VIDEO / 'ફૌજી'નું ટીઝર લૉન્ચ: "મેં તેરા ખૂન લૂંગા ઔર આઝાદી ભી...", પ્રભાસનો સોલ્જર અવતાર જોઈને ફેન્સ શૉક્ડ
પ્રભાસના જન્મદિવસના અવસરે તેમની ફિલ્મ 'ફૌજી'નું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું, જે તેમના ચાહકો વચ્ચે તરત જ હિટ થઈ ગયું.
Published : October 24, 2026 at 1:45 PM IST
હૈદરાબાદઃ 23 ઓક્ટોબરે પ્રભાસે પોતાનો 47મો બર્થડે સેલિબ્રેટ કર્યો. આ અવસરે રેબલ સ્ટારની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મની એક ઝલકની રાહ જોવાઈ રહી હતી, જે સાંજ સુધીમાં ખતમ થઈ ગઈ. જી હાં, પ્રભાસના બર્થડેના અવસરે મેકર્સે 'ફૌજી'નું ટીઝર જારી કર્યું. 'ફૌજી'ના ટીઝરે આવતા જ પ્રભાસના ફેન્સ વચ્ચે ઉત્સાહ જગાવી દીધો છે.
આ ટીઝરના મુખ્ય અભિનેતાને ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રાની પૃષ્ઠભૂમિમાં એક નિડર વિદ્રોહી સૈનિક તરીકે દેખાડવામા આવ્યો છે. પ્રભાસ નિસંદેહ ભારતના સૌથી મોટા પેન-ઈન્ડિયા સુપરસ્ટાર છે અને બૉક્સ ઑફિસ પર તેમનો એક અદ્ભૂત જાદુ ચાલે છે. બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મો અને રેકૉર્ડ તોડનારી કમાણી મારફતે, તેમણે સમગ્ર દેશમાં એક વિશાળ ફેન બેસ બનાવ્યો છે.
પોતાની શાનદાર સ્ક્રીન પ્રેજન્સ અને જબરદસ્ત લોકપ્રિયતાના દમ પર તેઓ સતત મોટા પળદા પર છવાયેલા રહે છે. હવે તે સુપરસ્ટાર પોતાની આગલી એપિક ફિલ્મ, ઐતિહાસિક ડ્રામા 'ફૌજી' માટે તૈયાર છે, જેમાંથી તેઓ એક ખૂબ જ આક્રમક, ગંભીર અને બિલ્કુલ અલગ અવતારમાં જોવા મળશે.
'ફૌજી' ટીઝર વિશે જાણો
આ પ્રોજેક્ટને લઈને ઉત્સાહ એક નવા સ્તરે પહોંચી ગયો છે, કારણ કે સુપરસ્ટારના જન્મદિવસના અવસરે નિર્માતાઓએ એક ટીઝર રજૂ કર્યું છે. શરૂઆતથી જ ગંભીર માહોલ ઊભો કરતા આ વીડિયોની શરૂઆત બર્લિનમાં થાય છે, જેમાં એડોલ્ફ હિટલર અને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ વચ્ચે ભારતમાં બ્રિટિશ અત્યાચારો અંગે એક ગંભીર ઐતિહાસિક સંવાદ જોવા મળે છે.
જેમ જેમ ટીઝર આગળ વધે છે, તેમ એક એકલો બળવાખોર યોદ્ધા સામે આવે છે, જે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના હૃદયમાં ભય પેદા કરે છે. ટીઝરના અંતમાં, પ્રભાસ એમ કહેતા જોવા મળે છે, "અરે ઓ ફિરંગી મેં તેરા ખૂન લૂંગા ઔર આઝાદી ભી છીન કે."
એક જબરદસ્ત એક્શન સીન વચ્ચે ભારતના સૌથી મોટા સુપરસ્ટારના તીખા અને ગંભીર લુકવાળા આ ટીઝરે ઈન્ટરનેટ અને ફેન્સ વચ્ચે હલચલ મચાવી દીધી છે. ટીઝર સાથે, મેકર્સએ આ કેપ્શન પણ આપ્યું છે, 'પેશ હૈ ડિક્લાસિફાઈડ ફાઈલ નંબર 25, ફૌજી 19 માર્ચ 2027 કો સિનેમાઘરો મેં.'
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