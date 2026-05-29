ડોન 3 વિવાદ: રણવીર સિંહની આગામી ફિલ્મો પર એક નજર, ડબ્બામાં પૂરાઈ ગઈ આ ફિલ્મો

વિવાદની વચ્ચે રણવીર સિંહનો રૂઆબ યથાવત, આગામી પ્રોજેક્ટ્સના લાઈન-અપે વધાર્યું એક્સાઈટમેન્ટ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 6:55 PM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ અંગે ભલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હોય પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, સુપરસ્ટાર પાસે હાલમાં ભારતીય સિનેમાની સૌથી રોમાંચક ફિલ્મોની લાઈન-અપ છે. 'ધૂરંધર: ધ રિવેન્જ' ફિલ્મ સાથે ઇતિહાસ રચ્યા પછી, હિન્દી સિનેમામાં 1000 કરોડના નેટ ક્લબ સુધી પહોંચનાર એકમાત્ર ભારતીય અભિનેતા બન્યા પછી, રણવીરે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે બોલીવુડનો સૌથી મોટો ક્રાઉડ પુલર કેમ છે. હાલમાં, રણવીર સિંહ તેની ફિલ્મ 'ડોન 3' અને ફરહાન અખ્તર સાથેના તેના ચાલી રહેલા ઝઘડાને કારણે સમાચારમાં છે. આ દરમિયાન, એપિક ફિલ્મોથી લઈને મોટા સ્કેલની એક્શન ડ્રામા સુધી, તેના કન્ફર્મ્ડ અને હાઇપ્ડ પ્રોજેક્ટ્સે ચાહકોમાં ભારે ઉત્તેજના પેદા કરી છે. ઉપરાંત, અભિનેતાની અટકેલી ફિલ્મો વિશે જાણો.

1. પ્રલય - ટૂંક સમયમાં શૂટિંગ શરૂ થશે

કન્ફર્મ પ્રોજેક્ટ્સમાં, પ્રલય સૌથી વધુ ચર્ચિત ફિલ્મોમાંની એક છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે જય મહેતા દ્વારા દિગ્દર્શિત એક મોટાપાયે, પોસ્ટ-એપોકેલિપ્ટિક એક્શન થ્રિલર હશે. આ ફિલ્મ હિન્દી સિનેમામાં ઝોમ્બી શૈલી પર સંપૂર્ણપણે નવો દેખાવ રજૂ કરશે તેવું કહેવાય છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે, વિશાળ VFX સેટઅપ અને મોટા બજેટવાળી આ ફિલ્મનું શૂટિંગ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે, અહેવાલ મુજબ શેડ્યૂલ લગભગ બંધ થઈ ગયું છે.

2. આદિત્ય ધરની 'ચંદ્રગુપ્ત'

ધૂરંધર ફ્રેન્ચાઇઝની જબરદસ્ત સફળતા પછી, રણવીર સિંહ અને દિગ્દર્શક આદિત્ય ધાર વચ્ચે વધુ એક મોટા સહયોગ વિશે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ ફિલ્મ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય પર આધારિત એક ભવ્ય ઐતિહાસિક ગાથા હોઈ શકે છે. જ્યારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, રણવીરને આ ભૂમિકા માટે ઉદ્યોગમાં એક મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. ચાહકો પહેલાથી જ રણવીરને મહાન સમ્રાટના ઉગ્ર અને યોદ્ધા પક્ષનું પાત્ર ભજવતા જોવા માટે ઉત્સાહિત છે.

3. ભગવાન શિવના પાત્રે જગાવ્યો ઉત્સાહ

સોશિયલ મીડિયા પર બીજી એક ચર્ચા એ છે કે રણવીર સિંહ 'ધ ઇમોર્ટલ્સ ઓફ મેલુહા' દ્વારા પ્રેરિત પૌરાણિક ત્રિકોણમાં ભગવાન શિવની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જોકે લેખક અમીષ ત્રિપાઠીએ તાજેતરમાં જ આ સમાચારને નકારી કાઢ્યા હતા કે ફિલ્મના રાઈટ્સ ફાઈનલ થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ આ અફવાએ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ પેદા કર્યો છે. રણવીરની શક્તિશાળી સ્ક્રીન હાજરી અને ટ્રાન્સફોર્મેટિવ પરફોર્મન્સને જોતાં ઘણા માને છે કે જો આ પ્રોજેક્ટ બનશે, તો તે આ મોટી ભૂમિકામાં એક અલગ જ આભા લાવશે.

4. ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝી હજુ પૂરી થઈ નથી

ધુરંધર: ધ રિવેન્જની ઐતિહાસિક સફળતા પછી, એવું લાગે છે કે નિર્માતાઓ આ ફ્રેન્ચાઇઝી અહીં પૂરી થવા દેવાના મૂડમાં નથી. નિર્માતા જ્યોતિ દેશપાંડેએ તાજેતરમાં સંકેત આપ્યો હતો કે ધુરંધર યુનિવર્સમાં હજુ ઘણું બધું આવવાનું બાકી છે. આનાથી 'ધુરંધર ૩' અને સંભવિત સ્પિન-ઓફ વિશે અટકળો વધુ વેગ મળ્યો છે. ચાહકો રણવીરને ફરી એકવાર જસકીરતની ભૂમિકામાં જોવા માટે ઉત્સાહિત છે.

5. અશ્વત્થામા - ધ એક્શન ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ

લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી "ધ ઈમોર્ટલ અશ્વત્થામા" બોલીવુડની સૌથી અપેક્ષિત પૌરાણિક ફિલ્મોમાંની એક છે. જોકે શરૂઆતની યોજનાઓમાં ઘણા ફેરફારો થયા હોવાના અહેવાલો છે, તાજેતરના અહેવાલો ફરી એકવાર રણવીર સિંહને આદિત્ય ધરના મુખ્ય પૌરાણિક પ્રોજેક્ટ સાથે જોડી રહ્યા છે. અશ્વત્થામાની વિશાળ દુનિયાને પુનર્જીવિત કરવાની ચર્ચાએ ચાહકોની આશાઓને ફરીથી જાગૃત કરી છે, ખાસ કરીને ભારતીય સિનેમેટિક બ્રહ્માંડની તાજેતરની સફળતાઓ પછી.

જ્યારે આમાંની કેટલીક ફિલ્મો હજુ પણ માત્ર અફવાઓ અને ઈન્ડસ્ટ્રીની અટકળો છે, ત્યારે એક વાત ચોક્કસ છે: રણવીર સિંહની લાઇન-અપે દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ પેદા કર્યો છે. જો આમાંથી અડધા પ્રોજેક્ટ પણ સાકાર થાય છે, તો ચાહકોને વિશ્વાસ છે કે રણવીર ફરી એકવાર એક્શન, પૌરાણિક કથાઓ અને ઐતિહાસિક મહાકાવ્ય જેવા શૈલીઓ પર પ્રભુત્વ મેળવશે.

ડબ્બામાં પૂરાયેલી રણવીર સિંહની ફિલ્મો

  • કરણ જોહર સાથે 'તખ્ત'
  • શંકર સાથે 'અન્નિયાન' હિન્દી રિમેક
  • બસિલ જોસેફ સાથે 'શક્તિમાન'
  • પ્રશાંત વર્મા સાથે 'રક્ષક'

