ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાન બહાર ગોળીબાર, તપાસ શરૂ
આ ઘટના દિવસની વહેલી સવારે બની હતી, જેના પગલે ઇમારતની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
By PTI
Published : February 1, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 8:00 AM IST
મુંબઈ: રવિવારે મુંબઈના જુહુના પશ્ચિમ ઉપનગરોમાં ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટના દિવસની વહેલી સવારે બની હતી, જેના પગલે ઇમારતની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. "કોઈએ ઇમારત પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ઝોનલ પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો તપાસ કરી રહી છે," અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
ઘટના સમયે ફિલ્મ નિર્માતા તેમના ઘરે હતા કે નહીં તે તાત્કાલિક જાણી શકાયું નથી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ઇમારત પર ચાર રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો, અને કોઈને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ નથી.
महाराष्ट्र | फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के लिए हर संभव एंगल से… https://t.co/V8IplSw7UF— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2026
તેમણે કહ્યું કે જુહુ પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઇમારતની બહાર ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે, અને પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: