કમાણી મામલે 'ધુરંધર' ફ્રેન્ચાઈઝીએ 'દંગલ'ને પછાડી, ટોટલ કલેક્શન 2 હજાર કરોડને પાર!

રણવીર સિંહ સ્ટારર 'ધુરંધર' ફિલ્મનો બીજો ભાગ પણ રોજેરોજ કમાણીના નવા રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી રહ્યો છે

રણવીર સિંહ સ્ટારર 'ધુરંધર' ફિલ્મનો બીજો ભાગ પણ રોજેરોજ કમાણીના નવા રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી રહ્યો છે
રણવીર સિંહ સ્ટારર 'ધુરંધર' ફિલ્મનો બીજો ભાગ પણ રોજેરોજ કમાણીના નવા રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી રહ્યો છે (Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 6:24 PM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહની મોસ્ટ પૉપ્યુલર ફિલ્મ 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ' માત્ર એક સપ્તાહની અંદર 1000 કરોડી ક્લબમાં શામેલ થઈ ગઈ. ફિલ્મ હજુ પણ બૉક્સ ઑફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ફિલ્મે વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર 1100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે અને હવે તે દંગલ અને ધુરંધર (2025) બાદ બોલિવૂડની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બનવા જઈ રહી છે. થોડા જ દિવસોમાં આ ફિલ્મ તેના પ્રથમ ભાગ 'ધુરંધર'ને પછાડીને બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની જશે. આના પહેલા ચલો જાણીએ કે, રિલીઝના 9 દિવસમાં ધુરંધર 2એ ભારત અને વર્લ્ડવાઈડ કેટલા રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે.

'ધુરંધર 2'એ પેડ પ્રીવ્યૂ સાથે 145 કરોડ રૂપિયાની કમાણી સાથે ખાતુ ખોલ્યું હતું. ત્યારબાદ દૈનિક કમાણીમાં નાના-મોટા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા. ફિલ્મે આઠમા દિવસે 49.79 કરોડ જ્યારે 9મા દિવસે 41.55 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ કર્યો. નવ દિવસમાં, ધુરંધર 2નું નેટ કલેક્શન ₹715 કરોડે પહોંચી ગયું છે. દરમિયાન, ધુરંધર 2 એ વિશ્વભરમાં ₹1,129 કરોડની કમાણી કરી છે. આની સાથે, ધુરંધર 2એ શાહરૂખ ખાનની પઠાણ (₹1,048 કરોડ)ને પાછળ છોડી દીધી છે. હવે, ફક્ત જવાનનો રેકોર્ડ તોડવાનો બાકી છે. આજે ફિલ્મનો બીજો શનિવાર છે, અને તે નોંધપાત્ર કલેક્શન માટે તૈયાર છે.

દંગલને પછાડી

જણાવી દઈએ કે, દંગલ હાલમાં ભારતીય સિનેમામાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ છે, જેણે વિશ્વભરમાં ₹2,075 કરોડની કમાણી કરી છે. જોકે, ધુરંધર (₹1,300 કરોડ) અને ધુરંધર 2 (₹1,129 કરોડ) - કુલ ₹2,429 કરોડની કમાણી સાથે - હવે દંગલ ને પાછળ છોડી દીધી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ધુરંધર 2 એકલામાં જ દંગલના વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ રેકોર્ડને તોડવાની ક્ષમતા છે.

ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મો

  • પુષ્પા 2 - 1265.97 કરોડ રૂપિયા
  • બાહુબલી 2- 1030.42 કરોડ રૂપિયા
  • ધુરંધર - 895.94 કરોડ રૂપિયા
  • KGF 2 - 859.70 કરોડ રૂપિયા
  • RRR - 782.20 કરોડ રૂપિયા
  • ધુરંધર 2 - 715 કરોડ રૂપિયા

ધુરંધર 2 નું દિગ્દર્શન પણ આદિત્ય ધર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ધુરંધર 2 નો પહેલો ભાગ 5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ રિલીઝ થયો હતો, જેમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ, સારા અર્જુન, રાકેશ બેદી અને આર. માધવન હતા. તેનાથી વિપરીત, અક્ષય ખન્નાનું પાત્ર - રહેમાન ડાકુ - બીજા ભાગમાં દેખાતું નથી, કારણ કે પાત્રનું મૃત્યુ પહેલા ભાગમાં જ થાય છે.

આ પણ વાંચો:

DHURANDHAR COLLECTION DANGAL
DHURANDHAR FRENCHISE COLLECTION
DHURANDHAR WORLDWIDE BUSINESS
DHURANDHAR 2 COLLECTION
DHURANDHAR COLLECTION DANGAL

