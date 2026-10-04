ઑરા ઇન્ડિયા ટૂર: અમદાવાદના મોદી સ્ટેડિયમ સહિત 7 શહેરોમાં દિલજીત દોસાંઝનો કોન્સર્ટ, જાણો ટિકિટની વિગતો
પંજાબી સિંગર-એક્ટર દિલજીત દોસાંઝે પોતાના ઇન્ડિયા કોન્સર્ટની તારીખ અને શહેરોના નામની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 4, 2026 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: લંડનના વેમ્બલી સ્ટેડિયમમાં મુખ્ય આર્ટિસ્ટ તરીકે પરફોર્મ કરનાર પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન કલાકાર બનીને ઈતિહાસ રચ્યા બાદ, જાણીતા સંગીત સ્ટાર દિલજીત દોસાંઝ 2026માં તેમનો 'ઓરા વર્લ્ડ ટૂર' ભારત લાવી રહ્યા છે. ગાયકે 4 ઓક્ટોબરે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ભારત પ્રવાસની વિગતો શેર કરી હતી. આ કોન્સર્ટ માત્ર લાઇવ મ્યુઝિક અને જોરદાર બીટ્સ વાળી સાંજ કરતાં ઘણો વધારે હશે.
દિલજીત દોસાંઝે રવિવારે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'ઓરા ઇન્ડિયા ટૂર 2026'ની જાહેરાત કરી હતી. પોસ્ટ અનુસાર, આ પ્રવાસની શરૂઆત 1 નવેમ્બરે દિલ્હી-NCRમાં, નવી દિલ્હીના જવાહરલાલ નેહરુ સ્ટેડિયમથી થશે. ત્યારબાદ 15 નવેમ્બર 2026ના રોજ ઈન્દોરના C21 એસ્ટેટમાં અને 21 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કાર્યક્રમ યોજાશે.
'ઓરા ઇન્ડિયા ટૂર' 27 નવેમ્બરે મુંબઈના મહાલક્ષ્મી રેસ કોર્સ ખાતે પહોંચશે, ત્યારબાદ 29 નવેમ્બરે બેંગલુરુના NICE ગ્રાઉન્ડ્સમાં અને 5 ડિસેમ્બરે લખનૌના 19મા નેશનલ જામ્બોરી ગ્રાઉન્ડ્સમાં કાર્યક્રમો યોજાશે. ચંદીગઢ માટેની વધારાની તારીખની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.
દિલજીત દોસાંઝે દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં પરફોર્મ કરવા અંગેનો તેમનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. પોતાનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા તેમણે કહ્યું, "પોતાના દેશમાં પરફોર્મ કરવાનો માહોલ ખરેખર અનોખો હોય છે. આ પ્રવાસ દ્વારા, મને દિલ્હીથી લઈને ઈન્દોર સુધીના ભારતના વિવિધ શહેરોમાં મારા ચાહકોને મળવાની વધુ એક તક મળી રહી છે અને હું આ સફર માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. તમારો પ્રેમ હંમેશા મારી સાથે રહ્યો છે; હવે તમારા શહેરોની મુલાકાત લેવાનો સમય આવી ગયો છે. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં મળીશું—ચાલો સાથે મળીને શ્રેષ્ઠ માહોલ ઊભો કરીએ."
આ પ્રવાસનું સંયુક્ત રીતે નિર્માણ અને પ્રચાર 'બુકમાયશો લાઇવ' અને 'લાઇવ નેશન' દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. શોની ટિકિટો 'બુકમાયશો' પર ઉપલબ્ધ થશે. RuPay ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકો માટે મર્યાદિત પ્રી-સેલ 6 ઓક્ટોબરે બપોરે 12 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પ્રવાસ દોસાંજની આંતરરાષ્ટ્રીય 'ઓરા ટૂર' પછી યોજાઈ રહ્યો છે, જે દરમિયાન તેમણે વિશ્વભરના મુખ્ય સ્થળોએ પરફોર્મ કર્યું હતું.
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