પ્લેબેક સિંગિંગ છોડ્યા બાદ અરિજિત પહેલી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ, બે લોકોનો માન્યો આભાર
27 જાન્યુઆરીએ અરિજિતે પ્લેબેક સિંગિંગ છોડવાની જાહેરાત કરી હતી
Published : February 10, 2026 at 1:19 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત ગાયકોમાંના એક, અરિજીત સિંહે તાજેતરમાં પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. નિવૃત્તિની જાહેરાત બાદ, ગાયક લાઇવ પર્ફોર્મન્સ આપતો જોવા મળ્યો. પ્રખ્યાત સિતારવાદક અનુષ્કા શંકર દ્વારા આયોજિત એક શોમાં તેણે પોતાના સિંગિંગથી ચાહકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. તેના સિંગિંગની વાયરલ ક્લિપે તેના ચાહકોને પ્રેરણા આપી. બીજી તરફ અરિજિતે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેને સ્ટેજ પર આવતા જ નર્વસ ફિલ થઈ રહ્યું છે. તેણે અનુષ્કા શંકર સાથે સ્ટેજ શેર કર્યો અને તેના ચાહકોના તેના પ્રત્યેના પ્રેમે તેને હિંમત આપી. તેણે ખાસ સાંજની શરૂઆત બંગાળી ગીત "માયા ભરા રાતી" થી કરી. કોન્સર્ટ પછી, અરિજીત એક થેન્ક્સ શેર કરી.
અરિજીતએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર અનુષ્કા શંકર માટે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખી, જેમાં વ્યક્ત કર્યું કે તેની સાથે સ્ટેજ શેર કરવું તેના માટે કેટલું ખાસ હતું. તેણે શેર કર્યું કે તે હંમેશા અનુષ્કાના સંગીતના ચાહક રહ્યા છે. પોસ્ટમાં, અરિજિતે અનુષ્કાના સંગીતની ખૂબ પ્રશંસા કરી અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. તેણે ખુલાસો કર્યો કે પ્રદર્શન પછી, તેઓ અનુષ્કાના ઘરે ગયો હતો, જ્યાં તેઓએ ગીત કંપોઝ કર્યું હતું.
27 જાન્યુઆરીના રોજ, અરિજીત સિંહે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં કહ્યું, "હું તમારા બધાના પ્રેમ બદલ આભાર માનવા માંગુ છું. હવેથી, હું પ્લેબેક સિંગિંગ નહીં કરું. હું આ વ્યવસાયનો અંત લાવી રહ્યો છું. આ એક અદ્ભુત સફર રહી છે."
અરિજીત 2005 માં રિયાલિટી શો "ફેમ ગુરુકુલ" થી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે 2011માં હિન્દી ફિલ્મોમાં ગાયકીની શરૂઆત કરી હતી અને 2013 માં "તુમ હી હો" થી ખ્યાતિ મેળવી હતી. તેણે ઘણા હિટ ગીતો આપ્યા છે જે લોકોમાં ગુંજ્યા છે. પંડિત રવિશંકરની પુત્રી, અનુષ્કા શંકર, વૈશ્વિક સ્તરે પ્રતિષ્ઠિત સંગીતકાર છે. તેને ચૌદ ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે નૉમિનેશન મળ્યા છે અને તે ગ્રેમી એવોર્ડ્સમાં લાઇવ પરફોર્મ કરનાર ભારતીય મૂળના પ્રથમ સંગીતકાર છે.
