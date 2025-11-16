'અભિનય મારી રગે રગમાં છે', મનોજ બાજપેયીએ જણાવી 'ધ ફેમિલી મેન-3' સાથે જોડાયેલી ખાસ વાત
મનોજ બાજપેયીની લોકપ્રિય સીરીઝ ધ ફેમિલી મેન-3 આગામી 21 નવેમ્બરથી પ્રાઇમ વીડિયો પર આવી રહી છે.
Published : November 16, 2025 at 9:48 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય ફિલ્મ જગતમાં એક આગવી ઓળખ અને પ્રતિષ્ઠા ધરાવતા અભિનેતા એટલે મનોજ બાજપેઈ . "બેન્ડિટ ક્વીન" માં નાના રોલ બાદ, "સત્યા"માં ભીખ્ખુ મ્હાત્રેની ભૂમિકાએ તેમને દેશભરમાં ખ્યાતી અપાવી. તેમણે "શૂલ", "રાજનીતી", "પિંજર", "અલીગઢ" અને "ગેંગ્સ ઓફ વાસેપુર" જેવી ફિલ્મોમાં સામાજિક અને ભાવનાત્મક વિચારધારા વર્ણાવતી ભૂમિકા ભજવી છે.
"સ્પેશિયલ 26", "વઝીર", "નામ શબાના" અને "સોનચિરિયા" માં તેમના કામને વિવેચકોએ પણ વખાણ્યું હતું. OTT શ્રેણી "ધ ફેમિલી મેન" એ તેમને નવી પેઢીના પ્રેક્ષકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બનાવ્યા. તેમના અભિનયમાં તેમની પ્રામાણિકતા, પાત્રોમાં સંપૂર્ણપણે ડૂબી જવાની તેમની ક્ષમતા અને જોખમ લેવાની તેમની તૈયારીને કારણે, તેમને હજુ પણ ભારતીય સિનેમાના સૌથી આદરણીય અભિનેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. "ધ ફેમિલી મેન" ની ત્રીજી સીઝન બહાર પડી ગઈ છે, અને મનોજ બાજપેયી અમારા સંવાદદાતા કીર્તિકુમાર કદમ સાથે વિકાસ વિશે વાત કરી.
પ્રશ્ન: લોકો કહે છે કે મનોજને નવી સ્ક્રિપ્ટો સ્વીકારવા માટે મનાવવા હંમેશા મુશ્કેલ હોય છે. શું તમે હંમેશા પૂછો છો, "આ વખતે નવું શું છે?" શું "ધ ફેમિલી મેન" માં શ્રીકાંતના પાત્રને બદલવા માટે કોઈ શરતો હતી?
મનોજ બાજપેયી: ના, ના. એવું કંઈ નથી. અમે (દિગ્દર્શક સાથે) ફક્ત ત્યારે જ ચર્ચા કરીએ છીએ જ્યારે જરૂર પડે. શૂટિંગ દરમિયાન, અચાનક કોઈ દ્રશ્ય, સંવાદ અથવા કંઈક નવું સૂચવવામાં આવે છે. લેખક અને દિગ્દર્શક સાથે સતત ચર્ચા અને ચર્ચા થતી રહે છે. કારણ કે તેમણે તે લખ્યું છે અને અમે તેને અમલમાં મૂકી રહ્યા છીએ, તેઓ અભિનેતા તરીકે અમારા તરફથી નવા વિચારોને પણ મહત્વ આપે છે. હું થોડો નસીબદાર છું કારણ કે હું સતત તેમને (દિગ્દર્શકો રાજ અને ડીકે) અનુસરું છું, સતત આગ્રહ રાખું છું કે, "મને સ્ક્રિપ્ટ આપો, મને સ્ક્રિપ્ટ આપો." હું ખૂબ જ નર્વસ અભિનેતા છું. તેઓ મારી ગભરાટ સમજે છે. સ્ક્રિપ્ટ વાંચતી વખતે, પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, અને હું દિગ્દર્શકો સાથે તેની ચર્ચા કરવા માંગુ છું, પરંતુ તેઓ ખૂબ જ વ્યસ્ત હોય છે. અડધો કલાક બેસીને વાત કરવાનો સમય કાઢવો મુશ્કેલ છે. તો આ પ્રક્રિયા શૂટિંગના અંત સુધી ચાલુ રહે છે. પણ હા... હું નર્વસ છું. તો ફક્ત હું જ કેમ? "હું બીજાઓને પણ થોડો નર્વસ કરું છું," અભિનેતા હસતા-હસાત કહે છે.
