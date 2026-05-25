દૃશ્યમ 3 બૉક્સ ઑફિસ: રવિવારે છવાઈ મોહનલાલની ક્રાઈમ થ્રિલર, પ્રથમ વીકેન્ડમાં જ 150 કરોડની કમાણી

દૃશ્યમ 3 એ પ્રથમ દિવસે 15.85 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યુ હતું અને બીજા દિવસે 11.05 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.

દૃશ્યમ 3 બૉક્સ ઑફિસ પર છવાઈ (POSTER)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 12:19 PM IST

હૈદરાબાદ: સાઉથના સુપરસ્ટાર મોહનલાલ અને દિગ્દર્શક જીતુ જોસેફની મલયાલમ ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ "દૃશ્યમ 3" એ ઓપનિંગ વીકેન્ડમાં જોરદાર કમાણી કરી છે. એમાં પણ ફિલ્મના પહેલા રવિવારે તેના કલેક્શનમાં આંશિક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ફિલ્મ ટ્રેડ વેબસાઇટ સેકનિલ્ક અનુસાર, ફિલ્મે ભારતમાં ચોથા દિવસે દમદાર કમાણી કરી છે. આ સાથે, મોહનલાલની ફિલ્મ તેના ઓપનિંગ વીકેન્ડમાં વિશ્વભરમાં ₹150 કરોડની નજીક પહોંચી ગઈ છે.

દ્રશ્યમ 3 ની ફર્સ્ટ સન્ડે કમાણી

સેકનિલ્ક અનુસાર, મોહનલાલની ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મએ તેના પહેલા રવિવારે એટલે કે ચોથા દિવસે ભારતમાં ₹13.95 કરોડની કમાણી કરી હતી. આનાથી ફિલ્મનું ડોમેસ્ટિક કલેક્શન ₹54.55 કરોડ થયું છે. ફિલ્મ માટે કેરળ સૌથી મજબૂત બજાર બની રહ્યું છે. એકલા કેરળમ રાજ્યએ રવિવારે ₹9.70 કરોડનું ચોખ્ખું કલેક્શન કર્યું હતું. શનિવારે, ફિલ્મે સમગ્ર ભારતમાં ₹13.70 કરોડની કમાણી કરી હતી.

મલયાલમ ફિલ્મે કુલ કમાણીમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે, અને 3,186 શોમાંથી 69.35 ટકા ઓક્યુપેન્સી સાથે 11.75 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. તેલુગુ વર્ઝને 1.20 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન નોંધાવ્યું છે, જ્યારે તમિલ અને કન્નડ વર્ઝન ફિલ્મ દ્વારા 65 લાખ રૂપિયા અને 35 લાખ રૂપિયાનું યોગદાન મળ્યું છે. રવિવારે તમામ ભાષાઓમાં ફિલ્મના 5,270 શો દર્શાવવામાં આવ્યા હતાં.

દ્રશ્યમ 3 એ તેના પહેલા દિવસે 15.85 કરોડ રૂપિયાનું ચોખ્ખુ ક્લેક્શન કર્યુ હતું અને બીજા દિવસે 11.05 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. રવિવારે નોંધાયેલા આ વધારાથી ફિલ્મને તેના પહેલા સપ્તાહમાં ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર તેનો પ્રભાવ જાળવી રાખવામાં મદદ કરી છે.

આ થ્રિલર ફિલ્મે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. ફિલ્મની કુલ વૈશ્વિક કમાણી ₹ 141.34 છે, જેમાં ભારતમાંથી 63.34 કરોડ રૂપિયા અને વિદેશમાંથી 78 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. ગલ્ફ દેશો, ઉત્તર અમેરિકા અને યુરોપના દર્શકોએ ફિલ્મની વિદેશી કમાણીમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, જીતુ જોસેફ દ્વારા દિગ્દર્શિત દ્રશ્યમ 3 ફિલ્મમાં, અભિનેતા મોહનલાલ જ્યોર્જકુટ્ટીની ભૂમિકામાં પોતાના પાત્રને ફરી રજૂ કરે છે. ફિલ્મમાં સિદ્દીકી, મુરલી ગોપી, બીજુ મેનન અને કલાભવન શાજોન, મીના, અંસીબા હસન અને અસ્તેર અનિલ પણ છે.

