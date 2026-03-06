ETV Bharat / entertainment

આતુરતાનો અંત, આ દિવસે આવી રહ્યું છે 'ધુરંધર 2' નું ધાંસૂ ટ્રેલર, રણવીરે શેર કરી માહિતી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 7:05 PM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ અભિનીત અને આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત આગામી એક્શન થ્રિલર "ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" 19 માર્ચ, 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. ચાહકો ફિલ્મ વિશે નવીનતમ અપડેટ્સની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. રણવીર સિંહે હવે તેમની રાહનો અંત લાવ્યો છે. તેણે આજે (6 માર્ચ) ધુરંધર 2 ના ટ્રેલરની રિલીઝ તારીખ અને સમયની પુષ્ટિ કરી.

શુક્રવારે "ધુરંધર: ધ રિવેન્જ" ના ટ્રેલર રિલીઝની વિગતો શેર કરતા, રણવીર સિંહે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર ઘણા પોસ્ટર શેર કર્યા અને ફિલ્મના ટ્રેલરની રિલીઝ તારીખ વિશે માહિતી આપી.

તેણે બધી ભાષાઓમાં ફિલ્મનું પોસ્ટર શેર કરતા કેપ્શનમાં લખ્યું, "તૈયાર થઈ જાઓ, ટ્રેલર કાલે, 7 માર્ચ, સવારે 11:01 વાગ્યે આવી રહ્યું છે. ધુરંધર: ધ રિવેન્જ 19 માર્ચ, 2026 ના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં રિલીઝ થઈ રહી છે."

ફિલ્મનું ટ્રેલર 3 માર્ચના રોજ રિલીઝ કરવાની યોજના હતી, બાદમાં તેને 6 માર્ચ સુધી ટાળી દેવામાં આવ્યું હતું. હવે, સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ટ્રેલર 7 માર્ચે સવારે 11:01 વાગ્યે રિલીઝ થશે.

ધુરંધર: ધ રિવેન્જ પાંચ ભાષાઓમાં રિલીઝ થશે: હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ અને કન્નડ. આ જાસૂસી-એક્શન થ્રિલર આદિત્ય ધર દ્વારા લખાયેલ, દિગ્દર્શિત અને નિર્મિત છે અને જ્યોતિ દેશપાંડે અને લોકેશ ધર દ્વારા નિર્મિત છે. આ ફિલ્મ 19 માર્ચ, 2026 ના રોજ ગુડી પડવા અને ઉગાદી સાથે અને ઈદ પહેલા વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં આવશે.

"ધુરંધર 2" કન્નડ સુપરસ્ટાર યશની આગામી ફિલ્મ "ટોક્સિક" સાથે ટકરાવવાની હતી. જોકે, તેની રિલીઝ તારીખ પાછળ ધકેલી દેવામાં આવી છે. હવે, રણવીર સિંહની એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ "ઉસ્તાદ ભગત સિંહ" સાથે સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરશે. પવન કલ્યાણની ફિલ્મ પણ 19 માર્ચે રિલીઝ થઈ રહી છે, તેથી જોવાનું બાકી છે કે આ બંને ફિલ્મો એકબીજા સામે ટકી શકશે કે નહીં.