પ્રશ્ન: આ સીરીઝની બીજી અને ત્રીજી સીઝન વચ્ચે ચાર વર્ષનો લાંબો ગેપ હતો. તમને 'તિવારી ઝોન'માં પાછા ફરવામાં કેટલો સમય લાગ્યો?
મનોજ બાજપેયી: જ્યારે સીરીઝ માટે અભ્યાસ અને તૈયારી શરૂ થાય છે, અને એક મહિનામાં તમારે શૂટિંગ માટે જવું પડશે તે નક્કી થાય છે, ત્યારે કોઈપણ જવાબદાર અભિનેતા સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેવા માંગે છે. હું એક વ્યાવસાયિક કલાકાર તરીકે મારી ફરજ નિભાવવા માંગુ છું. જો હું સેટ પર જઈને પૂછું, "આ સીઝનની સ્ટોરી શું છે?", તો દિગ્દર્શક બેહોશ થઈ જશે, તેથી અમે અગાઉથી તૈયારી કરીએ છીએ. દિગ્દર્શક કેટલીક બાબતો સમજાવે છે, અમે ચર્ચા કરીએ છીએ, અને પછી શૂટિંગ શરૂ થાય છે. અમે તૈયાર છીએ. "ધ ફેમિલી મેન" ના સેટ પર હું શ્રીકાંત તિવારી બનીને પહોંચતો હતો.
આ સીઝનના શૂટિંગનો પહેલો દિવસ વધુ તણાવપૂર્ણ હતો. પહેલો સીન કેવો હશે? હું તેનો સંપર્ક કેવી રીતે કરીશ, તેઓ તેને કેવી રીતે સમજશે? પછી ક્યારેક મને લાગે છે, "જો હું તેને ઉભા રહેવાને બદલે બેસીને કહું તો તે વધુ સારું દેખાશે?" "મેં તે નિશાન આપ્યું છે, પણ હું "શું હું ત્યાં બેસી શકતો નથી, શું હું અહીં ઊભો રહી શકું?" આ પ્રકારની વાતચીત સતત થતી રહે છે. પહેલા 10-12 દિવસ સુધી, મારી એકમાત્ર ચિંતા એ હતી કે હું તે યોગ્ય રીતે કરી રહ્યો છું કે નહીં.
પ્રશ્ન: તમે "ધ ફેમિલી મેન"ની બે સીઝન કરી છે. તમારા પાત્રને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. તો, શ્રીકાંત તિવારીએ આ વખતે કયા નવા પડકારોનો સામનો કર્યો?
મનોજ બાજપેયી: આ વખતે, પડકારો ઘણા મોટા અને વધુ ગંભીર છે. પ્લોટ અને સ્ક્રિપ્ટ સ્ટ્રક્ચરને કારણે હું વધુ કહી શકતો નથી, પરંતુ હું કહી શકું છું કે શ્રીકાંત તિવારી આ વખતે કોઈ લડાઈ જીતી રહ્યો હોય તેવું લાગતું નથી. આખી સીઝનમાં પ્રશ્ન એ છે કે તે પોતાને કેટલું બચાવી શકે છે? "ફેમિલી મેન" થી "મોસ્ટ વોન્ટેડ મેન" સુધીની આ સફર પોતાને બચાવવા, પોતાની નિર્દોષતા સાબિત કરવા અને જયદીપ અને નિમ્રત જેવા લોકોનો સામનો કરવા વિશે છે જે દસ પગલાં આગળ છે. શ્રીકાંત અને તેના પરિવારના જીવનમાં એટલું બધું દાવ પર છે કે તેમના માટે બચવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. આ વખતે, પ્રેક્ષકો વધુ મજા માટે તૈયાર છે. આ હીરો, જેને તમે દરેકમાં જોયો છે, તે કેવી રીતે રમશે તે જોવું રોમાંચક રહેશે. અવતાર, પોતાની ઓળખ અને સ્વ-મૂલ્ય જાળવી રાખે છે.
પ્રશ્ન: આ વેબ સિરીઝની ત્રીજી સીઝનમાં તમે શ્રીકાંતમાં કયા નવા વિકાસ લાવ્યા છો?
