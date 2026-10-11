દ્રશ્યમ 3 બોક્સ ઓફિસઃ 400 કરોડ કમાણી કરનારી અજય દેવગનની પહેલી ફિલ્મ, જાણો અત્યાર સુધીમાં કેટલું કર્યું કલેક્શન?
ત્રણ દાયકાના લાંબા સમય બાદ પહેલીવાર અજય દેવગનની કોઈ ફિલ્મે 400 કરોડની કમાણીનો આંકડો પાર કર્યો છે.
Published : October 11, 2026 at 8:36 AM IST
હૈદરાબાદઃ અજય દેવગન અભિનીત ફિલ્મ દ્રશ્યમ 3 હાલમાં બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. આ ફિલ્મે ભારતમાં ₹300 કરોડ અને વિશ્વભરમાં ₹400 કરોડનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. તેની રિલીઝને હજુ 10 દિવસ પણ પૂરા થયા નથી. બીજી તરફ હનુ-મેન ફિલ્મને બે મહિના પૂરા થયા હોવા છતાં તે હજુ પણ કમાણી કરી રહી છે. ચાલો, દ્રશ્યમ 3 ના પ્રથમ 8 દિવસના કલેક્શન, 9મા દિવસે એટલે કે બીજા શનિવારે તેના પ્રદર્શન અને હનુ-મેનના બોક્સ ઓફિસ પ્રદર્શન પર એક નજર કરીએ. નોંધનીય છે કે, અજય દેવગને માત્ર 8માં દિવસની કમાણીથી જ અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.
9માં દિવસે દ્રશ્યમ 3નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
દ્રશ્યમ 3એ તેના બીજા શુક્રવારે ₹14.50 કરોડની કમાણી કરી હતી, જ્યારે તેના ઓપનિંગ ડે પર તેણે ₹62 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું. ફિલ્મે 9મા દિવસે ₹1.34 કરોડની કમાણી કરી છે. ભારતમાં દ્રશ્યમ 3 એ નવ દિવસમાં ₹261.34 કરોડનું નેટ કલેક્શન અને ₹313.58 કરોડનું ગ્રોસ કલેક્શન હાંસલ કર્યું છે.
400 કરોડ કમાનારી અજય દેવગનની પ્રથમ ફિલ્મ
અજય દેવગને તેમની કારકિર્દીમાં વધુ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. દ્રશ્યમ 3 તેમની કારકિર્દીની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની ગઈ છે. અજય દેવગનની કારકિર્દીની આ પ્રથમ ફિલ્મ છે, જેણે ₹400 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો છે. અગાઉ સિંઘમ અગેઇન તેમની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ હતી. હવે દ્રશ્યમ 3 એ માત્ર તેમની અગાઉની તમામ ફિલ્મોના રેકોર્ડ જ નથી તોડ્યા, પરંતુ તેમની કારકિર્દીમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ છે. નોંધનીય છે કે, દ્રશ્યમ 3 એ વિશ્વભરમાં ₹404 કરોડનું ગ્રોસ કલેક્શન હાંસલ કર્યું છે.
અજય દેવગનની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મો
- દ્રશ્યમ 3 – ₹404 કરોડ (કમાણી હજુ ચાલુ છે)
- સિંઘમ અગેઇન – ₹389.64 કરોડ
- ગોલમાલ અગેઇન – ₹378.4 કરોડ
- તાન્હાજી – ₹367 કરોડ
- દ્રશ્યમ 2 – ₹345 કરોડની કમાણી
2026ની ટોચની 5 ફિલ્મોમાં સ્થાન
- ધુરંધર: ધ રિવેન્જ – ₹1852.44 કરોડ
- બોર્ડર 2 – ₹464.50 કરોડ
- હનુમાન અંશ – ₹428.82 કરોડ
- દ્રશ્યમ 3 – ₹404 કરોડ (કમાણી હજુ ચાલુ છે)
બબેથલહમ કુડુમ્બા યુનિટ - મલયાલમ (₹332.00 કરોડ)
નોંધનીય છે કે, 7 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થયેલી હનુમાન અંશ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં ₹428.82 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે. ભારતમાં આ ફિલ્મે કુલ ₹329 કરોડની નેટ કમાણી કરી છે. હનુમાન અંશ હાલમાં તેની રિલીઝના 65માં દિવસમાં છે; 64માં દિવસે તેણે ₹1.20 કરોડનું નેટ કલેક્શન નોંધાવ્યું હતું. આનો અર્થ એ છે કે, ગયા શુક્રવારે હનુમાન અંશનો બિઝનેસ દ્રશ્યમ 3ની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો રહ્યો હતો. જોકે આગામી દિવસોમાં કોઈ મોટી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની ન હોવાથી આ સપ્તાહના અંતે બંને ફિલ્મોની કમાણીમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.
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