સલમાન ખાન વિશે ડિરેક્ટર ડેવિડ ધવને આપ્યું મોટું નિવેદન, કહ્યું, 'માત્ર કામ નહીં પણ...'
ડેવિડ ધવને સલમાન સાથેના ખાસ સંબંધ વિશે ખુલીને વાત કરી અને તેને ન માત્ર એક સુપરસ્ટાર પરંતુ એક ખૂબ સારા દિલનો અને ઈમોશનલ માણસ ગણાવ્યો
Published : April 23, 2026 at 4:27 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય સિનેમાના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર્સમાંથી એક સલમાન ખાને પોતાના કરિયરમાં ઘણી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો આપી છે, જેમાંથી ઘણી તેણે જાણીતા ફિલ્મમેકર ડેવિડ ધવન સાથે મળીને કરી છે. ડેવિડે સલમાનની ઘણી સફળ ફિલ્મોનું નિર્દેશન કર્યું છે, જેના કારણે આ જોડી બોલિવૂડની સૌથી યાદગાર એક્ટર-ડિરેક્ટર જોડીઓમાંની એક બની ગઈ છે, પણ તેમનો સંબંધ માત્ર ફિલ્મો સુધી મર્યાદિત નથી.
તાજેતરમાં ડેવિડ ધવને પોતાના આ ખાસ સંબંધ વિશે ખુલીને વાત કરી અને સલમાનની પ્રશંસા કરતા તેને ન માત્ર એક સુપરસ્ટાર પરંતુ એક ખૂબ સારા દિલનો અને ઈમોશનલ માણસ ગણાવ્યો. તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે, તેમના સંબંધ ફિલ્મોથી ક્યાંય આગળ છે અને તેમના અંગત જીવન સુધી વિસ્તરેલા છે.
ડેવિડ ધવને કહ્યું કે, 'તેમનો અને મારો નાતો ઘણો જૂનો છે. અમે સાથે 8-9 ફિલ્મો કરી છે. તેમણે હંમેશાં દરેક બાબત માટે પોતાનો સપોર્ટ આપ્યો છે. પરિવારની વાત આવે તો તે માત્ર એક માટે નહીં બધા માટે ઊભા રહે છે. મેં તેમની સાથે ખૂબ કામ કર્યું છે. અમારે પરસ્પર બહુ સારું બને છે. અમે શૂટિંગ માટે આખી દુનિયામાં સાથે મુસાફરી કરી છે. શૂટિંગ પત્યા બાદ પણ તે એક શાનદાર માત્ર છે. તે ખૂબ ઈમોશનલ પણ છે. તમે જાણો જ છો કે, અમારો સંબંધ ખૂબ અનોખો છે.'
જણાવી દઈએ કે, સલમાન અને ડેવિડ ધવને સાથે મળીને ઘણી બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મો આપી છે, ખાસ કરીને 1990 અને 2000ના દાયકામાં. તેમની સૌથી પૉપ્યુલર ફિલ્મોમાં 'જુડવા', 'બીવી નંબર 1' અને 'મુજસે શાદી કરોગી' જેવી ફિલ્મો શામેલ છે.
આગામી પ્રોજેક્ટ્સની વાત કરીએ સલમાન ખાન પોતાના આગામી મોટા પ્રોજેક્ટ 'માતૃભૂમિ: મે વૉર રેસ્ટ ઈન પીસ'ની તૈયારમાં વ્યસ્ત છે. સલમાન ખાન ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ સલમાન ખાન દ્વારા પ્રોડ્યૂસ આ ફિલ્મને અપૂર્વ લાખિયા ડિરેક્ટ કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ બહાદુરી, ત્યાગ અને યુદ્ધમાં અડગ રહેવાની સાચી અને નિડર વાર્તા કરવાનો દાવો કરે છે. ફિલ્મમાં ચિત્રાંગદા સિંહ પણ એક મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
