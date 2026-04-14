'ધુરંધર' ફ્રેન્ચાઈઝીએ બનાવ્યો કમાણીનો મહા રેકોર્ડ; 'બાહુબલી', 'પુષ્પા'ને પછાડી, શાહરુખ-સલમાન આસપાસ પણ નહીં
રણવીર સિંહ સ્ટારર અને આદિત્ય ધર નિર્દેશિત 'ધુરંધર' ફ્રેન્ચાઈઝીએ કમાણીનો એ માઈલસ્ટોન હાંસલ કર્યો છે જે અત્યાર સુધી કોઈ ભારતીય ફિલ્મ કરી શકી નથી
Published : April 14, 2026 at 4:38 PM IST
હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહે તેની ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે એવો ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે ભારતીય સિનેમાનો અન્ય કોઈ સુપરસ્ટાર આજ સુધી હાંસલ કરી શક્યો નથી. તે ભારતીય સિનેમાનો એવો સ્ટાર બની ગયો છે, તેણે બોલિવૂડમાં શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન અને આમિર ખાન અને દક્ષિણ સિનેમામાં પ્રભાસ, અલ્લુ અર્જુન, જુનિયર NTR, રામ ચરણ, રોકિંગ સ્ટાર યશ અને મહેશ બાબુ સામે મોટો પડકાર ઉભો કર્યો છે. હકીકતમાં, ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે, રણવીર સિંહે એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે જેને તોડવા માટે એસ.એસ. રાજામૌલી જેવા દિગ્ગજ દિગ્દર્શકને વધુ બે બાહુબલી જેવી ફિલ્મોની જરૂર પડશે. ચાલો જાણીએ કે રણવીર સિંહે કયો રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે.
ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝે રચ્યો ઇતિહાસ
આદિત્ય ધાર દ્વારા દિગ્દર્શિત, ધુરંધર, જેમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, અક્ષય ખન્ના, રાકેશ બેદી, આર. માધવન અને સારા અર્જુન અભિનીત છે, તે 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર રૂપિયા 1300 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી, જે બોલીવુડની બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મનો ટેગ બની હતી. આમ કરીને, રણવીર સિંહે શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મો "જવાન" અને "પઠાણ" ના કમાણીના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. શાહરૂખ ખાનની આ બંને ફિલ્મોએ વિશ્વભરમાં ₹1,000 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. આ સાથે, ધુરંધરે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મો KGF અને RRR ને પણ પાછળ છોડી દીધી, જેણે ₹1,200 કરોડની કમાણી કરી હતી.
હવે, 19 માર્ચે ધુરંધર 2 ની રિલીઝ સાથે, તેણે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. રૂપિયા 145 કરોડ સાથે શરૂઆત કરતી, ધુરંધર 2 એ તેની રિલીઝના 26 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે. આ ફિલ્મે માત્ર 26 દિવસમાં વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર ₹1,700 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) થી વધુ કમાણી કરી છે. આનાથી ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝની કુલ કમાણી ₹3,000 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) થઈ ગઈ છે. તે આ રેસમાં પહેલાથી જ ઘણી આગળ છે.
કઈ ફિલ્મોને પછાડી?
આ યાદીમાં ધુરંધર 2 એ પ્રભાસની બાહુબલી, અલ્લુ અર્જુનની પુષ્પા, રોકિંગ સ્ટાર યશની KGF અને ઋષભ શેટ્ટી અભિનીત કંતારા ફ્રેન્ચાઇઝીને પાછળ છોડી દીધી. બાહુબલી (2015) એ વિશ્વભરમાં ₹600 કરોડની કમાણી કરી, જ્યારે બાહુબલી 2 એ ₹1,810 કરોડની કમાણી કરી. પરિણામે, બાહુબલી ફ્રેન્ચાઇઝીએ વિશ્વભરમાં ₹2,410 કરોડની કમાણી કરી. પુષ્પા: ધ રાઇઝ (2021) એ વિશ્વભરમાં ₹350 કરોડની કમાણી કરી, અને પુષ્પા 2 (2024) એ વિશ્વભરમાં ₹1,742 કરોડની કમાણી કરી. પુષ્પા ફ્રેન્ચાઇઝીનું કુલ કલેક્શન ₹2,092 કરોડ પર પહોંચ્યું. યશની KGF એ ₹250 કરોડની કમાણી કરી, જ્યારે KGF 2 એ ₹1,250 કરોડની કમાણી કરી. KGF ફ્રેન્ચાઇઝીએ કુલ ₹1,500 કરોડની કમાણી કરી. ઋષભ શેટ્ટીની કંતારાએ ₹400 કરોડ અને કંતારાએ ₹2 ₹850 કરોડની કમાણી કરી, જેનાથી કંતારા ફ્રેન્ચાઈઝી કુલ ₹1,250 કરોડની થઈ.
આ ફિલ્મોના પાર્ટ 2 હજુ રિલીઝ થવાના બાકી છે
પ્રભાસની સલાર, કલ્કી અને રણબીર કપૂરની એનિમલ ફિલ્મની સિક્વલ હજુ બાકી છે. આ ફિલ્મોએ વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર ₹1,000 કરોડથી વધુ કમાણી કરી છે અને તેમની સિક્વલની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. દરમિયાન, રણબીર કપૂરની સૌથી અપેક્ષિત પૌરાણિક કથા પર આધારિત ફિલ્મ, રામાયણના બંને ભાગ હજુ રિલીઝ થવાના બાકી છે. રામાયણ ભારતીય સિનેમા ઇતિહાસની સૌથી મોટા બજેટવાળી ફિલ્મ છે (₹4,000 કરોડ) અને તે ભારતની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બને તેવી અપેક્ષા છે. રામાયણનો પહેલો ભાગ દિવાળી 2026 અને બીજો ભાગ દિવાળી 2027 પર રિલીઝ થશે.