મનોજ બાજપેયી: શ્રીકાંત મૂળભૂત રીતે એનો એ જ છે, પરંતુ સમય જતાં તેના જીવનના ઘણા પાસાઓ બદલાઈ ગયા છે. બાળકો હવે મોટા થઈ ગયા છે, તેથી તેમની સાથેનો તેમનો સંબંધ એક નવા સ્તરે પહોંચ્યો છે. ચોક્કસ ઘટનાઓને કારણે તેની પત્ની સાથેનો તેમનો સંબંધ પણ અલગ દિશામાં ગયો છે, અને તે સતત તે સંબંધ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે.
એક વસ્તુ જે બદલાઈ નથી તે છે જેકે (શરીબ હાશ્મી દ્વારા ભજવાયેલ) અને શ્રીકાંત વચ્ચેનો બંધન. તે હંમેશા અકબંધ અને મજબૂત રહ્યો છે. હું જયદીપને વધુ વાર જોઉં છું, અને નિમરતને થોડી ઓછી. ઘણા વર્ષો પહેલા, અમે સાથે ફિલ્મ કરવાની યોજના બનાવી હતી, પરંતુ તે બન્યું નહીં. તેમ છતાં, અમે હંમેશા એકબીજાના કામનો આનંદ માણીએ છીએ, તેથી સાથે કામ કરવું એ આનંદ છે. બાકીનો દિનચર્યા એ જ છે: સવારે પાંચ વાગ્યે ઉઠવું, સાત વાગ્યે સેટ પર પહોંચવું અને ડીકેને કહેવું, "આજનું કામ પૂરું થયું, આપણે કાલે આગળનું કામ કરીશું," અને તે તરત જ કહે છે, "ચાલો બીજો શોટ લઈએ," "આ એક નાનો સીન છે, ચાલો આજે જ પૂર્ણ કરીએ." આ બધી દોડધામ અને મહેનત ચાલુ રહે છે.
પ્રશ્ન: તમે ખૂબ મહેનત કરી છે, તમારી જાતને સાબિત કરી છે. તો નવી સીઝનનો તમારા માટે શું અર્થ છે? બીજું શું બાકી છે? અને તમને શું પ્રેરણા આપે છે ?
મનોજ બાજપેયી: આ એક સરસ પ્રશ્ન છે. ત્રણ મોટી બાબતો મને પ્રેરણા આપે છે.
- અભિનય પ્રત્યેનો મારો અપાર જુસ્સો. અભિનય મારા માટે ફક્ત એક વ્યવસાય નથી; તે મારો શ્વાસ છે, મારું જીવન છે. આ સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે મેં જીવનમાં ઘણા બલિદાન આપ્યા છે, તેથી જ હું દરેક ક્ષણને પૂર્ણપણે જીવું છું.
- જયદીપ અને નિમ્રત જેવા આગામી પેઢીના કલાકારોનું અદ્ભુત કાર્ય. હું હંમેશા તેમના કાર્યથી પ્રેરિત રહું છું. તેમના કાર્યમાં પ્રામાણિકતા અને ઉર્જા મને ઉત્સાહિત રાખે છે.
- રાજ અને ડીકે જેવા દિગ્દર્શકો. તેમની વિચારસરણી, વિશ્વ પ્રત્યેનો તેમનો દ્રષ્ટિકોણ, તેમના સિદ્ધાંતો, બધું જ મારા મનમાં છપાઈ જાય છે. તેમની સાથે કામ કરવામાં ક્યારેય કોઈ તણાવ નથી હોતો; અમે સંપૂર્ણ સુમેળમાં વિચારીએ છીએ. તેથી જ સેટ પર જવું હંમેશા આનંદદાયક હોય છે.
- મને અભિનયનો એટલો શોખ છે કે જો કોઈ મને કહે કે, "જો મને ઘણા પૈસા મળે, તો હું ઘરે જ રહીશ," તો પણ હું એવું નહીં કહું, કારણ કે મારું વાસ્તવિક જીવન નવા પોશાક પહેરવા, સંવાદો બોલવા, કેમેરા સામે ઉભા રહેવા અને તે દુનિયામાં જીવવા વિશે છે.
પ્રશ્ન: તમારા અંગત જીવનમાં તમારો "બોસ" કોણ છે?
મનોજ બાજપેયી: મારા જીવનમાં વાસ્તવિક બોસ મારી પુત્રી છે. તે મોટી થઈ રહી છે, તેથી તેણે મને કેવી રીતે વર્તવું તે શીખવવાનું શરૂ કર્યું છે. તે મને ફેશન શીખવે છે, મારું અંગ્રેજી સુધારે છે, અને હું તેનું હિન્દી સુધારવાનો પ્રયાસ કરું છું."