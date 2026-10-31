'Eetha' Trailer Releases: કોણ હતા વિઠાબાઈ નારાયણ ગાંવકર? 15 વર્ષની ઉંમરે બન્યા હતા દુષ્કર્મનો શિકાર, કેવી રીતે બન્યા 'તમાશા ક્વીન'
30 ઓક્ટોબરે આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું, જેમાં શ્રદ્ધા કપૂર પ્રખ્યાત 'તમાશા' અને લાવણી કલાકાર વિઠાબાઈ ભાઉ માંગ નારાયણગાંવકરના પાત્રમાં જોવા મળી રહી છે.
Published : October 31, 2026 at 11:29 AM IST
હૈદરાબાદઃ 'સ્ત્રી' ફ્રેન્ચાઈઝી બાદ શ્રદ્ધા કપૂર લક્ષ્મણ ઉતેકરના નિર્દેશનમાં બનેલી 'ઈઠા'માં જોવા મળશે. મેકર્સે શુક્રવારે, 30 ઓક્ટોબરે આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું, જેમાં શ્રદ્ધા કપૂર પ્રખ્યાત 'તમાશા' અને લાવણી કલાકાર વિઠાબાઈ ભાઉ માંગ નારાયણ ગાંવકરના પાત્રમાં જોવા મળી રહી છે. દર્શકોની ભારે ભીડ સામે શાનદાર પ્રદર્શનથી લઈને દિલ તૂટવા અને ખાનગી દુઃખોના પળ સુધી, આ ટ્રેલર એક એવા કલાકારના જીવનના ઘણા પહેલુઓને દર્શાવે છે, જેનું આખું જીવન તેની કળાની આજુ-બાજુ ફરતું જોવા મળે છે.
કોણ હતા વિઠાબાઈ નારાયણ ગાંવકર?
વિઠાબાઈ ભાઉ માંગ નારાયણ ગાંવકર એક પ્રખ્યાત મરાઠી લોક ડાન્સર, સિંગર અને તમાશા આર્ટિસ્ટ હતા. 1 જૂલાઈ 1935એ મહારાષ્ટ્રના પંઢરપુરમાં જન્મેલા વિઠાબાઈ નારાયણગાંવકર નાની ઉંમરથી જ પ્રદર્શન કળા અને 'તમાશા'ની દુનિયા સાથે જોડાઈ ગયા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, તેમના પિતા અને કાકા પણ આ મંડળીનો ભાગ હતા. વિઠાબાઈના દાદા નારાયણ ખુડેએ એક પારંપરિક ફરતી લોક 'તમાશા' મંડળી (નાટક મંડળી) શરુ કરી હતી, જ્યાર બાદ તેમના પિતા અને કાકાએ 'ભાઉ-બાપુ માંગ'ના નામથી ચલાવી.
વિઠાબાઈને નાનપણથી જ લોકનૃત્યોમાં રસ હતો, તે લવાણી ગીતો, ગવલાન અને અન્ય પરંપરાગત નૃત્ય ફૉમની વચ્ચે મોટી થઈ હતી. તેથી તેણે આ નૃત્યો શીખવાનું શરૂ કર્યું. આર્થિક મુશ્કેલીઓને કારણે, તેણે પોતાના પરિવારને મદદ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને મંચ પર પ્રદર્શન કરવાનું શરૂ કર્યું. તેની એક્સપ્રેસિવ પરર્ફોર્મેન્સ પ્રેક્ષકો માટે મુખ્ય આકર્ષણ બની ગઈ.
જ્યારે તેમણે મારુતિ સાવંત સાથે લગ્ન કર્યા, ત્યારે મુશ્કેલીઓની શરૂઆત થઈ. તેમના લગ્નજીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા હતા. તેમ છતાં, તેમણે પોતાની કલા પ્રસ્તુત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને 'લાવણી' તથા 'તમાશા'ને વિશાળ પ્રેક્ષકવર્ગ સુધી પહોંચાડ્યા. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાંથી લોકો તેમના કાર્યક્રમો જોવા આવતા; આ કાર્યક્રમો સંગીત, નૃત્ય અને કથનકળાનું એક જીવંત મિશ્રણ હતા.
