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વર્લ્ડ ઓફ 'વેટ્ટુવમ', માં પંકજ ત્રિપાઠીનો દમદાર અવાજ, જાણો ક્યારે આવી રહી છે પા. રંજીતની ફિલ્મ

વર્લ્ડ ઓફ 'વેટ્ટુવમ', આર્યા સાથે શોભિતા ધુલિપાલાનો દમદાર અંદાજ

વર્લ્ડ ઓફ 'વેટ્ટુવમ'
વર્લ્ડ ઓફ 'વેટ્ટુવમ' (POSTER)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 4:14 PM IST

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હૈદરાબાદ: પાં. રંજીત પોતાની ફિલ્મ 'વેટ્ટવમ'ની જાહેરાત સાથે પાન-ઇન્ડિયા ફિલ્મોની દુનિયામાં ડગ માંડવા જઇ રહ્યા છે. એવામાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ફિલ્મને લઇને લોકોમાં પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. મેકર્સે જાહેરાત સમયે વાયદો કર્યો હતો તે મુજબ ફિલ્મની સૌથી વધુ રાહ જોવામાં આવી રહી હતી તે ઝલક પરથી પડદો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. જણાવી દઇએ કે આ કંઇક એવું છે જે કોઇએ ક્યારે નથી જોયું. આ સાથે એ પણ સ્પષ્ટ થઇ ગયું છે કે ફિલ્મના ડાયરેક્ટર દરેક વખતની જેમ આ વખતે પણ કંઇક અલગ કરતા પાન-ઇન્ડિયા લેવલ પર હલચલ મચાવશે.

મેકર્સે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં 'વેટ્ટવમ'ની દુનિયા જોઇ શકાય છે. ઘણી ભાષાઓમાં શેર કરવામાં આવેલા આ વીડિયોમાં હિન્દી વર્ઝનમાં પંકજ ત્રિપાઠીનો અવાજ છે, તો તમિલ વર્ઝનમાં પા. રંજીત, તેલુગુમાં રાણા દગ્ગુબાતી, કન્નડમાં કિચ્ચા સુદીપ અને મલયાલમમાં સૌબિન સાહિરનો અવાજ સાંભળવા મળ્યો છે. આપને જણાવી દઇએ કે બધા વીડિયોમાં ફિલ્મના અલગ-અલગ તબક્કાઓ વિશે જણાવી તેના પર પ્રકાશ પાડવામાં આવી રહ્યો છે.

ફિલ્મ ભૂતકાળના એ પરિણામો પર પ્રકાશ પાડે છે તેની અસર આપણા આજ પર થઇ રહી છે અને તે આપણા આગામી ભવિષ્યને આકાર આપી શકે છે. આ વસ્તુઓ આખરે પ્રાકૃતિક સંકટોનું કારણ બની શકે છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ વાંરવાર આવતી પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ મનુષ્યના ભવિષ્યને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

મેકર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા રસપ્રદ ફર્સ્ટ લુકમાં ઘણા જૂથોને વર્ચસ્વની લડાઇ લડતા દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ લડાઇને ફિલ્મમાં 'વેટ્ટવમ'નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ દ્વારા મલ્લખંભને અલગ દ્રષ્ટિકોણથી દેખાડવામાં આવ્યું છે. મલ્લખંભ એક પંરપરાગત રમત છે જેને ફિલ્મી પડદે રજૂ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ ફર્સ્ટ લુકમાં એક્ટર્સની પણ દમદાર ઝલક જોવા મળી રહી છે, જેથી દર્શકો વચ્ચે ફિલ્મ અને તેની સ્ટોરીને લઇને ઉત્સાહ વધી ગયો છે.

ફિલ્મમાં ખૂબ ટેલેન્ટેડ સ્ટાર કાસ્ટ છે, જેમાં આર્યા, વી.આર. દિનેશ, શોભિતા ધૂલિપાલા, કલૈયારાસન, માઇમ ગોપી, ગુરુ સોમાસુંદરમ, શબીર કલ્લારાક્કલ, જોન વિજય, સાઇ ધીના, આનંદ સામી, હરીશ ઉથમન, લિજી, લિંગેશ પ્રેમ કુમાર, કવિતા ભારતી, અર્જુન, સંથા કુમાર, મનીષા, નિમ્મી, વિક્રમ, નવીન અને પ્રકાશનું નામ સામેલ છે.

આ સાથે જ ફિલ્મના મ્યુઝિકને તેની સ્ટોરીને અનુરુપ જી.વી. પ્રકાશ કુમાર બનાવી રહ્યા છે. મ્યુઝિક પા. રંજીત દ્વારા બનાવવામાં આવેલી દુનિયાની આસપાસ એક અનોખી આભા બને છે. પા. રંજીતની સુપરહિટ ફિલ્મોની વાત કરીએ તો 'કબાલી', 'કાલા', 'સરપટ્ટા પરમબરાઇ' અને 'થંગલાન'ને તેઓ ડાયરેક્ટ કરી ચુક્યા છે. પા.રંજીત પોતાની ફિલ્મ 'વેટ્ટવમ'ને લઇને ફરી એકવાર આવી રહ્યા છે.

આ ફિલ્મનનો પા. રંજીત માત્ર ડાયરેક્ટ જ નહીં પણ લખી પણ છે. આ ફિલ્મ તમિલ, તેલુગુ, હિન્દી, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષામાં પાન-ઇન્ડિયા રિલિઝ કરવામાં આવશે. ફિલ્મને એસ.સાઇ દેવાનંદ, એસ. સાઇ વેંકટેશશ્વરન અને પા. રંજીત દ્વારા પ્રોડ્યુસ કરવમાં આવી રહી છે. ફિલ્મને 'લર્ન એન્ડ ટીચ પ્રોડક્શન'અને 'નીલમ પ્રોડક્શન'દ્વારા પ્રોડક્શનના બેનર હેઠળ બનાવવામાં આવી રહી છે. આ ફિલ્મ ડિસેમ્બર 2026માં રિલિઝ થશે.

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