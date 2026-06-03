આ પાંચ હોરર ફિલ્મો સામે 'ઑબ્સેશન' પણ પાણી ભરે, એકલામાં જોઈ લીધી તો ગયા કામથી
તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી સાઈકોલૉજિકલ હોરર-થ્રિલર ફિલ્મ, 'ઓબ્સેશન'એ ખૂબ ચર્ચા જગાવી છે ત્યારે એવી પાંચ ફિલ્મોની યાદી જે અત્યાર સુધી બનેલી સૌથી ડરામણી ફિલ્મો ગણાય છે
Published : June 3, 2026 at 8:21 PM IST
હૈદરાબાદ: હાલ, હોરર-થ્રિલર સિનેમાની દુનિયા તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી સાઈકોલૉજિકલ હોરર-થ્રિલર ફિલ્મ, 'ઓબ્સેશન' ને લઈને ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મતેના પ્રોડક્શન બજેટ કરતા 100 ગણી વધુ કમાણી કરી ચૂકી છે. IMDb એ તેને 8.2 રેટિંગ આપ્યું છે અને આ ફિલ્મ સમગ્ર ભારતમાં પણ ખૂબ ચર્ચા જગાવી રહી છે.
આ ફિલ્મ ઈન્ડિયન બોક્સ ઓફિસ પર અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર આવવાની તૈયારીમાં છે. જોકે, તે પહેલાં, ચાલો તે હોરર-થ્રિલર અને સાઈકોલૉજિકલ ફિલ્મો પર એક નજર કરીએ જેણે દર્શકોને ભયભીત કરી દીધા હતા.
સાઈકો (1960) – રેટિંગ: 8.5
IMDb મુજબ, 1960 માં રિલીઝ થયેલી અમેરિકન હોરર ફિલ્મ 'સાયકો' સૌથી ડરામણી ફિલ્મ તરીકે સ્થાન ધરાવે છે, જેને તેની હોરર ફિલ્મોની યાદીમાં સૌથી વધુ 8.5 રેટિંગ મળ્યું છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન આલ્ફ્રેડ હિચકોક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તે રોબર્ટ બ્લોચની 1959 માં લખાયેલી આ જ નામની નવલકથા તેમજ સીરીયલ કિલર એડ ગેઇનની આસપાસની વાસ્તવિક ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. આ ફિલ્મ તેની આઘાતજનક વાર્તા અને તેના ભયાનક "શાવર સીન" માટે સિનેમાના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ માનવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ હોટસ્ટાર પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
ધ શાઇનિંગ (1980) – રેટિંગ: 8.4
સ્ટેનલી કુબ્રિક દ્વારા દિગ્દર્શિત, સાઈકોલૉજિકલ હોરર ફિલ્મ 'ધ શાઇનિંગ' 1980 માં રિલીઝ થઈ હતી. સ્ટેનલીએ નવલકથાકાર ડાયેન જોહ્ન્સન સાથે ફિલ્મની પટકથા લખી હતી. સ્ટીફન કિંગની 1977 ની નવલકથા પર આધારિત, આ ફિલ્મમાં જેક નિકલ્સન, શેલી ડુવલ, ડેની લોયડ અને સ્કેથમેન ક્રોથર્સે અભિનય કર્યો છે. આ ફિલ્મ એક માણસના ગાંડપણમાં ઉતરવાની ઘટનાનું વર્ણન કરે છે - એક મહત્વાકાંક્ષી નવલકથાકાર જે દારૂના વ્યસનમાંથી સ્વસ્થ થાય છે - જે તેની પત્ની અને પુત્ર સાથે એક માઉન્ટેન રિસોર્ટ હોટલમાં નોકરી લે છે, જ્યાં તે વધુને વધુ વિચિત્ર વર્તન કરવાનું શરૂ કરે છે. IMDb એ ફિલ્મને 8.4 નું રેટિંગ આપ્યું છે અને તે હાલમાં પ્રાઇમ વિડીયો પર ઉપલબ્ધ છે.
