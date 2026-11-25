Interview: 'સલમાન ખાન જ અસલી 'પ્રેમ', મારી પોતાની અલગ ઓળખ', 'યે પ્રેમ મોલ લિયા' પર આયુષ્માન ખુરાનાના ખુલાસા
ETV ભારતે બોલિવૂડ એક્ટર આયુષ્માન ખુરાનાની અપકમિંગ ફિલ્મ યે પ્રેમ મોલ લિયા અને તેના રોલ વિશે ખુલીને વાત કરી હતી.
By Seema Sinha
Published : November 25, 2026 at 1:06 PM IST
બોલિવૂડ અભિનેતા આયુષ્માન ખુરાના લાંબા સમયથી ફિલ્મોમાં અપરંપરાગત અને ખામીયુક્ત પાત્રો ભજવવા માટે જાણીતા છે. 'વિક્કી ડોનર', 'બધાઇ હો', 'બાલા' અને 'અંધાધુન' જેવી ફિલ્મોમાં એવા રોલ ભજવ્યા છે જે રોજિંદા જીવન સાથે સંબંધિત છે અને સામાજિક મુદ્દાઓને સ્પર્શે છે. હવે આયુષ્માન પોતાની કરિયરમાં પ્રથમ વખત એવા રોલને નીભાવવા જઇ રહ્યો છે જેને હિન્દી સિનેમામાં આદર્શ પુરૂષ એટલે કે 'પરફેક્ટ મેન' તરીકે જોવામાં આવે છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ રાજશ્રી પ્રોડક્શનની આગામી ફિલ્મ 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'ની જેમાં આયુષ્માન ખુરાના 'પ્રેમ'ના પાત્રમાં જોવા મળશે.
આ ફિલ્મનું નિર્દેશન સૂરજ બડજાત્યાએ કર્યું છે અને તે 27 નવેમ્બર, 2026ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે. ખાસ વાત આ છે કે પ્રેમનું આ લોકપ્રિય પાત્ર એક દાયકા કરતા વધુ સમય બાદ મોટા પરદા પર જોવા મળશે. એવામાં આયુષ્માન સામે માત્ર આ પાત્રને પોતાના અંદાજમાં ભજવવાનો પડકાર જ નહીં પણ દર્શકોની આશા પર યોગ્ય ઉતરવાનું દબાણ પણ છે.
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં, આયુષ્માન ખુરાનાએ ખુલાસો કર્યો કે તેમણે આ ફિલ્મ અને ભૂમિકા માટે પ્રસ્તાવ સાથે સૂરજ બડજાત્યાનો સંપર્ક કર્યો હતો. જ્યારે દિગ્દર્શકે ફિલ્મની વાર્તા કહી ત્યારે તેઓ ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. તેઓ હસતા હસતા કહે છે, "અસલમાં આ મારૂ મુખ્ય ઝોનર છે. મેં 'વિક્કી ડોનર', 'બધાઇ હો', અને 'બાલા' જેવી ફિલ્મમાં કેટલીક ખામીયુક્ત અને અલગ અલગ રોલ કર્યા છે, માત્ર ફરક એટલો જ છે કે આ વખતે હું પ્રથમ વખત એકદમ પરફેક્ટ રોલ ભજવી રહ્યો છું.'
આયુષ્માન ખુરાનાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "એક અભિનેતા તરીકે, દરેક વ્યક્તિ ક્યારેક ને ક્યારેક 'પ્રેમ'નું પાત્ર ભજવવા માંગશે, કારણ કે આપણે સૂરજજીની ફિલ્મો જોઇને મોટા થયા છીએ. 'પ્રેમ'નું પાત્ર ભજવવું એ એક મોટી વાત છે. મેં પોતે આ ફિલ્મ અને ભૂમિકા માટે સૂરજજીનો સંપર્ક કર્યો હતો, અને જ્યારે તેમણે મને આ સબ્જેક્ટ સંભળાવ્યો, ત્યારે હું ખૂબ જ ખુશ થયો હતો."
