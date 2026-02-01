ETV Bharat / entertainment

ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાન બહાર ગોળીબાર, તપાસ શરૂ

આ ઘટના દિવસની વહેલી સવારે બની હતી, જેના પગલે ઇમારતની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

રોહિત શેટ્ટી (ANI)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 7:34 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 8:00 AM IST

મુંબઈ: રવિવારે મુંબઈના જુહુના પશ્ચિમ ઉપનગરોમાં ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટના દિવસની વહેલી સવારે બની હતી, જેના પગલે ઇમારતની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. "કોઈએ ઇમારત પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ઝોનલ પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો તપાસ કરી રહી છે," અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

ઘટના સમયે ફિલ્મ નિર્માતા તેમના ઘરે હતા કે નહીં તે તાત્કાલિક જાણી શકાયું નથી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ઇમારત પર ચાર રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો, અને કોઈને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ નથી.

તેમણે કહ્યું કે જુહુ પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઇમારતની બહાર ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે, અને પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

Last Updated : February 1, 2026 at 8:00 AM IST