How Far Can an Artist Go for Their Art? Some stories of artistic dedication are so extraordinary that they almost sound unbelievable. One such story belongs to Vithabai Narayangaonkar, a legendary performer of Maharashtra's traditional folk theatre form, Tamasha. Contrary to the common use of the word, Tamasha is not about drama or controversy—it is a vibrant art form that combines storytelling, music, dance, and the famous Lavani performances. Born into a family where Tamasha was not just an art but a way of life, Vithabai seemed destined for the stage. Remarkably, she never needed formal training. Simply by observing and practicing, she developed such exceptional talent that audiences traveled from faraway places just to watch her perform. Her brilliance earned her the prestigious Presidential Medal in 1957. But what truly made Vithabai legendary was her unmatched commitment to her craft. One day, while performing on stage, she was nine months pregnant. In the middle of the show, she realized that she was about to go into labor. She calmly stepped backstage, delivered her baby with immense courage, reportedly cut the umbilical cord with the help of a stone, and then—astonishingly—returned to the stage to continue her performance. The audience was stunned. Moments earlier, she had appeared heavily pregnant, and now she was dancing again as if nothing extraordinary had happened. When people learned what had actually occurred behind the curtain, they erupted into applause and urged her to finally take some rest. Stories like Vithabai's leave us speechless. What kind of passion, discipline, and emotional connection must an artist have with their art to show such dedication? She was not alone in that spirit. Legendary Pakistani singer Nusrat Fateh Ali Khan was known for prioritizing his audience even when his health was failing. Likewise, KK continued performing despite feeling unwell, remaining on stage until the very end. Their commitment reminds us that for some artists, performing is not merely a profession—it is a calling. Vithabai's remarkable life is now inspiring a new generation through the upcoming film Vitha, where Shraddha Kapoor portrays the legendary performer. If the teaser is any indication, audiences can expect a powerful tribute to one of India's most extraordinary artists. Whether one views her actions as dedication, passion, or sheer determination, Vithabai's story remains one of the most astonishing examples of devotion to art ever told.— Munna Yadav (@M7576_) June 23, 2026
9 મહિનાની પ્રેગ્નેન્સીમાં પણ સ્ટેજ પર કર્યુ પરર્ફોર્મ
વિઠાબાઈ નારાયણગાંવકરના જીવનમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં તેમની ગર્ભાવસ્થાને લગતી એક ઘટનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, વિઠાબાઈ નવ મહિનાના ગર્ભવતી હોવા છતાં મંચ પર પરર્ફોર્મન્સ કરવાનું ચાલુ રાખતા હતા. ગર્ભાવસ્થાના અંતિમ તબક્કામાં, તેમણે મંચની પાછળ (બેકસ્ટેજ) એક બાળકને જન્મ આપ્યો અને તરત જ ફરીથી મંચ પર આવીને પ્રદર્શન કર્યું. એવું કહેવાય છે કે, મંચ પર પાછા ફરતા પહેલા તેમણે પોતે જ એક પથ્થરની મદદથી નાળ કાપી નાખી હતી. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તેઓ 15 વર્ષના હતા, ત્યારે એક પુરુષએ તેમના પર બળાત્કાર કર્યો હતો.
અહેવાલો જણાવે છે કે, જ્યારે ઑડિયન્સએ જોયું કે, હવે તેમનો બેબી બંપ નથી, ત્યારે તેમણે વિઠાબાઈને આરામ કરવા માટે થોડો સમય રજા લેવાની સલાહ આપી. તેમના કામ માટે તેમજ મરાઠી લોક સંસ્કૃતિ પ્રત્યેના તેમના જનૂન અને સમર્પણ માટે તેમની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે, જીવનભર ખ્યાતિ અને લોકપ્રિયતા મેળવ્યા હોવા છતાં, વિઠાબાઈએ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
Real vs Reel: The legacy of Vithabai lives on 🌟 #EethaTrailerThisFriday https://t.co/v23obF64Qm— Jigyasa Chauhan (@jigyasa_chauhan) October 28, 2026
કેવી રીતે મળ્યો 'તમાશા ક્વીન'નો ટેગ?
વિઠાબાઈએ જે રૂતબો અને પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી તેને સમજવા માટે, સૌપ્રથમ 'તમાશા'ની દુનિયાને સમજવી જરૂરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, 'તમાશા' એ અનેક સ્તરો ધરાવતી એક એવી પ્રસ્તુતિ શૈલી છે, જેમાં સંગીત, નૃત્ય, સટાયર, હાસ્ય અને નાટ્યાત્મક કથનનો સમન્વય જોવા મળે છે. આમાં 'લાવણી' પોતાના જોરદાર ફુટટવર્ક, લયબદ્ધ ચોકસાઈ અને એક્સપ્રેસિવ જેસ્ચર સાથે, તે આ કળાના સૌથી વધુ ઓળખીતા તત્વોમાંનું એક છે.
