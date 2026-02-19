'છોટી બહૂ' ફિલ્મના ડિરેક્ટરનું અવસાન, ઘરમાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા
ઘરમાંથી દુર્ગંધ આવતા પાડોશીઓ પોલીસને ફરિયાદ કરી, દરવાજો ખોલતા જ ડિરેક્ટર મૃત હાલતમાં દેખાયા
Published : February 19, 2026 at 8:26 PM IST
હૈદરાબાદ: જાણીતા ફિલ્મમેકર એમ.એમ.બૈગ પોતાના ઘરમાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા. આ અંગેની જાણકારી તેમના પબ્લિસિસ્ટ હનીફ ઝવેરીએ આપી છે. બૈગ પોતાના જમાનાના જાણીતા ચાઈલ્ડ આર્ટિસ્ટ બેબી ગૂડ્ડૂના પિતા હતા. તેમની ઉંમર અંદાજિત 70 વર્ષ હતી.
PTIના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ માહિતીને તેમના પબ્લિસિસ્ટ હનીફ ઝવેરીએ કન્ફર્મ કરી, જેમણે જણાવ્યું કે, બૈગ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મમેકર ઘણા દિવસથી ઘરની બહાર ન નીકળતા તેમની ચિંતા વધી ગઈ હતી. હનીફે જણાવ્યું કે, 'તેઓ ઘણા સમયથી બીમાર હતા. તેઓ ચાર-પાંચ દિવસથી ઘરની બહાર નીકળ્યા નહોતા એટલે પડોશીએ પોલીસને તેમના ઘરમાં આવનારી દુર્ગંઘની ફરિયાદ કરી હતી.'
STORY | Veteran filmmaker M M Baig found dead at his home— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026
Veteran filmmaker M M Baig, father of popular yesteryear child artist Baby Guddu and who was involved with films such as " razia sultan" and directed "chhoti bahu", was found dead at his home, his publicist hanif zaveri… pic.twitter.com/VdHlMsOh24
હનીફે જણાવ્યું કે, 'પોલીસે જ્યારે દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે તેમને બૈગ સાહેબની ડેડબૉડી મળી. પોલીસે તેમની પુત્રીને આ વિશે જાણકારી આપી. બાદમાં પોલીસ તેમની બૉડી પોસ્ટમોર્ટમ માટે આશરે રાતના 1.30થી 2 વાગ્યાની વચ્ચે કૂપર હોસ્પિટલ લઈ ગઈ, તેઓ ખૂબ સારા માણસ હતા. હું તેમની આત્માની શાંતિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું.'
એમ એમ બૈગે પોતાના કરિયરની શરૂઆત જે ઓમ પ્રકાશ, વિમલ કુમાર અને રાકેશ રોશનના આસિસ્ટન્ટ તરીકે ગોવિંદાની 'આદમી ખિલોના હૈ', 'જૈસી કરની વૈસી ભરની', 'કર્ઝ ચુકાના હૈ', 'કાલા બાઝાર' અને 'કિશન કન્હૈયા' જેવી ફિલ્મોથી કરી હતી.
ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે તેમણે બે ફિલ્મો ડિરેક્ટ કરી, જેમાં નસીરુદ્દીન શાહની 'માસૂમ ગવાહ' (1990) જે હજુ સુધી રિલીઝ થઈ નથી અને 'છોટી બહુ' (1994) જેમાં શિલ્પા શિરોડકરે એક્ટિંગ કરી હતી, શામેલ છે.
આ ઉપરાંત એમ એમ બૈગ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઘણા જાણીતા પ્રોજેક્ટ્સનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ હિસ્ટોરિકલ ડ્રામા 'રઝિયા સુલતાન'નો પણ ભાગ હતા. દાયકાઓ સુધી તેમણે બોલિવૂડમાં પોતાની ઉપસ્થિતિ જાળવી રાખી. જ્યારે તેમની પુત્રી બેબી ગુડ્ડૂ 1980ના દાયકામાં ફિલ્મોમાં એક જાણીતો ચહેરો બની ગઈ હતી, તેનું અસલ નામ શાહિન્દા બૈગ છે.
