં બોલુવડ સ્ટાર્સનો મેળાવળો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 7:46 AM IST

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મુંબઈ: દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે બાપ્પાનું એન્ટિલિયામાં પણ ભવ્ય આગમન થયું. અંબાણી પરિવાર દરેક તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવે છે. સોમવારે, અંબાણી પરિવારે ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી કરી હતી. તેમણે ઘણા જાણીતા બોલિવૂડ સ્ટાર્સને પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું.

નીતા અંબાણી અને તેમના સમગ્ર પરિવારે બાપ્પાના આશીર્વાદ લેવા માટે તેમના ઘરે પધારેલા સેલિબ્રિટીઓનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું. બોલીવુડ કલાકારોમાં સલમાન ખાન, પરિવાર સાથે સૈફ અલી ખાન, સંજય દત્ત, દિકરી એકતા કપુર સાથે પીઢ અભિનેતા જીતેન્દ્ર, રણવીર સિંહ, પત્ની આલિયા ભટ્ટ સાથે રણબીર કપુર, પતિ સાથે માધુરી દીક્ષિત, પત્ની સાથે સુનિલ શેટ્ટી, ક્રિતી સેનન, કિરન રાવ, પત્ની કિયારા અડવાણી સાથે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, પિતા બોની કપુર સાથે અર્જુન કપુર, પીઢ અભિનેત્રી રેખા, પત્ની જેનેલિયા ડિસૂઝા સાથે અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ, સમગ્ર પરિવાર સાથે સચિન તેંડુલકર, પત્ની સાથે વરૂણ ધવન, હરભજન સિંહ અને તેમની પત્ની ગીતા બસરા, પુત્ર અને પુત્રી સાથે કાજોલ, જહાન્વી કપુર, પત્ની કેટરીના કૈફ સાથે વીકિ કૌશલ, પત્ની સાથે જૈકી શ્રોફ, અનિલ કપુર, ડો.કુમાર વિશ્વાસ, પરિવાર સાથે ઉદ્ધવ ઠાકરે, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સહિત બાબા રામદેવ સહિતની ટોચની હસ્તીઓ આ ગણેશ પૂજાના કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતાં.

ઓરેન્જ-પિંક સાડીમાં નીતા અંબાણી ખુબ જ સુંદર લાગી રહ્યાં હતાં. તેમણે તમામ લોકોનું ભાવભર્યુ સ્વાગત કર્યુ હતું.

સલમાન ખાનની એન્ટ્રી

પત્ની સાથે અભિનેતા સુનિલ શેટ્ટી

પત્ની કિયારા અડવાણી સાથે અભિનેતા સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા

પત્ની ગીતા બસરા અને દિકરી સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા પૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહ

અભિનેતા સંજય દત્ત

પત્ની,પુત્ર, પુત્રી અને પૌત્રવધુ સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા પૂર્વ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર

પત્ની સાથે અભિનેતા જૈકી શ્રોફ

પત્ની કરીના કપુર, સાળી કરિશ્મા કપૂર અને બંને બાળકો સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં દર્શન કરવા આવેલા અભિનેતા સૈફ અલી ખાન

પિતા બોની કપુર સાથે અભિનેતા અર્જુન કપુર

ટ્રેડિશનલ લુકમાં નજરે પડલે અભિનેતા અનિલ કપુર

દિકરી એકતા કપુર સાથે પીઢ અભિનેતા જીતેન્દ્ર

પત્ની જેનેલિયા ડિસૂઝા સાથે અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ

પત્ની સાથે અભિનેતા વરૂણ ધવન

દિકરી અને દિકરા સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચી અભિનેત્રી કાજોલ

પત્ની કેટરીના કૈફ સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચ્યો અભિનેતા વિક્કી કૌશલ

પરિવાર સાથે અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં પહોંચ્યા ઉદ્ધવ ઠાકરે

ટ્રેડિશનલ લૂકમાં ખુબ જ સુંદર દેખાઈ અભિનેત્રી જહાન્વી કપુર

બહેન નૂપુર સેનન સાથે અભિનેત્રી ક્રિતી સેનન અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં

અંબાણી પરિવારના ગણેશ મહોત્સવમાં આવેલા અભિનેત્રી રેખાએ જીત્યું સૌ કોઈનું દિલ

TAGGED:

GANESH CHATURTHI CELEBRATION
AMBANI FAMILY CELEBRATION
BOLLYWOOD CELEBS AT MUMBAI
ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી
GANESH CHATURTHI 2026

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