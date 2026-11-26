મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર પર સિરીઝ 'લવ સ્કેમ ઔર ધોખા'ની જાહેરાત, ફર્સ્ટ લુક આઉટ; જાણો ક્યા અને ક્યારે થશે રિલીઝ
OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સે 26 નવેમ્બરે સોશિયલ મીડિયા પર લવ સ્કેમ ઔર ધોખા સિરીઝની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 26, 2026 at 12:21 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડિસને ગર્લફ્રેન્ડ ગણાવનારા મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર પર સિરીઝ લવ, સ્કેમ ઔર ધોખા: ધ સુકેશ ચંદ્રશેખર સ્ટોરીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મેકર્સે સિરીઝનું ફર્સ્ટલુક પોસ્ટર જાહેર કરી રિલીઝ ડેટ પરથી પરદો હટાવ્યો છે. સુકેશ ચંદ્રશેખર પર ઠગનો આરોપ છે અને તે લાંબા સમયથી દિલ્હીની મંડોલી જેલમાં સજા કાપી રહ્યો છે. આ પહેલા તે તિહાડ જેલમાં બંધ હતો. આ દરમિયાન કેટલીક વખત દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેને જેલમાંથી જેકલીનને કેટલાક ગિફ્ટ પણ મોકલી છે. કેસ સાથે જાણીએ કે સુકેશ ચંદ્રશેખર પર બનેલી સિરીઝ લવ,સ્કેમ અને ધોખા ક્યારે અને ક્યા રિલીઝ થશે.
ક્યારે અને ક્યા જોઇ શકશો લવ,સ્કેમ ઔર ધોખા?
OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સે 26 નવેમ્બરે સોશિયલ મીડિયા પર લવ સ્કેમ ઔર ધોખા સિરીઝની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ જણાવ્યું કે લવ, સ્કેમ ઔર ધોખા નેટફ્લિક્સ પર 18 ડિસેમ્બરે સ્ટ્રીમ થવા જઇ રહી છે. આ માહિતી સાથે એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે જેના પર સુકેશનું પોસ્ટર દેખાઇ રહ્યું છે. સિરીઝમાં સુકેશનો રોલ કોણ કરશે હજુ તેની જાણકારી આપવામાં આવી નથી.
પોસ્ટર પર લખ્યુ છે, લવ સ્કેમ ઔર ધોખા ધ સુકેશ ચંદ્રશેખર સ્ટોરી. આ સિરીઝનું નિર્દેશન મોમિતા સેન અને નિયંતા શેખર કરી રહ્યા છે. તેના કેપ્શનમાં લખ્યુ છે, વો સાજિશે, વો ઘોટાલે, વો કહાની જિસને પુરે દેશ કો ઝકઝોર દિયા. તેના એક્ઝીક્યૂટિવ પ્રોડ્યૂસર ચાંદની અહલાવત ડબાસ છે. બીજી તરફ આ પોસ્ટ પર કેટલાક યૂઝર્સે પૂછ્યુ કે શું સિરીઝમાં જેકલીન ફર્નાન્ડિસને કાસ્ટ કરશે.
કોણ છે સુકેશ ચંદ્રશેખર અને કેસ?
સુકેશ પર એક નહીં કેટલીક છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે. એક કેસમાં તેને ખુદને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ ગણાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેને એક અધિકારીને ફોન કરીને જામીન માટે દબાણ કર્યું હતું. આ કેસમાં દિલ્હીની તીસ હજારી કોર્ટે તેને ઓગસ્ટ 2026ના રોજ મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટે IPCની કલમ 170,189 અને 507 હેઠળ દોષી ઠેરવતા 8 વર્ષની સજા સંભળાવી હતી.
સુકેશ પર વર્ષ 2017થી 200 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી અને મની લોન્ડરિંગનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. આ કેસમાં બોલિવૂડની બે એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ અને નોરા ફતેહીનું નામ પણ આવ્યું હતું. તે કેટલીક વખત આ કેસમાં દિલ્હીની ED ઓફિસમાં નિવેદન આપવા આવી ચુકી છે.
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