સલમાન ખાન સાથે નહીં કરે પ્રેમની તુલના
સૂરજ બડજાત્યાની ફિલ્મમાં પ્રેમનું નામ આવતા જ દર્શકોના મનમાં સૌથી પહેલા સલમાન ખાનનો ચહેરો જ સામે આવે છે. 'મેને પ્યાર કિયા' અને 'હમ આપકે હૈ કોન' જેવી ફિલ્મોમાં સલમાન ખાને પ્રેમના રોલને એવી ઓળખ અપાવી જેને આજે પણ દર્શક યાદ કરે છે. એવામાં આયુષ્માન સામે સૌથી મોટો પડકાર આ વારસાને આગળ વધારવાનો છે. જોકે, એક્ટરે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે સલમાન ખાનનો અંદાજ કોપી કરવાની જગ્યાએ પ્રેમના રોલમાં પોતાની અલગ ઓળખ લઇને આવશે.
આયુષ્માને કહ્યું, "પ્રેમના પાત્રમાં દયા, સંવેદનશીલતા અને સરળતા જેવા કેટલાક મૂળભૂત ગુણો છે. પરંતુ દરેક વિષય માટે એક અભિનેતા હોય છે અને અમને લાગે છે કે આ વિષય મારી નજીક છે કારણ કે જો તમે મારી ફિલ્મોગ્રાફી જુઓ તો, મેં ઘણા સામાજિક રીતે સંબંધિત વિષયો પર કામ કર્યું છે અને કદાચ તેથી જ સૂરજજી ઇચ્છતા હતા કે હું આ ભૂમિકા કરું. પરંતુ, સલમાન ઓરિજનલ અને આદર્શ પ્રેમ છે, તેની સાથે કોઈ સ્પર્ધા કરી શકે નહીં. પરંતુ આ એક અલગ ફિલ્મ છે."
બાળપણના ઉછેરે પ્રેમ બનવામાં મદદ કરી
આયુષ્માને કહ્યું, "ધીરે ધીરે, હું પ્રેમ બન્યો. તેના જેવો બનવું એ એક સફર છે, એક સંપૂર્ણ સફર. તેમાં થોડો સમય લાગ્યો, પરંતુ મને જે મદદ કરી તે મારો ઉછેર હતો. હું આવા પરિવારમાં મોટો થયો, મેં સંયુક્ત અને ન્યૂક્લિયર પરિવાર બન્ને જોડા છે અને હું તમામ પ્રકારના લોકો સાથે રહ્યો. તેથી, પ્રેમ બનવાની મારી તૈયારી બાળપણથી જ શરૂ થઇ ગઇ કારણ કે હું એક પરંપરાગત પરિવારમાંથી આવું છું. મારો નાનો ભાઇ, જે મારાથી માત્ર ત્રણ વર્ષ નાનો છે, મારા પગ સ્પર્શે છે, તેથી અમે હંમેશા અમારા પરિવારમાં આ પરંપરાનું પાલન કર્યું છે. જ્યારે હું સૂરજજીના સેટ પર હતો, ત્યારે મને ઘર જેવું લાગતું હતું."
'સૂરજ બડજાત્યા ખુદ પ્રેમ છે'
આયુષ્માન ખુરાનાએ કહ્યું, "સૂરજજી ખુદ પ્રેમ છે અને તે એક્ટર્સને પોતાનું કેરેક્ટર આપે છે. તેમણે પોતાના જીવનમાં જે કઇ પણ કર્યું છે અથવા કરવા માંગે છે, તે આ રોલ પ્રેમ દ્વારા કરે છે. તે સૌથી સફળ ડાયરેક્ટર છે, તેમ છતા તે ઘણા વિનમ્ર છે, તે પેન અને નોટબુક લઇને ફરે છે, તે હજુ પણ એક વિદ્યાર્થી અને લર્નર છે તેમનામાં કોઇ ઇગો નથી, તે હજુ પણ લોકોના વિચાર લે છે અને તે ઘણા ખુલ્લા વિચારો ધરાવતા વ્યક્તિ છે."
'યે પ્રેમ મોલ લિયા'ને રાજશ્રીની સૌથી પ્રોગ્રેસિવ ફિલ્મમાંથી એક ગણાવી
આયુષ્માન ખુરાનાએ ફિલ્મમાં પોતાના રોલ પ્રેમ મિશ્રાને 'ગ્રીન ફ્લેગ' ગણાવી છે. એટલે કે એવો પુરુષ, જે સંબંધોમાં બરાબરી, સન્માન અને સમજદારીને મહત્ત્વ આપે છે. એક્ટર અનુસાર, 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'રાજશ્રી પ્રોડક્શનની અત્યાર સુધીની સૌથી પ્રોગ્રેસિવ ફિલ્મમાંથી એક બની શકે છે.
ફિલ્મની વાર્તા પ્રેમના તેની પત્નીના પરિવાર સાથે રહેવાના નિર્ણયની આસપાસ ફરે છે. તે ફક્ત તેની પત્નીના માતાપિતાના ઘરે જ નથી જતો, પરંતુ તેના માતાપિતાને પણ ત્યાં રહેવા માટે સાથે લાવે છે. વાર્તાનું આ પાસું ભારતીય સમાજમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા પર સવાલ ઉઠાવે છે જ્યાં લગ્ન પછી સ્ત્રીને પોતાનું ઘર છોડીને તેના પતિના પરિવાર સાથે રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.
નવી પેઢીની સાથે સાથે મિલેનિયલ્સને પણ પસંદ આવશે આ ફિલ્મ
આયુષ્માને કહ્યું કે આ ફિલ્મ નવી પેઢીની સાથે મિલેનિયલ્સને પણ ખાસ પસંદ આવશે. તેમણે તેને રાજશ્રી પ્રોડક્શનનો નવો અવતાર ગણાવતા 'રાજશ્રી 2.0' કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ Gen-Zથી વધુ મિલેનિયલ્સની ફિલ્મ છે. સૂરજજી અને રાજશ્રીએ ઘણી લાંબી સફર નક્કી કરી છે. પહેલા તે માત્ર પરંપરાઓને માનતા હતા પરંતુ પ્રથમ વખત રાજશ્રીની ફિલ્મમાં પરંપરાઓ પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. આવું પહેલા ક્યારેય થયું નથી, માટે આ નવા જમાનાની ફિલ્મ છે, મારા માટે રાજશ્રી 2.0 છે."
આયુષ્માન ખુરાનાનું કહેવું છે કે આ ફિલ્મમાં એક મેસેજ પણ છે પરંતુ પરંપરાગત ઝેન્ડર રોલ પર પણ સવાલ ઉઠાવે છે. ફિલ્મ પૂછે છે કે તે માત્ર પત્ની જ પતિના ઘરમાં રહેવાની આશા સાથે કેમ જાય છે, જ્યારે તેની પોતાની જવાબદારીઓ હોય છે. આયુષ્માન ખુરાના કહે છે, "તે ઘર પર બધાનું ધ્યાન તો રાખે છે પરંતુ જો તે જતી રહી તો તે લોકોનું ધ્યાન કોણ રાખશે? પુરૂષોનો ખાસ અધિકાર છે કે તે પોતાના માતા-પિતાનું ધ્યાન રાખશે પરંતુ દુલ્હનના માતા-પિતાનું શું થશે? અમે આ વાતો પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છીએ અને તે ઘણો જરૂરી વિષય છે. જ્યાં કેટલીક ફિલ્મ સમાજને તેવો જ બતાવે છે જેવા તે છે. રાજશ્રીની વાર્તા જણાવે છે કે એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને ફેમિલી વેલ્યૂને મળીને સમાજ શું બની શકે છે?"
શું બદલાશે લગ્ન અને પરિવાર સાથે જોડાયેલી જૂની પરંપરાઓ?
