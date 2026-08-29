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ઈમરાન હાશ્મી સ્વાઈન ફ્લૂની ચપેટમાં, એક્ટરે કહ્યું - તબિયત બિલકુલ સારી નથી; બેંગ્લુરુનો શૉ પોસ્ટપોન

વિદેશથી પરત ફર્યા બાદ એક્ટરની તબિયત લથડી હતી અને તેનો H1N1 ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો

વિદેશથી પરત ફર્યા બાદ એક્ટરની તબિયત લથડી હતી અને તેનો H1N1 ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો
વિદેશથી પરત ફર્યા બાદ એક્ટરની તબિયત લથડી હતી અને તેનો H1N1 ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 6:24 PM IST

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મુંબઈ: બોલિવૂડ એક્ટર ઇમરાન હાશ્મીને સ્વાઈન ફ્લૂ (H1N1) થયો છે અને હાલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. એક્ટર તાજેતરમાં કામને લીધે બહાર ગયો હતો અને પાછા ફર્યા પછી તે અસ્વસ્થ અનુભવવા લાગ્યો. જ્યારે તેણે મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવ્યો ત્યારે તેના સંક્રમણની પુષ્ટિ થઈ.

એક સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ડૉકટરોએ ઇમરાનને આરામ કરવાની અને સ્વસ્થ થાય ત્યાં સુધી સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની સલાહ આપી છે. દરમિયાન, અભિનેતાએ તેના શો સંબંધિત એક પોસ્ટ શેર કરી છે પરંતુ સ્વાઇન ફ્લૂના નિદાનની વ્યક્તિગત પુષ્ટિ કરી નથી. તેણે તાજેતરમાં જ તેના ચાહકોને જાણ કરી હતી કે તે બીમાર છે અને બેંગલુરુમાં યોજાનારા શોને પોસ્ટપોન રાખવો પડ્યો છે.

ઈમરાન હાશ્મીની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી
ઈમરાન હાશ્મીની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી (Instagram)

ઇમરાન બેંગલુરુમાં બોલિવૂડ થીમ આધારિત કાર્યક્રમમાં પર્ફોર્મ કરવાનો હતો. પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા અપડેટ આપતા, તેણે પોતાના ચાહકોની માફી માંગી અને જાહેરાત કરી કે કાર્યક્રમ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. તેણે ટિકિટ લઈ ચુકેલા લોકોને આશ્વાસન આપ્યું કે તેમની ટિકિટ નવી તારીખ સુધી માન્ય રહેશે.

પોતાની પોસ્ટમાં, એક્ટરે લખ્યું, "Hey બેંગલુરુ, હું ખરેખર સ્વસ્થ નથી અને કમનસીબે બેંગલુરુ શોમાં નહીં આવી શકું. પરંતુ પ્લાન ખતમ થયો નથી, બસ શો પોસ્ટપોન થયો છે. હું તમને બધાને શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ સનબર્ન યુનિયનમાં મળીશ. તમારી ટિકિટ નવી તારીખ સુધી માન્ય રહેશે. હું તમને બધાને મળવા માટે આતુર છું."

અભિનેતાના ખરાબ સ્વાસ્થ્યના સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે તે તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી તેની ફિલ્મ 'આવારાપન 2' ની સફળતાનો આનંદ માણી રહ્યો છે. નીતિન કક્કડ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં 'શિવમ પંડિત' ની ભૂમિકામાં ઇમરાને શાનદાર કમબેક કર્યું છે.

આ સિક્વલ બોક્સ ઓફિસ પર અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને ₹200 કરોડનો આંકડો પાર કરી ચૂકી છે. જ્યારે 2007 માં રિલીઝ થયેલી મૂળ 'આવારાપન' બોક્સ ઓફિસ પર ખાસ કમાલ કરી શકી ન હતી, પરંતુ ટેલિવિઝન અને યુટ્યુબ પર રિલીઝ થયા પછી તેને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. ફિલ્મનું ગીત, 'તો ફિર આઓ' પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય થયું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઇમરાન તાજેતરમાં દિશા પટણી સાથે મુંબઈમાં 'આવારાપન 2' ના સ્ક્રીનિંગમાં હાજરી આપી હતી. બંનેએ દર્શકો સાથે વાતચીત કરી હતી અને ફિલ્મને મળેલા પ્રતિસાદની ચર્ચા કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન, ઇમરાને ફ્રેન્ચાઇઝીમાં ત્રીજા ભાગની શક્યતાનો પણ સંકેત આપ્યો હતો.

તેના આગામી પ્રોજેક્ટ્સની વાત કરીએ તો, ઇમરાન આદિત્ય દત્તની ફિલ્મ 'ગનમાસ્ટર G9'માં પણ જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં જેનેલિયા દેશમુખ અને અપારશક્તિ ખુરાના પણ છે. આ ફિલ્મ 27 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ રિલીઝ થવાની છે.

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