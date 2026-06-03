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ડૉન 3 વિવાદ: રણવીર સિંહની લીગલ નોટિસની અસર, FWICE તાત્કાલિક 'ધુરંધર' પરથી હટાવ્યો બેન

રણવીર સિંહ ફિલ્મ ડોન 3માંથી હટી ગયા બાદ 25 મેના રોજ તેની સામે અસહકારનો નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો

રણવીર સિંહ ફિલ્મ ડોન 3માંથી હટી ગયા બાદ 25 મેના રોજ તેની સામે અસહકારનો નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો
રણવીર સિંહ ફિલ્મ ડોન 3માંથી હટી ગયા બાદ 25 મેના રોજ તેની સામે અસહકારનો નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 4:40 PM IST

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હૈદરાબાદ: ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઇઝ (FWICE) એ બુધવારે જણાવ્યું કે, તેણે ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ "ડોન 3" માંથી બહાર નીકળવા અંગે રણવીર સિંહ સામે જારી કરાયેલ અસહકાર નિર્દેશ પાછો ખેંચી લીધો છે. "ધ્રુવંધર" સ્ટારે સંગઠનને કાનૂની નોટિસ મોકલ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

આ નિર્ણય ઇન્ડિયન મોશન પિક્ચર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન (IMPA), પ્રોડ્યુસર્સ ગિલ્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (PGI), અને સિને એન્ડ ટીવી આર્ટિસ્ટ્સ એસોસિએશન (CINTAA) ના હસ્તક્ષેપ બાદ લેવામાં આવ્યો છે.

FWICE ના પ્રમુખ બી.એન. તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે અમે બધા નિર્માતાઓના સંગઠનો સાથે બેસીને યોગ્ય નિર્ણય લેવો જોઈએ, જેથી ખાતરી થાય કે નિર્માતાઓ અને દિગ્દર્શકો કે અભિનેતાને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. IMPA, પ્રોડ્યુસર્સ ગિલ્ડ અને CINTAA ની વિનંતીઓને પગલે, અમે તાત્કાલિક અસરથી અમારા અસહકાર નિર્દેશને પાછો ખેંચી રહ્યા છીએ." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ બાબતમાં કોઈ વિજેતા કે હારનાર નથી. અમારું કાનૂની વિભાગ તેમની કાનૂની નોટિસનો જવાબ આપશે."

25 મેના રોજ રણવીર સિંહ સામે અસહકારનો નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. આ પછી અખ્તર અને તેના પ્રોડક્શન પાર્ટનર, રિતેશ સિધવાની દ્વારા ઇન્ડિયન ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ડિરેક્ટર્સ એસોસિએશન (IFTDA) ને ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેણે આગળની કાર્યવાહી માટે આ મામલો FWICE ને મોકલી દીધો હતો.

લોકપ્રિય ફ્રેન્ચાઇઝ, 'ડોન 3' નું રીબૂટ ત્રણ વર્ષથી ચાલી રહ્યું હોવાના અહેવાલ છે, છતાં શૂટિંગ શરૂ થયું નથી. નિર્માતાઓનો દાવો છે કે પ્રી-પ્રોડક્શન પર 45 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ખર્ચ થઈ ચૂક્યો છે. તે સમયે, રણવીર સિંહના પ્રવક્તાએ એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે, અભિનેતા ફિલ્મ અને ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા દરેક વ્યક્તિ માટે "ઊંડો આદર અને સદ્ભાવના" ધરાવે છે.

નિવેદનમાં લખ્યું હતું: "ડોન 3 ની આસપાસના તાજેતરના વિકાસ વચ્ચે, તેમણે સભાનપણે મૌન જાળવવાનું પસંદ કર્યું છે, તેઓ માને છે કે વ્યાવસાયિક ચર્ચાઓ અને વ્યક્તિગત સંબંધોને ગૌરવ, પરિપક્વતા અને પરસ્પર આદર સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે સંભાળવામાં આવે છે."

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