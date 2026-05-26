લગ્નના 10 વર્ષ બાદ દિવ્યાંકા ત્રિપાઠી બની મા, જોડીયા બાળકોને આપ્યો જન્મ

દિવ્યાંકા ત્રિપાઠીએ વર્ષ 2016માં અભિનેતા વિવેક દહિયા સાથે લગ્ન કર્યા હતાં અને હવે કપલ માતા પિતા બન્યાં છે.

દિવ્યાંકા-વિવેક માતા-પિતા બન્યા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 12:59 PM IST

હૈદરાબાદ: ટીવી જગતમાં ફરી એકવાર કિલકારી ગુંજી છે. ટીવીની સ્ટાર અભિનેત્રી દિવ્યાંકા ત્રિપાઠી મા બની છે. દિવ્યાંકાએ જોડિયા પુત્રોને જન્મ આપ્યો છે. આ ખુશખબર દિવ્યાંકા અને તેના પતિ વિવેક દહિયાએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે.

દિવ્યાંકા છેલ્લા ઘણાં દિવસોથી ચર્ચામાં હતી અને સતત પાપારાઝીના કેમેરામાં બેબી બમ્પ સાથે કેદ થઈ રહી હતી. લગ્નના 10 વર્ષ પછી દિવ્યાંકા પ્રથમ વખત માતા બની છે. દિવ્યાંકા અને વિવેક 2016 માં લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા હતા. હવે આ દંપતીને તેમના પહેલા બાળકના જન્મ પર ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ તરફથી ઘણા અભિનંદન મળી રહ્યા છે.

જોડિયા દીકરાનો જન્મ

દિવ્યાંકા અને વિવેકે 26 મેની સવારે એક ગુડ ન્યૂઝ પોસ્ટ શેર કરી. આ પોસ્ટમાં, તેમણે જોડિયા બાળકોની તસવીર શેર કરી, જેમાં તેઓ પીઠ બતાવીને બેઠા છે. પોસ્ટરમાં લખ્યું છે, "અમે ભગવાન પાસેથી ખુશીઓ માંગી અને ભગવાને અમને બમણી ખુશી આપી દીધી. અમને જોડિયા દીકરાઓનો આશીર્વાદ મળ્યો છે."

આ ગુડ ન્યૂઝ પોસ્ટમાં, દંપતીએ લખ્યું, "આખરે, રાહ પૂરી થઈ ગઈ. છોકરાઓ આવી ગયા છે. જીવન તેટલું જ ખુશખુશાલ થઈ ગયું છે, જેવું અમે વિચાર્યુ હતું. 'મેરે કરણ અર્જુન આ ગયે'. આપ સૌના પ્રેમ અને આશીર્વાદની જરૂર છે. હું અને દિવ્યાંકા જિંદગીની એક નવી સફર શરૂ કરી રહ્યા છે." દિવ્યાંકા અને વિવેક પર હવે ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ તરફથી અભિનંદનની વર્ષા થઈ રહી છે.

અભિનેત્રી મોનાલિસાએ દિવ્યાંકા અને વિવેકને તેમની ગુડ ન્યૂઝ પોસ્ટ પર અભિનંદન આપતા લખ્યું, "વાહ, અભિનંદન, ભગવાનની કૃપા તમારી પર બની રહે" અભિનેત્રી પંખુડીએ લખ્યું, "ખુબ અભિનંદન, ટ્વીન ક્લબમાં આપનું સ્વાગત છે." ચાહકોએ કોમેન્ટ વિભાગમાં હાર્ટ ઇમોજી શેર કરીને આ કપલ પર પ્રેમ અને હૃદયપૂર્વક અભિનંદનનો વરસાદ કર્યો.

દિવ્યાંકા ત્રિપાઠી એક સ્ટાર ટીવી અભિનેત્રી છે. તે લોકપ્રિય ટીવી શો 'યે હૈ મોહબ્બતેં'થી ઘર-ઘરમાં જાણીતી બની હતી. તેના અન્ય લોકપ્રિય શોમાં બનો મેં તેરી દુલ્હન, મેજિક ઓફ શ્રી, કોલ્ડડ લસ્સી અને ચિકન મસાલાનો સમાવેશ થાય છે. તે છેલ્લે વેબ સિરીઝ મેજિક ઓફ શ્રી (2022) માં જોવા મળી હતી.

