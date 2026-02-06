ETV Bharat / entertainment

'ઘૂસખોર પંડત' વિવાદ પર નીરજ પાંડેએ તોડ્યું મૌન, સોશિયલ મીડિયા પર લખી લાંબી પોસ્ટ

મનોજ બાજપેયી સ્ટારર આ ફિલ્મના ટાઈટલ સામે ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે

મનોજ બાજપેયી સ્ટારર આ ફિલ્મના ટાઈટલ સામે ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે
મનોજ બાજપેયી સ્ટારર આ ફિલ્મના ટાઈટલ સામે ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે (Poster/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: મનોજ બાજપેયીની ફિલ્મ "ઘુસખોર પંડત" ની તાજેતરમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, અને તેના શીર્ષકથી વિવાદ થયો છે. લખનૌમાં આ ફિલ્મનો ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ફિલ્મ નિર્માતાઓ વિરુદ્ધ હઝરતગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં સામાજિક શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મ મેકર્સ કમ્બાઈન (FMC) એ નેટફ્લિક્સ અને દિગ્દર્શકને નોટિસ પણ ફટકારી છે. હવે, ફિલ્મના દિગ્દર્શક નીરજ પાંડેએ આ મુદ્દા પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એક લાંબી પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે.

દિગ્દર્શક નીરજ પાંડેએ શું કહ્યું?

6 ફેબ્રુઆરીની વહેલી સવારે, નીરજ પાંડેએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "અમારી ફિલ્મ એક કાલ્પનિક પોલીસ ડ્રામા છે. કાલ્પનિક નામમાં 'પંડત' શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે બોલચાલમાં ખૂબ જ સામાન્ય છે. વાર્તા વ્યક્તિઓના કાર્યો અને પસંદગીઓ પર આધારિત છે, જેમાં જાતિ, ધર્મ અથવા સમુદાયનું કોઈ પ્રતિનિધિત્વ નથી. એક ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે, હું મારા કામને સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે જોઉં છું. હું ફક્ત એવી વાર્તાઓ રજૂ કરું છું જે વિચારશીલ અને આદરપૂર્ણ હોય. આ ફિલ્મ, મારા અગાઉના કામની જેમ, ફક્ત દર્શકોના મનોરંજન માટે બનાવવામાં આવી છે. અમે સમજીએ છીએ કે કેટલાક લોકોને શીર્ષક અપમાનજનક લાગી શકે છે."

દિગ્દર્શકે આગળ લખ્યું, "અમે હાલ પૂરતું બધી પ્રમોશનલ સામગ્રી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, કારણ કે અમારું માનવું છે કે ફિલ્મને સંપૂર્ણ રીતે જોવી અને અમારી વાર્તાના સંદર્ભમાં સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે, અધૂરા દ્રશ્યોના આધારે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાને બદલે. અમે ટૂંક સમયમાં દર્શકો સાથે ફિલ્મ શેર કરવા આતુર છીએ."

ઘુસખોર પંડત વિશે

ઘુસખોર પંડિત એક ક્રાઈમ થ્રિલર છે જે નીરજ પાંડે અને રિતેશ શાહ દ્વારા સહ-નિર્મિત છે. તેમાં મનોજ બાજપેયી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ પંડિત ઉપનામથી જાણીતા ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીની વાર્તા કહે છે. તાજેતરમાં જ તેનું ટીઝર રિલીઝ થયું હતું, પરંતુ હવે તેને દૂર કરવામાં આવ્યું છે. આ પછી, મેરઠ, વારાણસી, મથુરા અને ઉજ્જૈન જેવા શહેરોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા છે, અને ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવવા માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DIRECTOR NEERAJ
MANOJ BAJPAYEE
GHOOSKHOR PANDIT
GHOOSKHOR PANDAT CONTROVERSY
GHOOSKHOR PANDAT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.