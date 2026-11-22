'મને દગો આપ્યો': બ્રેકઅપની અફવાઓ વચ્ચે ઈશા સિંહનું પહેલું નિવેદન, અવિનાશ મિશ્રા પર કર્યો આકરો કટાક્ષ
બ્રેકઅપ અને છેતરપિંડીની ચર્ચાઓ વચ્ચે ઈશા સિંહે 22 નવેમ્બરે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પહેલું નિવેદન આપી અવિનાશના નિવેદન પર કટાક્ષ કર્યો.
Published : November 22, 2026 at 9:24 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીવી અભિનેત્રી ઈશા સિંહ અને અભિનેતા અવિનાશ મિશ્રાના બ્રેકઅપ અને છેતરપિંડીની ચર્ચાઓ વચ્ચે ૨૨ નવેમ્બરે ઈશાનું પહેલું નિવેદન સામે આવ્યું છે, જેમાં તેણે અવિનાશનું નામ લીધા વગર તેના તાજેતરના નિવેદન પર આકરો કટાક્ષ કર્યો છે. પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નોટ શેર કરીને ઈશાએ સંકેત આપ્યો છે કે તેને વિશ્વાસઘાત મળ્યો છે અને જો તેને મજબૂર કરવામાં આવશે તો તે નામો અને પુરાવા સાથે તમામ સત્ય જાહેર કરી દેશે.
ઈશાએ ૨૨ નવેમ્બરે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર અવિનાશ સાથેના સંબંધો અંગે ચાલી રહેલી અફવાઓ પર મૌન તોડ્યું હતું. તેણે અવિનાશના 'રિલેશનશિપ પર્સનલ હોય છે, પબ્લિક એન્ટરટેઇનમેન્ટ નહીં' તેવા નિવેદન પર પલટવાર કરતાં લખ્યું કે, "શાંતિ જાળવવા અને ચૂપ રહેવાના મારા નિર્ણયને ક્યારેય એવું ન સમજવું જોઈએ કે જરૂર પડ્યે હું બોલી શકતી નથી."
અવિનાશનું નામ લીધા વગર તેના ઉપદેશ પર કટાક્ષ કરતાં ઈશાએ આગળ લખ્યું કે, "જે વ્યક્તિ એવો ઉપદેશ આપી રહી હતી કે સંબંધો અંગત હોય છે અને તેને લોકોના મનોરંજનનું સાધન ન બનાવવા જોઈએ... હવે શું થયું? જ્યારે તમે પોતે જ વસ્તુઓની મજાક બનાવી રહ્યા છો અને તેને લોકોના મનોરંજન માટે પીરસી રહ્યા છો?"
અભિનેત્રીએ વધુમાં ચેતવણી આપતાં લખ્યું કે, "તમે એક તરફ પ્રાઇવસીની વાત કરો અને બીજી તરફ તેનાથી બિલકુલ વિપરીત કામ કરો તે યોગ્ય નથી. કૃપા કરીને મને એ હદ સુધી ન લઈ જાઓ કે જ્યાં મારે પરિણામની પરવા કર્યા વગર, નામોની સાથે દરેક પુરાવા બધાની સામે લાવવા પડે."
પોતાના નિવેદનના અંતે ઈશાએ જીવનમાં છેતરપિંડી થઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કરતાં લખ્યું કે, "હું પહેલાથી જ કોઈના પર વિશ્વાસ કરવાની ભૂલ કરી ચૂકી છું, જેણે પાછળથી મને દગો આપ્યો. અને જો કેટલાક લોકો માટે આગળ વધી જવું (મૂવ ઓન કરવું) આટલું સરળ લાગતું હોય, તો ચાલો હું પણ એવું જ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું."
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ 19 નવેમ્બરે અવિનાશ મિશ્રાએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નોટ પોસ્ટ કરી હતી. જ્યારે અવિનાશ પર ઈશા સિંહને છેતરવાના આરોપો લાગી રહ્યા હતા ત્યારે આ નોટ સામે આવી હતી. જોકે તેણે સીધી રીતે ઈશાનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો કે બ્રેકઅપની પુષ્ટિ કરી ન હતી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પેજને તમામની પ્રાઇવસીનું સન્માન કરવા વિનંતી કરી હતી.
'ખતરોં કે ખિલાડી' સીઝન ૧૫ના વિજેતા અવિનાશે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "મિત્રો, ચાલો આ વાતને અહીં જ છોડી દઈએ અને આગળ વધીએ. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયા ઘણા લોકો માટે મુશ્કેલ રહ્યા છે." લોકોને પ્રાઇવસીની અપીલ કરતાં તેણે લખ્યું હતું કે, "સંબંધો અંગત હોય છે, પબ્લિક એન્ટરટેઇનમેન્ટ નહીં. દરેક વસ્તુનો હેતુ માત્ર વ્યૂઝ અને એંગેજમેન્ટ મેળવવાનો નથી હોતો. ચાલો, લોકોને શાંતિથી જીવવા દઈએ."
અવિનાશની આ પોસ્ટ પહેલાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વોઇસ નોટ વાયરલ થઈ હતી. આ ઓડિયો ઈશાની માતાનો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અવિનાશે ઈશા સિંહને દગો આપ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો હતો.
આ પણ વાંચો...