જ્યારે આયુષ્માનને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભારતીય સમાજમાં આ પરંપરાઓને બદલવી શક્ય છે? તો તેને માન્યું કે આવું કરવું આસાન નથી. જોકે, તેનું માનવું છે કે જો દીકરીઓ સોશિયલી, ફાઇનાન્શિયલી અને ઇમોશનલી ઇન્ડિપેડન્ટ છે તો તે પોતાના નિર્ણય માટે મજબૂતી સાથે ઊભી થઇ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે સંબંધમાં સાથીનો સહયોગ પણ ઘણો જરૂરી છે. જો કોઇ વ્યક્તિ પાર્ટનર સાથે સાચો પ્રેમ કરે છે તો તેની ઇચ્છાઓ અને જવાબદારીઓને પણ સમજવી પડશે.
આયુષ્માનની પસંદગીની ફિલ્મ
આયુષ્માને વાતચીત દરમિયાન સૂરજ બડજાત્યાની ફિલ્મ સાથે જોડાયેલી જૂની યાદોને શેર કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે બાળપણથી જ તે રાજશ્રીની ફિલ્મનો ફેન રહ્યો છે. ખાસ કરીને 'મેને પ્યાર કિયા' અને 'હમ આપકે હૈ કોન' તેની પસંદગીની ફિલ્મમાં સામેલ છે.
એક્ટરે જણાવ્યું કે તેને બાળપણથી જ VCRમાં 'મેને પ્યાર કિયા' કેટલીક વખત જોઇ છે. પરિવારના તમામ સભ્યો સાથે બેસીને 'હમ આપકે હૈ કોન' જોવાનો અનુભવ પણ ઘણો ખાસ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "આ બન્ને સારી ફિલ્મો છે, હું આ ફિલ્મોને જોઇને મોટો થયો છું. જ્યારે તમે ઘણા નાના હોવ ત્યારે થિયેટરની તમારા પર ઊંડી અસર પડે છે. તમે ઇમ્પ્રેસ અને ઇમોશનલ બનો છો, માટે આ બન્ને ફિલ્મ મારા માટે ઘણી ખાસ છે."
આયુષ્માન ખુરાનાએ પોતાની કરિયરમાં હંમેશા અલગ અલગ વાર્તાઓ અને રોલને પ્રાથમિકતા આપી છે. 'વિક્કી ડોનર'થી તેને સામાજિક મુદ્દાને હળવા અંદાજમાં પરદા પર ઉતાર્યો હતો. તે બાદ 'દમ લગા કે હઇશા', 'શુભ મંગલ સાવધાન' અને 'બાલા' જેવી ફિલ્મોમાં પણ તેને સમાજ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાને એન્ટરટેઇનમેન્ટની રીતે રજૂ કરી હતી.
'આર્ટિકલ 15'માં તેને જાતિગત ભેદભાવ વિરૂદ્ધ લડનારા પોલીસ અધિકારીનો રોલ કર્યો હતો. 'અનેક'માં તે અંડરકવર અધિકારી બન્યો હતો જ્યારે ડાર્ક થ્રિલર અંધાધુનમાં પિયાનો વગાડનાર અંધ વ્યક્તિનો રોલ કર્યો હતો. આ રોલ માટે તેને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો હતો. 'અન એક્શન હીરો'માં તેને એક્શન અને મેટા-કોમેડીના નવા અંદાજને અપનાવ્યો હતો. તે બાદ 'થામા'માં તે હોરર-કોમેડીની દુનિયામાં વેમ્પાયરના રોલમાં જોવા મળ્યો હતો. 2026ની ફિલ્મ 'ઉડતા તીર'માં તેને ભૂલવાની બીમારી સામે ઝઝુમતા એક ઓપરેટિવનો રોલ કર્યો હતો. હવે 'યે પ્રેમ મોલ લિયા' સાથે તેને પરિવારને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલા પ્રેમના રોલને કર્યો છે.
નેગેટિવ રોલ કરવા માંગે છે આયુષ્માન ખુરાના
આયુષ્માન ખુરાને કહ્યું, 'મારે હજુ પણ ઘણા રોલ ભજવવા છે. મેં પાડોશનો યુવક, નોર્થ ઇન્ડિયન રોલ કેટલીક વખત કર્યા છે. મે અલગ અલગ ઝોનરમાં કામ કર્યું છે અને મને હટકે ફિલ્મ કરવામાં ઘણી મજા આવે છે જેમ કે ઉડતા તીર, મારા માટે એક સારૂ એક્સપેરિમેન્ટ હતું. હવે હું ડાર્ક રોલ કરવાનું પસંદ કરીશ. કેટલાક એક્ટર્સે ઘણા જલદી ઘણુ કરી લીધુ છે પરંતુ હું હજુ પણ કઇક કરવા માંગુ છું. હું નેગેટિવ અને ગ્રે શેડ ધરાવતા રોલ કરવા માંગુ છું. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 14 વર્ષ વિતાવવા છતા હજુ સુધી મેં આ રોલ કર્યા નથી પરંતુ આ જરૂરી છે કે સ્ક્રિપ્ટ અને કહાની સારી હોય જે મારા માટે કોઇ પણ ફિલ્મમાં સૌથી જરૂરી છે અને તે બાદ રોલ આવે છે."
સૂરજ બડજાત્યાએ પહેલા કન્ફર્મ કર્યું કે સલમાન ખાનને આ પ્રોજેક્ટ વિશે ખબર હતી અને તે ખુશ હતો કે આયુષ્માન ખુરાના આ રોલ કરી રહ્યો છે. સૂરજ બડજાત્યાએ કહ્યું કે તેમણે સુપરસ્ટારને ફોર્મલી આ સમાચાર કહેવાની જરૂર નહતી કારણ કે તે પહેલાથી જ કાસ્ટિંગને સપોર્ટ કરતો હતો.
સલમાન ખાન પણ આયુષ્માનને પ્રેમના રોલમાં જોઇને ખુશ થયો
આયુષ્માન ખુરાનાએ પણ સલમાન ખાન સાથે જોડાયેલી એક રસપ્રદ વાત શેર કરી છે. આયુષ્માને જણાવ્યું કે, જ્યારે તે પોતાની ફિલ્મ 'ઉડતા તીર'ના પ્રમોશન માટે બિગબોસના સેટ પર પહોંચ્યો હતો તે સમયે 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'નું પ્રથમ ગીત રિલીઝ થયું હતું.
આયુષ્માને કહ્યું, "જ્યારે હું ઉડતા તીરના પ્રમોશન માટે બિગબોસના સેટ પર ગયો હતો, તે સમયે 'યે પ્રેમ મોલ લિયા'નું પ્રથમ ગીત રિલીઝ થઇ ચુક્યુ હતું. સલમાન ખાન તે દરમિયાન માત્ર આ ફિલ્મ વિશે વાત કરતો હતો. મારે તેમણે યાદ અપાવવું પડ્યું કે તે પોતાની ફિલ્મ ઉડતા તીરને પ્રમોટ કરવા આવ્યા છે. તે આ ફિલ્મને લઇને ઘણા ખુશ હતા.
'યે પ્રેમ મોલ લિયા' બાદ આ ફિલ્મમાં જોવા મળશે આયુષ્માન ખુરાના
'યે પ્રેમ મોલ લિયા'બાદ આયુષ્માન ખુરાના પોતાની અપકમિંગ ફિલ્મ 'માપુપા'ને લઇને પણ ઉત્સાહિત છે. આ એક હિન્દી ડ્રામા-થ્રિલર ફિલ્મ છે જેમાં તેની સાથે શ્રેયા ચૌધરી જોવા મળશે. ફિલ્મ 19 ફેબ્રુઆરી 2027ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે.
આ ફિલ્મનું નિર્દેશન સમીર સક્સેના કરી રહ્યા છે. ખાસ વાત આ છે કે આ ફિલ્મ દ્વારા યશરાજ ફિલ્મ્સ અને પોશમ પા પિક્ચર્સ પ્રથમ વખત કોઇ થિયેટર ફિલ્મ માટે સાથે આવ્યા છે. પોશમ પા પિક્ચર્સ પોતાની અલગ અને પરંપરાગત ફિલ્મથી અલગ વાર્તા માટે જાણીતા છે.
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