'તમાશા' એટલે માત્ર નૃત્ય નહીં; તે એક એવી કલા છે, જેમાં કલાકાર પાસે ગાયન, અભિનય, ઇમ્પ્રુવાઇઝેશન કરી શકે અને મનોરંજન કરવાની ક્ષમતા હોવી જરૂરી છે, એવો કલાકાર જે સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રેક્ષકોનું ધ્યાન જકડી રાખી શકે અને વિઠાબાઈ આ બાબતમાં અત્યંત કુશળ હતી.
The story of #Eetha : It is based on the real life story of Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar, a celebrated and legendary Marathi folk artist. She ran her own performing troupe, "Vithabai Narayangaonkar Bolhadi Tamasha," and was instrumental in bringing rural folk art to the mainstream. One of the most famous and chilling real life chapters of her life which the film brings to the screen occurred when she was performing a high-octane Lavani set while heavily pregnant. According to historical accounts, she went into labor backstage, delivered the baby herself by cutting the umbilical cord with a stone, and returned to the stage to finish her performance.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) June 19, 2026
કહેવાય છે કે, જ્યારે જાણીતા મરાઠી નાટ્યકાર મામા વરેરકરે તેમને મંચ પર પરર્ફોર્મ કરતા જોયા, ત્યારે તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને તેમને પોતાની નાટ્યમંડળીમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપ્યું. આ જોડાણને કારણે તેમને તેમના નાટ્યકાર્યનો વિસ્તાર કરવાની અને અભિનય કળા વિશેની તેમની સમજને વધુ પરિષ્કૃત કરવાની તક મળી. થોડા જ સમયમાં, તેમની ઓળખ ગામો અને ટ્રાવેલિંગ સર્કિટથી આગળ વધી ગઈ, જ્યાં 'તમાશા' ખૂબ વિકસી રહ્યા હતા. આખરે તેમને 'તમાશા સમ્રાટની' એટલે કે તમાશા ક્વીનનું ટાઈટલ મળ્યું.
આ એવોર્ડ્સથી સન્માનિત થઈ હતી 'તમાશા ક્વીન'
1957માં વિઠાબાઈને 'તમાશા'માં (લોકકલા) તેમના યોગદાન બદલ સન્માનિત થયા બાદ, 1990માં પ્રેસિડેન્શિયલ મેડલ મળ્યું, આ એક ખાસ સન્માન હતું. રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે 1962ના ચીન-ભારત યુદ્ધ દરમિયાન તેમણે નૉર્થ-ઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર એજન્સી વિસ્તારની પાસે ભારતીય સૈનિકો માટે પરર્ફોર્મ કર્યું હતું. 2006માં સરકારે વિઠાબાઈની યાદમાં વાર્ષિક વિઠાબાઈ નારાયણગાવકર લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ શરુ કર્યું. તેમની મૂર્તિ મહારાષ્ટ્રમાં લગન અને બહાદુરીની નિશાની બની ગઈ.
પૈરાલિટિક અટેકથી વિઠાબાઈનું થયું મોત
15 જાન્યુઆરી, 2002એ 66 વર્ષની ઉંમરમાં મહારાષ્ટ્રના નારાયણગાંવમાં પૈરાલિટિક એટેક બાદ તેમનું મોત થયું હતું. રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, તેમના પરિવારને તેમના હૉસ્પિટલના બિલ ચૂકવવા અને અંતિમ સંસ્કાર માટે તેમની બૉડી ઘરે લઈ જવા માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરવામાં ખૂબ મુશ્કેલી થઈ હતી.
આ પણ વાંચોઃ
ઓસ્કાર નૉમિનેટેડ એક્ટ્રેસ બાર્બરા બેરીનું 95 વર્ષની વયે નિધન; સેલેબ્સ-ફેન્સએ વ્યક્ત કર્યો શોક
પાકિસ્તાનમાં 'રામાયણ'ની ધૂમ: કરાચીમાં 'જય શ્રી રામ'ના નાદ ગુંજ્યા; રણબીર, સઈ પલ્લવી અને યશના પોસ્ટર લાગ્યા