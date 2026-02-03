ETV Bharat / entertainment

'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું ટીઝર રિલીઝ, રહેમાન ડકૈતની સ્ટાઈલમાં દેખાયો રણવીર સિંહ

1.12 મિનિટના ટીઝરે દર્શકોની આતુરતા વધારી દીધી છે, ફિલ્મ 19 માર્ચે રિલીઝ થઈ રહી છે

'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું ટીઝર રિલીઝ
'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું ટીઝર રિલીઝ (Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 8:12 PM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ અને આદિત્ચ ધરની એક્ટર-ડિરેક્ટરની જોડીની પહેલી ફિલ્મ 'ધુરંધર'ની સફળતા બાદ તેના બીજા પાર્ટ 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'ની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે. 3 ફેબ્રુઆરી 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટીઝરથી એવા સંકેત મળી રહ્યા છે કે, આ ફિલ્મ પર પહેલા પાર્ટની જેમ બૉક્સ ઑફિસ પર ધૂમ મચાવવાની છે. 5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રિલીઝ થયેલી ધુરંધરે બૉક્સઑફિસ પર વર્લ્ડવાઈડ 1300 કરોડથી પણ વધુનો બિઝનેસ કર્યો હતો. હવે બીજો પાર્ટ ટિકિટબારી પર કેવી કમાલ કરશે તે જોવું રહ્યું. જુઓ 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું દમદાર ટીઝર.

'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'ના ટીઝરે દર્શકોન ઝંઝોળી નાખ્યા છે. 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'એ સાબિત કરી દીધું છે કે તેની સામે ભલે ગમે તે ફિલ્મ આવી જાય તે બૉક્સ ઑફિસ પર પોતાનો ડંકો વગાડીને જ રહેશે. 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'નું ટીઝર 1.12 મીનિટનું છે, જેમાં રણવીર સિંહ મારકાટ અને ગોળીબાર કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. આમાં રણવીર બે પાત્રોમાં એક મિશન પૂરું કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. ટીઝરમાં રહેમાન ડકૈત પણ દેખાઈ રહ્યો છે. આ ટીઝર શેર કરતા મેકર્સે લખ્યું, 'યહ નયા હિન્દુસ્તાન હૈ, ઘર મેં ઘુસેગા ભી ઔર મારેગા ભી.'

ક્યારે રિલીઝ થશે 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'?

'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ' માટે દર્શકોએ વધુ રાહ નહીં જોવી પડે. ફિલ્મ આગામી 19 માર્ચના રોજ રિલીઝ થઈ રહી છે. આદિત્ય ધરના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહની સાથે સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ અને આર માધવન ફરી એકવાર જોવા મળશે. જ્યારે પાર્ટ 1માં મરી ગયેલા રહેમાન ડકૈત (અક્ષય ખન્ના)નું ફ્લેશબેક જોવા મળશે.

ટૉક્સિક સાથે થશે ટક્કર

જણાવી દઈએ કે, 19 માર્ચે ભારત જ નહીં વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર 2026નું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ફ્લેશબેક જોવા મળશે. આ દિવસે જ યશ સ્ટારર 'ટૉક્સિક' પણ રિલીઝ થઈ રહી છે અને બૉક્સ ઑફિસ પર બંને વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થવાની છે. બંને મેકર્સે પીછેહઠ ન કરવાની કસમ ખાઈ લીધી છે. જોકે, આનાથી બંનેની કમાણી પર ખૂબ માઠી અસર પડી શકે છે. કારણ કે, એક તરફ ધુરંધરની ઑડિયન્સ તૈયાર બેઠી છે જ્યારે યશ ચાર વર્ષ બાદ કોઈ ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યો છે. આવામાં બંને ફિલ્મો દર્શકો માટે જરૂરી બની ગઈ છે.