ધ સિક્સ્થ સેન્સ (1999) – રેટિંગ: 8.2
અમેરિકન સાઈકોલૉજિકલ થ્રિલર 'ધ સિક્સ્થ સેન્સ' (1999) એમ. નાઇટ શ્યામલન દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત હતી. તેમાં બ્રુસ વિલિસ એક બાળ મનોવિજ્ઞાનીની ભૂમિકામાં છે જેના દર્દી (હેલી જોએલ ઓસમેન્ટ) દાવો કરે છે કે તે મૃતકો સાથે વાતચીત કરી શકે છે. આ ફિલ્મ પ્રત્યેનું આકર્ષણ આજે પણ સિનેમા પ્રેમીઓમાં જીવંત છે. IMDb એ ફિલ્મને 8.2 રેટિંગ આપ્યું છે અને ભારતમાં, તે Jio Hotstar પર સ્ટ્રીમ કરી શકાય છે.
'ધ એક્સોસિસ્ટ' (1973) રેટિંગ: 8.1
તમે કદાચ સહમત ન થાઓ કે 'ધ એક્સોસિસ્ટ' એ અત્યાર સુધીની સૌથી ડરામણી ફિલ્મ છે. વિલિયમ ફ્રીડકિનની આ જ નામની નવલકથા પર આધારિત, આ ફિલ્મ એક યુવાન છોકરીની વાર્તા કહે છે જે એક શૈતાની અસ્તિત્વથી ઘેરાયેલી છે અને તેને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. તે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર આર-રેટેડ હોરર ફિલ્મ છે અને ઓસ્કારમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ માટે નૉમિનેટ થનારી પહેલી હોરર ફિલ્મ હતી (તેને નવ અન્ય નૉમિનેશન મળ્યા અને બે એવોર્ડ જીત્યા). જો કે, તેની ક્રિટિકલ અને બૉક્સ ઑફિસ સફળતા ઉપરાંત, આ ફિલ્મ તેના કારણે ફેલાયેલા દેશવ્યાપી ડરને માટે પણ કુખ્યાત છે - તેના વિવાદાસ્પદ સામગ્રી અંગેના વિરોધથી લઈને પ્રેક્ષકોમાં ઉબકા અને બેભાન થવાની ઘટનાઓ સુધી. IMDb એ તેને 8.1 રેટિંગ આપ્યું છે. આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વિડીયો પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
ધ કોન્જ્યુરિંગ (2013) – રેટિંગ: 7.5
'ધ કોન્જ્યુરિંગ' સાથે, જેમ્સ વાને હોરર શૈલીના ટોચના ફિલ્મ નિર્માતાઓમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. તેમણે 'સો', 'ડેડ સાયલન્સ' અને 'ઇનસિડિયસ' જેવી ફિલ્મોનું નિર્દેશન પણ કર્યું છે; ખાસ કરીને, 'ધ કોન્જ્યુરિંગ' સત્ય ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. વોરેન્સના પાત્રો - જે 'ધ એમિટીવિલે હોરર' ફિલ્મોને પ્રેરણા આપનારા આઘાતજનક કેસ પરના તેમના કામ માટે જાણીતા છે ('ધ કોન્જ્યુરિંગ 2' માં પણ એક વાર્તા દર્શાવવામાં આવી છે) - પેટ્રિક વિલ્સન અને વેરા ફાર્મિગા દ્વારા ભજવવામાં આવ્યા છે, જેઓ અસરકારક જમ્પ સ્ક્વેર અને રૂંવાડા ઊભા કરી દેતો અભિનય આપે છે. સાથે મળીને, વોન અને તેના કલાકારો આ હોરર ફિલ્મ સાથે પ્રેક્ષકોને પરસેવા છોડાવી દેવામાં સફળ રહ્યા. IMDb એ તેને 7.5 રેટિંગ આપ્યું છે. તમે આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વિડીયો, જિયો હોટસ્ટાર અને યુટ્યુબ પર જોઈ શકો છો.
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