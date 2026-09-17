CBFC કમિટીમાં સ્થાન મામલે અભિષેક જૈન સાથે ETV BHARATની ખાસ વાતચીત, કહ્યું- જો યોગ્ય ગુજરાતી પ્રતિનિધિત્વ હશે તો...
CBFC સર્ટિફિકેશન, OTT અને નેશનલ એવોર્ડ્સ: ફિલ્મ મેકર અભિષેક જૈનના અનુભવ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ભવિષ્ય અંગે મોટો ખુલાસો
Published : September 17, 2026 at 4:12 PM IST
અમદાવાદઃ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન કમિટીના નવા બોર્ડમાં બે ગુજરાતી સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે 18 સભ્યોના આ બોર્ડની પુનઃરચના અંગે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું. નવા બોર્ડનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો અથવા આગામી આદેશ સુધીનો રહેશે, આ બંનેમાંથી જે પણ વહેલું હોય તે અમલમાં આવશે. ગુજરાતમાંથી રંગમંચના જાણીતા કલાકાર અને દિગ્ગજ અભિનેતા મનોજ જોષી અને જાણીતા દિગ્દર્શક, નિર્માતા અને લેખક અભિષેક જૈનની પસંદગી થઇ છે.
ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હાલ દેશ અને વિદેશમાં પોતાની ખાસ ઓળખ બનાવી રહી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સેન્સર બોર્ડ (CBFC) ની કામગીરી, સર્ટિફિકેશન સંબંધિત મુદ્દાઓ, OTT પર કન્ટેન્ટ ફિલ્ટર અને નેશનલ એવોર્ડ્સમાં ગુજરાતી ફિલ્મોના ભવિષ્યને લઈને મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ સામે આવી છે. વાર્ષિક 100 જેટલી ફિલ્મો બનાવતી ગુજરાતી સિનેમા ઇન્ડસ્ટ્રી માટે યોગ્ય રિપ્રેઝન્ટેશન અને સેન્સર બોર્ડના નિર્ણયથી ફિલ્મમેકર્સને પડતી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવવો ખૂબ જ જરૂરી બની ગયો છે. ત્યારે ETV ભારતની ટીમે અભિષેક જૈન સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
સવાલ: CBFC કામ કેવી રીતે કરે છે?
અભિષેક જૈન: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનનું મૂળ કામ ફિલ્મને સર્ટિફિકેટ આપવાનું છે, તેને સેન્સર કરી દેવું કે રિલીઝ અટકાવવું નહીં. ફિલ્મો માટે મુખ્ય 3 પ્રકારના સર્ટિફિકેટ હોય છે, U, U/A અને A. જ્યારે કોઈ પ્રોડ્યુસર સર્ટિફિકેટ માટે અપ્લાય કરે છે, ત્યારે વ્યૂઅર કમિટી તે ફિલ્મ જુએ છે અને ચર્ચા-વિચારણા કરે છે. જો પ્રોડ્યુસરે માંગેલા સર્ટિફિકેટ કરતાં અલગ સર્ટિફિકેટ આપવાનું હોય, તો કયા પ્રકારના કટ્સ કે મ્યુટ્સ રાખવા પડશે તે અંગેની જાણકારી અને સૂચનો આપવાનું કામ CBFC કરે છે.
સવાલ: CBFCમાં તમારો જે રોલ છે તેને કેવી રીતે ન્યાય આપશો?
અભિષેક જૈન: મારો અનુભવ એક ફિલ્મ ડિરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકેનો રહ્યો છે. આ જ કારણે હું સામેની બાજુએ ઉભા રહીને એક ફિલ્મ મેકરની સંવેદનાઓ અને ફિલ્મ પાછળના તેમના ઇન્ટેન્શનને સારી રીતે સમજી શકું છું. જ્યારે પણ કોઈ એવી ફિલ્મ વિશે ચર્ચા થશે જેણે અમારું ધ્યાન દોર્યું હોય, ત્યારે એક ફિલ્મ મેકર તરીકેનો મારો આ અનુભવ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે.
સવાલઃ CBFCમાં ગુજરાતમાંથી બે વ્યક્તિઓને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે તો ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવો ફાયદો થશે?
