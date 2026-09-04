ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની સાઉથમાં રીમેક અંગે ચર્ચા, જાણો શું છે મેકર્સ અને ડાયરેક્ટરનો દાવો
ETV ભારત સાથે ફિલ્મ 'લાલો'ની તેલુગુ સહીત સાઉથ રીમેક અંગે એક્સક્લુઝિવ ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યુ
Published : September 4, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 3:28 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની ચર્ચિત ફિલ્મ 'લાલો'ની તેલુગુ અને સાઉથની અન્ય ભાષાઓમાં રીમેક બનવાની અફવાઓ અને ચર્ચાઓ વહેતી થઈ છે. શું ખરેખર રાઈટ્સ વેચાઈ ગયા છે કે પછી માત્ર નેગોસિએશન ચાલુ છે? આ અંગેનું સત્ય જાણવા માટે ETV ભારતે ફિલ્મના કો-પ્રોડ્યુસર જય વ્યાસ, પ્રોડ્યુસર અજય પાડરીયા અને ડાયરેક્ટર અંકિત સાખિયા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી.
લાલો ફિલ્મના કો-પ્રોડ્યુસર જય વ્યાસનું શું કહેવું છે?
સવાલ: 'લાલો' ફિલ્મની તેલુગુમાં રીમેક બની રહી છે, તેમાં દક્ષિણ ભારતમાં કોની સાથે વાતચીત ચાલુ છે?
જવાબ: એક્ચ્યુઅલી મારે 3-4 પ્રોડ્યુસર્સ સાથે વાત ચાલે છે અને અલગ-અલગ લેંગ્વેજિસ માટે પણ છે, એટલે આપણે હજુ કંઈ ડિસાઈડ નથી કર્યું. નેગોસિએશન્સને બધું ચાલે છે.
સવાલ: ફિલ્મ અંગે કોઈ એગ્રીમેન્ટ કે એવું કશું થયું છે?
જવાબ: ના, કશું જ નથી થયું અને કોઈ સાથે વર્બલી પણ ફાઈનલ નથી થયું કે આપણે કરીએ છીએ એમ.
સવાલ: ફિલ્મ અંગે દક્ષિણ ભારત ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોની સાથે વાતચીત ચાલુ છે, ખાસ તો તેલુગુમાં જેમની સાથે વાત થઈ રહી હોય તેવા એક - બે નામ આપી શકશો?
જવાબ: સોરી, નામ તો હું ડિસ્કલોઝ નહીં કરી શકું કારણ કે મલ્ટીપલ લોકો છે. કન્નડમાં છે, તેલુગુમાં બે-ત્રણ છે, તામિલ માટે પણ છે પણ હજુ કોઈ કન્ફર્મ નથી. જે કોઈ પણ કન્ફર્મેશનના ન્યૂઝ આપે છે, એ બધા ખોટા છે. કારણ કે વર્બલી કે એગ્રીમેન્ટથી કોઈ પણ રીતે રાઈટ્સ ટ્રાન્સફર હજુ આપણે નથી કર્યા.
સવાલ: તો ક્યાં સુધી કન્ફર્મેશન શકે એવું કંઈ ખરું ?
જવાબ: 1 થી 2 મહિનાનો સમય લાગશે. અમે બધી ઓફર્સ જોઈને નક્કી કરીશું. જો રીમેક બનશે તો સ્ટારકાસ્ટ ત્યાંના જ હશે અને સ્ક્રિપ્ટ/ચેન્જિસ પર પણ અત્યારે ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે.
'લાલો' ફિલ્મ તેલુગુમાં રીમેક થવા જઈ રહી છે, તેને લઈને હજી આપણે કશું કન્ફર્મેશન કે એવું આપ્યું નથી- પ્રોડ્યુસર અજય પડારિયા
ફિલ્મ ડાયરેક્ટર અંકિત સખીયાનું શું કહેવું છે?
સવાલ: 'લાલો' ફિલ્મ તેલુગુમાં રીમેક થવાની વાત છે, તે અંગે તમારું શું કહેવું છે?
જવાબ: હમણાં હું તમને નહીં કોઈ અધિકૃત માહિતી આપી નહિ શકું. થોડા દિવસમાં જે હશે તે સામેથી કહીશ. હું ઓફિશિયલી એઝ અ ડાયરેક્ટર કંઈ બોલી શકું એમ નથી.
સવાલ: આપણા તરફથી કોણ ડીલ કરી રહ્યું છે?
જવાબ: અમે 6-7 પ્રોડ્યુસર્સ છીએ, એટલે આ પ્રોડ્યુસરના કૉલ છે. જે પણ ઓફિશિયલી આવશે, તે જણાવી દઇશું.
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની સાઉથની તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ ભાષામાં રીમેક માટેની માંગ જરૂર છે અને મેકર્સ પાસે ઓફર્સ પણ આવી છે પરંતુ હજી કોઈ રાઈટ્સ વેચાયા નથી, મૌખિક કે કાગળ પર કોઈ જ ડીલ ફાઇનલ થઈ નથી. જો 2-3 માસમાં ડીલ ફાઇનલ થાય તો દક્ષિણ ભારતના દર્શકોને પણ તેમની પોતાની ભાષામાં લાલો ફિલ્મ જોવા મળી શકે છે.
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