ટાઇગર શ્રોફ પર ફાયરિંગ: એક્ટરને હાથ-છાતી પર થઈ ઈજા, ડેપ્યુટી CM એકનાથ શિંદેએ ટાઇગર સાથે મુલાકાત બાદ શું કહ્યું?
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું, "કોઈપણ પ્રકારની ધમકી સહન કરવામાં આવશે નહીં."
Published : October 19, 2026 at 7:31 AM IST
મુંબઈ: રવિવારે રાત્રે મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં બનેલી એક ગોળીબારની ઘટના દરમિયાન બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. આ ઘટના બાદ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે રવિવારે મોડી રાત્રે અભિનેતાના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને તેમના ખબર-અંતર પૂછ્યા હતા.
રવિવારે સાંજે એક ફૂટબોલ ક્લબમાંથી બહાર નીકળતી વખતે અભિનેતા પર ગોળીબાર થયાના અહેવાલો સામે આવ્યા બાદ, એકનાથ શિંદેએ ટાઈગર શ્રોફના નિવાસસ્થાને જઈને તબિયત વિશે પૂછપરછ કરી હતી અને તેમને રાજ્ય સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી હતી.
ટાઈગર શ્રોફના ઘરેથી સામે આવેલી તસવીરોમાં અભિનેતાના ખભા અને છાતી પર પાટા બાંધેલા જોવા મળે છે, તેમજ તેમના જમણા હાથ પર પણ પટ્ટી બાંધેલી છે. આ સ્થિતિમાં તેઓ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન ટાઈગરના માતા, આયેશા શ્રોફ પણ ત્યાં હાજર હતા.
#WATCH मुंबई | टाइगर श्रॉफ के घर के अंदर का वीडियो, उनकी कार पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने पहुंचे। इस घटना में उनका ड्राइवर घायल हो गया था। मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है। (वीडियो सोर्स: शिवसेना PR)— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2026
અભિનેતાના ઘરે મુલાકાત લીધા બાદ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ રવિવારે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે, મુંબઈમાં કોઈપણ પ્રકારની ધમકી કે ડરાવવાની પ્રવૃત્તિ સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. તેમણે શ્રોફ પરિવારને ખાતરી આપી હતી કે રાજ્ય વહીવટીતંત્ર મજબૂતીથી તેમની સાથે ઊભું છે.
અભિનેતાને મળ્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા શિંદેએ જણાવ્યું હતું કે, ટાઈગર શ્રોફ અને તેમના માતા આયેશા શ્રોફ બંને આઘાતમાં છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે રાજ્ય સરકાર તમામ જરૂરી મદદ પૂરી પાડશે. શિંદેએ કહ્યું, "આ એક ગંભીર ઘટના છે. પાંચ રાઉન્ડ ગોળીબાર થયો હતો, પરંતુ સદભાગ્યે તેઓ સુરક્ષિત છે."
"તેમના ડ્રાઈવરને પણ ઈજાઓ થઈ છે અને આ ઘટના નિંદનીય છે. મેં અભિનેતા સાથે મુલાકાત કરી. તેમના ડાબા હાથ પર ગનપાઉડર અને કાચના ટુકડાઓને કારણે ઈજાઓ થઈ છે. તેઓ અને તેમના માતા બંને ખૂબ જ ગભરાયેલા છે. મેં તેમને ખાતરી આપી છે કે જાહેર હસ્તીઓને આપવામાં આવતી ખુલ્લી ધમકીઓના મામલે રાજ્ય સરકાર તેમની સાથે છે. કોઈપણ પ્રકારની ધમકી કે ડરાવવાની પ્રવૃત્તિ સહન કરવામાં આવશે નહીં."
શિંદેએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, 1990ના દાયકામાં મુંબઈમાં ગેંગ-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ સામાન્ય હતી, પરંતુ મુંબઈ પોલીસે તેને સફળતાપૂર્વક કાબૂમાં લીધી હતી. તેમણે કહ્યું કે, અધિકારીઓ આવી ઘટનાઓને રોકવા અને લોકોને ડરાવવાના પ્રયાસોનો અંત લાવવા માટે કડક કાર્યવાહી કરશે. તેમણે કહ્યું, "આ પ્રકારની ગેંગ વોર 90ના દાયકામાં સામાન્ય હતી, પરંતુ મુંબઈ પોલીસે 1995માં તેનો અંત આણ્યો હતો. લોકોને ડરાવવાના આવા પ્રયાસો સાંખી લેવામાં આવશે નહીં અને અમે આ ગુંડાગીરીનો ખાતમો કરીશું."
શિંદેએ અભિનેતા સાથે બનેલી ગોળીબારની ઘટનાની પણ નિંદા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, 'ગનપાઉડર અને કાચના ટુકડા' વાગવાથી ટાઈગરના હાથ પર ઈજાઓ થઈ છે. તેમણે પરિવારને ખાતરી આપી કે રાજ્ય સરકાર તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેશે.
ડીસીપી મોહિત ગર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે મુંબઈમાં એક ફૂટબોલ ક્લબમાંથી બહાર નીકળતી વખતે ટાઈગર શ્રોફ પર અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં તેઓ સદભાગ્યે બચી ગયા હતા. આ ઘટનામાં અભિનેતાના ડ્રાઈવર સહિત બે વ્યક્તિઓ ઘાયલ થયા છે. અહેવાલો મુજબ, ડ્રાઈવરને ગોળી વાગી હતી, જ્યારે અભિનેતાને ગોળી વાગી નથી. આ ઘટના જુહુ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં બની હતી. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
આ ઘટનાએ મુંબઈમાં જાણીતી હસ્તીઓની સુરક્ષા અંગે ચિંતા ઊભી કરી છે. પોલીસ ગોળીબારના સંજોગોની તપાસ કરી રહી છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારે અભિનેતા અને તેમના પરિવારને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી છે.
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