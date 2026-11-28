'તમે બોમ્બ ફેંકો, પરંતુ મારી તરફથી માત્ર પ્રેમ જ છે', ધમકીઓ છતાં દિલજીત દોસાંજે મુંબઇમાં કોન્સર્ટ યોજ્યો, ફેન્સનો આભાર માન્યો
એક્ટર-સિંગર દિલજીત દોસાંજે મુંબઇના મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સમાં તેના કોન્સર્ટમાં આવવા માટે ફેન્સનો આભાર માન્યો હતો.
Published : November 28, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 11:42 AM IST
હૈદરાબાદ: એક્ટર-સિંગર દિલજીત દોસાંજે મુંબઇના મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સમાં તેના કોન્સર્ટમાં આવવા માટે ફેન્સનો આભાર માન્યો હતો. આ ઇવેન્ટને લઇને બોમ્બની ધમકી મળી હતી. ભીડને સંબોધતા, 42 વર્ષના દિલજીત દોસાંજે કહ્યું કે ધમકીઓના જવાબમાં તેની પાસે આપવા માટે માત્ર પ્રેમ જ છે.
એક ઇમેલમાં વેન્યૂ અને મેટ્રો સ્ટેશન પર હુમલાની ચેતવણી મળ્યા બાદ, કોન્સર્ટમાં સિક્યુરિટી વધારવામાં આવી હતી. ઇવેન્ટની સુરક્ષા માટે 500થી વધુ મુંબઇ પોલીસના જવાન સાથે પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને સ્પેશ્યલ સ્કવોર્ડને પણ મુકવામાં આવી હતી.
રેસકોર્સમાં ભેગા થયેલા ફેન્સ સાથે વાત કરતા દિલજીત દોસાંજે ધમકીના સમાચાર બાદ ભીડને કહ્યું, 'આ માત્ર મારી તરફથી પ્રેમ જ છે, બાકી તે બોમ્બ ફેકવાની ધમકી આપી શકે છે પરંતુ મારૂ દિલ પ્રેમથી ભરેલું છે.'
ધમકીના ઇમેલ બાદ સુરક્ષા વધારાઇ હતી
શુક્રવારે યોજાયેલી કોન્સર્ટ માટે મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સમાં 500થી વધુ પોલીસકર્મી તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. બોમ્બ ડિટેક્શન અને ડિસ્પોઝલ સ્કવોર્ડની ટીમોએ વેન્યૂની તપાસ કરી હતી જ્યારે ત્રણની જગ્યાએ તમામ પાંચ એન્ટ્રી ગેટ પર સિક્યુરિટી ચેકની વ્યવસ્થા હતી. પોલીસની મદદ માટે પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી પણ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
ધમકીનો ઇમેલ ગુરૂવારે મળ્યો હતો, જે 26/11 આતંકી હુમલાની વર્ષગાંઠ છે, જેમાં મેયરની ઓફિસ, મેટ્રો સ્ટેશન અને દોસાંઝના કોન્સર્ટમાં વિસ્ફોટ, ગ્રેનેડ હુમલા અને ઇમ્પ્રોવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ લગાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
મેઇલ મોકલનારાએ ખુદને હન્ના મેલર ગણાવ્યો હતો અને ખાલિસ્તાન અને 1984ના શિખ વિરોધી રમખાણનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઇમેલમાં દોસાંઝના પ્રોગ્રામ અને તેની સાથે જોડાયેલા લોકોને લઇને હિંસાની ધમકી પણ હતી.
એક અધિકારીએ ન્યૂઝ એજન્સી PTIને જણાવ્યું કે આશરે 200 કોન્સ્ટેબલ, 150 મહિલા કોન્સ્ટેબલ અને 75 અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, સાથે જ દિલજીત દોસાંઝની આસપાસ સાદા કપડામાં લોકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. ડૉગ સ્કવોર્ડ અને એન્ટી નાર્કોટિક્સ સેલની એક ટીમ પણ જગ્યાએ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
વેન્યૂ પર ક્યાં હતો પ્રતિબંધ
રેસકોર્સની ચારે તરફ અને 500થી 700 મીટર સુધી નો-કાર ઝોન લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઇવેન્ટમાં પાર્કિંગની પરવાનગી નહતી. કોઇ પણ રોડ ડાયવર્ઝનની જાહેરાત કરવામાં આવી નહતી. સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા હેઠળ, ઓર્ગેનાઇઝરને કહેવામાં આવ્યું કે દિલજીત દોસાંઝની હોટલ અથવા તેના આવવાના સમયની જાણકારી ના આપે. મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સની અંદર કોઇ પણ રીતના પોસ્ટર, બેનર, સાઇન અને ઝંડા લગાવવા પર પણ રોક હતી. આ કોન્સર્ટ દિલજીત દોસાંઝના RuPay AURA ઇન્ડિયા ટૂર 2026નો ભાગ હતી. આ પહેલા અમદાવાદમાં 21 નવેમ્બરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલા દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટમાં ભારે સિક્યુરિટી વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળ્યા હતા.
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