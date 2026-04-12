પ્રસિદ્ધ પીઢ ગાયિકા આશા ભોસલેનું નિધન, 92 વર્ષની વયે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ
Published : April 12, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 1:07 PM IST
મુંબઈ: પ્રખ્યાત અને પીઢ ગાયિકા આશા ભોસલેનું 92 વર્ષની જૈફ વયે નિધન થયું છે. ગઈકાલે શનિવારે તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલના ડૉ. પ્રીત સમદાનીને ટાંકીને ગઈકાલે, મીડિયા રિપોર્ટ્સ જણાવ્યું હતુ કે, ગાયિકા આશા ભોંસલેને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યા બાદ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
8 સપ્ટેમ્બર, 1933 ના રોજ જન્મેલા, આશા ભોસલે ભારતીય સંગીતમાં સૌથી બહુમુખી ગાયિકાઓમાંની એક છે. તેઓ સાત દાયકાથી વધુ સમયથી મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે. સ્વર કોકિલા લતા મંગેશકરના નાની બહેન હોવા છતાં, આશા ભોંસલેએ પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી. તેમણે શાસ્ત્રીય સંગીતથી લઈને પોપ, ગઝલ અને લોકગીતો સુધી બધું જ ખૂબ જ સરળતાથી ગાયું. તેમણે હિન્દી સિનેમા અને વિવિધ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં હજારો ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.
Asha Bhosle breathed her last today in Breach Candy Hospital. She passed away due to multi-organ failure: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital https://t.co/enJlEizboY— ANI (@ANI) April 12, 2026
તેમની સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન, આશાજીએ આર.ડી. બર્મન, ઓ.પી. નૈય્યર અને ખય્યામ જેવા સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકારો સાથે કામ કર્યું અને ઘણા યાદગાર ગીતો આપ્યા. જેમાં ઈન આંખો કી મસ્તી (ઉમરાવ જાન), પિયા તુ અબ તો આજા (કારવાં), દમ મારો દમ (હરે રામા હરે કૃષ્ણ), યે મેરા દિલ (ડોન), અને ચુરા લિયા હૈ તુમને (યાદો કી બારાત).
1990 અને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, આશા ભોસલેએ આધુનિક અને પોપ સંગીત અપનાવ્યું. એ.આર રહેમાન સાથે તેમના સહયોગથી 'તન્હા તન્હા' અને રંગીલા રે જેવા આઇકોનિક ટ્રેકનું બનાવ્યા. વધુમાં, તેમણે રાત અકેલી હૈ અને 'જરા સા ઝૂમ લૂ મેં' ના રીમિક્સે ખૂબ પ્રશંસા મેળવી. તેમણે 'જન્નત-એ-જહાં' અને 'કભી તો નજર મિલાઓ' જેવા ઇન્ડીપોપ ગીતો પણ ગાયા હતા.
પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત
સંગીત ક્ષેત્રમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાન માટે, આશા ભોસલેને 2000 માં દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર અને 2008 માં પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમણે 'ઉમરાવ જાન' અને 'ઇજાઝત' ફિલ્મોમાં ઉત્કૃષ્ટ ગાયકી માટે બે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો જીત્યા હતા.