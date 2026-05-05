મેટ ગાલા 2026: નમસ્તે સાથે કરણ જોહરે કર્યું ડેબ્યૂ, કિંગ બનીને મહેફિલ લૂંટી, બિરલા ગ્રુપની ડાયરેક્ટરે લગાવ્યા ચાર ચાંદ

જાણીતા ફિલ્મમેકર કરણ જોહરે આ વર્ષે મેટ ગાલામાં ડેબ્યૂ કર્યું. તેણે ફેશન ડિઝાઈનર મનીષ મલ્હોત્રાનું શાનદાર આઉટફિટ પહેર્યું હતું.

કરણ જોહર અને અનન્યા બિરલા
Published : May 5, 2026 at 10:03 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત બોલીવુડ ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે આ વર્ષે મેટ ગાલામાં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું. મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટના કોસ્ચ્યુમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આયોજિત આ પ્રતિષ્ઠિત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપીને તેમણે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. કરણ જોહરે મેટ ગાલામાં પોતાની હાજરીના ફોટોગ્રાફ્સ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા. તેમણે એક ભાવનાત્મક નોંધ લખી, જેમાં જણાવ્યું કે તેમના જીવનમાં એક ચક્ર પૂરું થઈ ગયું છે.

5 મેના રોજ, કરણ જોહરે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર 2026 મેટ ગાલાના અદભુત ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા. કરણે મેટ ગાલામાં હાજરી આપવાના તેમના જૂના સ્વપ્નને યાદ કર્યું. સિનેમા પ્રત્યેના પ્રેમથી લઈને તેમના લાંબા સમયના જૂના સપનાને જીવવા સુધી, એવું લાગે છે કે ફિલ્મ નિર્માતા માટેનો આ અનુભવ ખૂબ જ શાનદાર રહ્યો.

તેમનો ડ્રેસ પ્રખ્યાત ભારતીય ચિત્રકાર રાજા રવિ વર્માના વારસા અને કલાથી પ્રેરિત હતો. કરણે પોતાના શાનદાર આઉટફિટ અને પોતાના સમના વિશે વાત કરતા પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું, "સિનેમા અને કોસ્ચ્યૂમને પ્રેમ કરનારો, મોટા-મોટા સપના જોવાથી લઈને 'ધ મેટ ગાલા'ના પગથિયાં પર ઉભા રહેવા સુધી, જિંદગીએ ખરેખર આખું ચક્ર પૂરું કરી લીધું છે. મારા માટે આ ક્ષણ ફક્ત ફેશન વિશે નહોતી. તે કહાણી કહેવા વિશે હતી. તે રાજા રવિ વર્માના વારસાને આગળ વધારવા અને પુનર્જીવિત કરવા વિશે હતી. આ વખતે, કેનવાસ પર નહીં, પરંતુ મોશનમાં. ભારત અને આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી કલા અને આપણી સ્ટોરી કહેવાના અનોખા અંદાજને વૈશ્વિક 'મંચ' પર રજૂ કરવા વિશે."

મેટ ગાલામાં અનન્યા બિરલાની શરૂઆત

કરણ ઉપરાંત, આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની ડિરેક્ટર, અનન્યા બિરલાએ પણ મેટ ગાલામાં ડેબ્યૂ કર્યું. સોમવારે સાંજે મેટ ગાલા 2026 માં તેણે ફેશન અને કલાના ભવ્ય મિશ્રણ સાથે એક શાનદાર કોચર લુક સાથે પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું.

અનન્યાએ તેના લુક માટે, રોબર્ટ વૂન દ્વારા બનાવેલ બેસ્પોક ડિઝાઇન પહેરી હતી, જેની સાથે તેણે સુબોધ ગુપ્તા દ્વારા ડિઝાઈન કરેલું એક સ્કલ્પ્ચરલ માર્ક લગાવ્યું હતું. આ આઉટફિટમાં એક સ્ટ્રક્ચર્ડ કાળું જેકેટ પહેરેલું હતું, જેમાં એક શાનદાર પેપ્લમ અને ભારે પ્લીટેડ સ્કર્ટ હતું.

આ વર્ષની થીમ
આ ઇવેન્ટ સામાન્ય રીતે મે મહિનાના પહેલા સોમવારે હોય છે અને તેને વર્ષની સૌથી હાઇ-પ્રોફાઇલ ફેશન ઇવેન્ટ માનવામાં આવે છે. આ વર્ષની થીમ ઈન્સ્ટીટ્યૂટની સ્પ્રિંગ 2026 પ્રદર્શન, 'કોસ્ચ્યુમ આર્ટ' પરથી લેવામાં આવી છે. મેટના સીઈઓ અને ડિરેક્ટર મેક્સ હોલેને ગયા વર્ષે એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રદર્શનનો ઉદ્દેશ્ય મુલાકાતીઓને કલાના ઇતિહાસ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવાનો છે.

