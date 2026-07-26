'લોક અપ 2' માં આકાંક્ષા ચમોલા પ્રેગ્નન્ટ થઈ? રામ કપૂર ચોંકી ગયા અને પૂછ્યું, "બાળકનો પિતા કોણ છે?"
'લોક અપ 2' ના આકાંક્ષા ચમોલાના એક નવા નિવેદને લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જેમાં તેણે પ્રેગ્નન્ટ હોવાની વાત કરી છે.
Published : July 26, 2026 at 8:35 PM IST
હૈદરાબાદ : 'બિગ બોસ 19'ના વિજેતા ગૌરવ ખન્નાની પત્ની અને અભિનેત્રી આકાંક્ષા ચમોલા આ દિવસોમાં લોક અપ સીઝન 2માં પોતાના ચોંકાવનારા ખુલાસાઓને કારણે લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચી રહી છે. લોક અપ 2માં એન્ટ્રી કરતાં જ આકાંક્ષાએ છૂટાછેડાને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો હતો, જેના કારણે ગૌરવ સાથેના તેમના સંબંધોને લઈને અનેક પ્રકારની અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ, તેમણે પોતે બાઇસેક્સ્યુઅલ હોવાનો પણ ખુલાસો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, આકાંક્ષા શોમાં સતત અનેક ખુલાસા કરી રહી છે. તાજેતરના એક એપિસોડમાં તેમણે કહ્યું, "હું પ્રેગ્નન્ટ છું." આ વાતને લઈને તેમને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા.
શોના લેટેસ્ટ એપિસોડમાં આકાંક્ષા ચમોલા અરીસાની સામે ઊભી રહી પોતાના પેટ તરફ નિહાળતી રહે છે. ત્યારે રામ કપૂર તેમની પાસે આવે છે અને તેના વિશે પૂછે છે. ત્યારે આકાંક્ષા જણાવે છે કે તેઓ પ્રેગ્નન્ટ છે. આ સાંભળીને રામ કપૂર આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને પૂછે છે કે બાળકનો પિતા કોણ છે? આકાંક્ષાનો જવાબ સાંભળીને તેઓ પણ ચોંકી જાય છે.
જ્યારે બાળકના પિતાનું નામ પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે આકાંક્ષાએ એવા વ્યક્તિનું નામ લીધું, જેને સાંભળીને બધા આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. તેમણે હકીકતમાં લૈલા (વરુણ યાદવ)નું નામ લીધું. ત્યારબાદ રામ કપૂર તરત જ લૈલા પાસે ગયા અને કહ્યું, "આકાંક્ષા પ્રેગ્નન્ટ છે અને તેનું કહેવું છે કે તું જ બાળકનો પિતા છે." ત્યાં હાજર ધીરજ ધૂપરે પણ કહ્યું, "હા, મને આ વાત પહેલેથી જ ખબર હતી."
પછી રામ, લૈલાની સામે આકાંક્ષાને ફરી પૂછે છે, "બાળકનો પિતા કોણ છે?" આકાંક્ષા ફરી એકવાર લૈલાનું નામ લે છે. તેના જવાબમાં લૈલા કહે છે, "આ વાત બધાને ન કહો." જોકે, આકાંક્ષા અને લૈલા બંનેને શોમાં ઘણી વખત એકબીજા સાથે ફ્લર્ટ કરતા જોવા મળે છે. પ્રેગ્નન્સીની વાત પણ તેમના હળવા મજાકનો જ એક ભાગ હતો. આકાંક્ષા પ્રેગ્નન્ટ નથી. જોકે, આ વર્તનને કારણે તેમને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગનો પણ સામનો કરવો પડ્યો છે.
આ પહેલાં આકાંક્ષા ગૌરવની એન્ટ્રીને લઈને પણ ચર્ચામાં આવી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે ગૌરવની જગ્યાએ શોમાં તેમના માતા-પિતા આવ્યા હોત તો વધુ સારું રહેત, અથવા તેમનો કૂતરો આવ્યો હોત તો પણ ચાલત. આકાંક્ષાના આ નિવેદને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી હતી. તેમના આ નિવેદનને કારણે પણ તેમને ભારે ટ્રોલિંગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
આકાંક્ષા અને ગૌરવ ખન્નાના લગ્ન વર્ષ 2016માં થયા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બંને એક ઓડિશન દરમિયાન મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને એકબીજા સાથે પ્રેમ થયો હતો. થોડો સમય ડેટિંગ કર્યા બાદ 24 નવેમ્બર, 2016ના રોજ ગૌરવના વતન કાનપુરમાં બંનેએ લગ્ન કર્યા હતા.
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