અભિષેક જૈન: ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઓલરેડી લોકોના ધ્યાનમાં આવી જ છે. આ એક એવું પગલું છે જેનાથી ગુજરાતી સિનેમાની ઓળખ વધુ મજબૂત થશે. હાલમાં ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં દર વર્ષે લગભગ 100 જેટલી ફિલ્મો બને છે, તેથી ઇન્ડસ્ટ્રીને પોતાની એક સેન્સર બોર્ડ ઓફિસની દરકાર પણ લાગી રહી છે. જો યોગ્ય ગુજરાતી પ્રતિનિધિત્વ હશે તો સેન્સર કે સર્ટિફિકેટને લગતી બાબતોનો ઉકેલ લાવવામાં પ્રોડ્યુસર્સ અને ફિલ્મ મેકર્સને મોટી મદદ મળશે. ઉપરાંત ફિલ્મોને યોગ્ય સર્ટિફિકેટ મળે અને કોઈ પક્ષપાત ન થાય તે જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, 'વશ' ફિલ્મને 'A' સર્ટિફિકેટ મળ્યું હતું, જ્યારે તેની હિન્દી રિમેકને 'U/A' સર્ટિફિકેટ મળ્યું. CBFCની વ્યૂઅર્સ કમિટી મૂળ ઓફિસ બેરિંગ કમિટી નથી હોતી, જેથી કદાચ ગુજરાતી ભાષાની સમજ ઓછી હોવાને કારણે આવી વિસંગતતા સર્જાતી હોઈ શકે છે. યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વથી આવી વિસંગતતાઓ દૂર કરવામાં સરળતા રહેશે.
સવાલઃ તમારા અનુભવોને કેવી રીતે એક્સપ્લોર કરશો?
અભિષેક જૈન: ફિલ્મ નિર્માણ અને વિતરણ ક્ષેત્રે મેળવેલો દ્રષ્ટિકોણ જ મારી મુખ્ય તાકાત છે. ફિલ્મ સર્જકોના દ્રષ્ટિકોણ અને તેમની મુશ્કેલીઓને સમજીને સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયાને વધુ ન્યાયી અને સુલભ બનાવવામાં આ અનુભવનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
સવાલઃ નેશનલ એવોર્ડ્સમાં ગુજરાતી ફિલ્મોની સંખ્યામાં કેવી રીતે વધારો થશે?
અભિષેક જૈન: CBFC અને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ બંને અલગ બાબતો છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નેશનલ એવોર્ડ્સમાં ગુજરાતી ફિલ્મોની કેટેગરી ઓપન થાય છે અને ફિલ્મોને એવોર્ડ મળે છે, જેમ કે 'રોંગ સાઇડ રાજુ', 'રેવા', 'હેલ્લારો', 'કચ્છ એક્સપ્રેસ' અને 'ઢ'. દર વર્ષે આ કેટેગરી ઓપન થતી હોવાથી ગુજરાતી ફિલ્મને ઓછામાં ઓછો એક નેશનલ એવોર્ડ ચોક્કસ મળે છે. જો દર વર્ષે નેશનલ એવોર્ડ્સમાં ઓછામાં ઓછું 'રજત કમળ' ગુજરાતી ફિલ્મોને મળતું રહેશે, તો ફિલ્મમેકર્સ વધુ પ્રેરાશે અને સારી ફિલ્મો બનાવશે. 'હેલ્લારો' એ સુવર્ણ કમળ જીત્યું છે. જો દર વર્ષે ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્મો બનતી રહેશે તો રજત કમળથી લઈને વારંવાર સુવર્ણ કમળ જીતવાની સફર સરળ બનશે અને એવોર્ડ્સની સંખ્યામાં વધારો થશે.
સવાલ: OTT પર અશ્લીલતા અને હિંસક દૃશ્યો વધતા જાય છે, તો તેમાં કોઈ રીતે લગામ લાગી શકે?
અભિષેક જૈન: OTT પ્લેટફોર્મ પર સતત કન્ટેન્ટ બની રહ્યું હોવાથી તે એક મોકળું મેદાન છે. OTT માટે સર્ટિફિકેશનનું એક અલગ માળખું ઊભું કરવું પડશે, જે બહુ મોટું અને જટિલ કામ છે, પરંતુ સમય જતાં તે થઈ શકે છે. પરંતુ સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, દર્શકની પોતાની સેલ્ફ અવેરનેસ હોવી જરૂરી છે કે કયું કન્ટેન્ટ પરિવાર સાથે જોઈ શકાય તેમ છે અને કયું નહીં. આ સજાગતા કેળવવી એ વ્યક્તિગત બાબત છે, CBFC નું કામ નથી. CBFC માત્ર સજેશન આપી શકે છે કે, અમુક કન્ટેન્ટ કયા પ્રકારની ઓડિયન્સ માટે યોગ્ય છે. દર્શકો તે મત સામે પ્રશ્ન પણ કરી શકે છે.
ગુજરાતી સિનેમાના વ્યાપ અને નિર્માણ ક્ષમતાને જોતાં સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયામાં ભાષાકીય અને પ્રાદેશિક સમજણ હોવી અત્યંત જરૂરી છે. CBFC માત્ર ફિલ્મો પર કાપ મૂકતી સંસ્થા નથી પણ યોગ્ય સર્ટિફિકેશન દ્વારા સિનેમાને સચોટ દિશા આપવાનું માધ્યમ છે. આવનારા સમયમાં જો યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સજાગતા જળવાઈ રહેશે તો ગુજરાતી ફિલ્મો નેશનલ સ્તર પર વધુ એવોર્ડ્સ જીતીને વૈશ્વિક ઓળખ મજબૂત કરશે.
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