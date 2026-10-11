મુંબઈમાં CJPના વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાનાર બોલિવૂડ એક્ટર ઈમરાન ખાન સામે FIR નોંધાઈ
ઓગસ્ટ ક્રાંતિ મેદાન ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઈમરાન ખાન અને અન્યની અટકાયત કરવામાં આવ્યા બાદ તેમની સામે એફઆઈઆર (FIR) નોંધવામાં આવી હતી.
Published : October 11, 2026 at 5:22 PM IST
હૈદરાબાદ: મુંબઈ પોલીસે અભિનેતા ઈમરાન ખાન અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ એફઆઈઆર (FIR) નોંધી છે. દિલ્હીમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શનના સમર્થનમાં ઓગસ્ટ ક્રાંતિ મેદાન ખાતે યોજાયેલા વિરોધ દરમિયાન આ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં 'સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
IANS અનુસાર, મુંબઈ પોલીસે ગામદેવી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ એફઆઈઆર નોંધી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 223 (આદેશનું ઉલ્લંઘન), 126(2) (ગેરકાયદેસર રીતે અવરોધ ઊભો કરવો), 189(2) (ગેરકાયદેસર સભા), 189(3) અને 189(5) હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કર્મચારીઓ પોતે જ આ કેસમાં ફરિયાદી હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધ દરમિયાન મુંબઈમાં 400થી વધુ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
દરમિયાન, ઈમરાન ખાનના પિતરાઈ બહેન ઝૈન મેરીએ આજે, 11 ઓક્ટોબરે તેમના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો. આ વીડિયોમાં તેઓ પોલીસ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવેલી ઈજાઓના નિશાન બતાવે છે. ઈજાઓ બતાવ્યા બાદ તેઓ પૂછે છે, "તમે હજુ કેટલું ડરાવવાનો પ્રયાસ કરશો? ડરને સંપૂર્ણપણે દૂર થવા દો." વીડિયો શેર કરતી વખતે તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું, "તેઓ ઈન્ટરનેટ પર તંત્રની પોલ ખોલી રહ્યા છે."
શનિવારે અટકાયત થયા બાદ, ઈમરાને પોલીસ વાનની અંદરથી પોતાનો એક ફોટો રમૂજી કેપ્શન સાથે પોસ્ટ કર્યો: "લાગે છે કે હું ડ્રાઈવ પર જઈ રહ્યો છું." એક વીડિયો ક્લિપમાં પોતાની અટકાયત વિશે વાત કરતા તેણે કહ્યું, "સાચું કહું તો, મને ખબર નથી કે મને અહીં શા માટે લાવવામાં આવ્યો છે. તેઓએ અમને બધાને રસ્તા પરથી પકડ્યા અને વાનમાં બેસવાનું કહ્યું."
ઈમરાને વધુમાં જણાવ્યું કે, મુક્ત કરવામાં આવે તે પહેલાં તેને અને અન્ય લોકોને પોલીસ વાનમાં લગભગ બે કલાક સુધી ફેરવવામાં આવ્યા હતા. ઈમરાનની ગર્લફ્રેન્ડ લેખા વોશિંગ્ટન અને તેની પિતરાઈ બહેન ઝૈન મેરી ખાનની પણ તેની સાથે ઓગસ્ટ ક્રાંતિ મેદાનમાંથી અટકાયત કરવામાં આવી હતી. લેખા અને ઝૈન બંનેએ પણ પોલીસ વાનમાંથી તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર સતત અપડેટ્સ શેર કર્યા હતા.
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