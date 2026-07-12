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'ધુરધંર' ફેમ સિંગર જેસ્મિન સેંડલસે કરી સગાઈ, ચાહકોને કૉન્સર્ટમાં કરાવ્યો મંગેતરનો પરિચય

"ધુરંધર" ફેમ પંજાબી ગાયિકા જેસ્મીને દિલ્હીમાં એક કોન્સર્ટ દરમિયાન સગાઈની જાહેરાત કરીને સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે.

પંજાબી ગાયિકા જેસ્મીને સેંડલસે કરી સગાઈ
પંજાબી ગાયિકા જેસ્મીને સેંડલસે કરી સગાઈ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 7:33 AM IST

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નવી દિલ્હી: "ધુરંધર" ફેમ પંજાબી ગાયિકા જેસ્મીન સેન્ડલસે નવી દિલ્હીમાં પોતાની "ધ ડ્રીમ ગર્લ ઇન્ડિયા ટૂર" દરમિયાન તેના મંગેતર શેખર ચૌધરી સાથે સગાઈની જાહેરાત કરી. તેણે કોન્સર્ટ સ્ટેજ પર તેની સગાઈની વીંટી પણ બતાવી અને ચાહકોને તેના મંગેતરનો પરિચય કરાવ્યો. આ કાર્યક્રમના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જૈસ્મીન સેન્ડલસને ચાહકો અને પરિવારના સભ્યો તરફથી સગાઈ માટે અભિનંદન મળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.

પ્રખ્યાત પંજાબી ગાયિકા જૈસ્મીન સેન્ડલસે, પોતાના મધુર અને મનમોહક અવાજથી લાખો લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે, તેણે તેના ચાહકોને એક મોટું અને સુંદર સરપ્રાઈઝ આપ્યું છે. જૈસ્મીને નવી દિલ્હીમાં તેના "ધ ડ્રીમ ગર્લ ઇન્ડિયા ટૂર" દરમિયાન સ્ટેજ પર તેની સગાઈની જાહેરાત કરી, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો અને સંગીત જગતના વ્યક્તિઓ તરફથી અભિનંદનની વર્ષા શરૂ થઈ.

હંમેશની જેમ, જૈસ્મીનએ દિલ્હીમાં કોન્સર્ટમાં તેના સામાન્ય સ્વેગ અને ઉર્જા સાથે પરફોર્મ કર્યું. આખું ઓડિટોરિયમ તેના ગીતોથી ગુંજી રહ્યું હતું. આ ક્ષણ દરમિયાન, તેણે અચાનક માઇક્રોફોન લીધું અને તેના ચાહકોને તેના જીવનની આ નવી સફર વિશે જણાવ્યું. તેણે સ્ટેજ પરથી ખૂબ જ આનંદ સાથે જાહેરાત કરી કે તે સગાઈ કરી રહી છે.

જેસ્મીન સેન્ડલસે પોતાની સગાઈની વીંટી બતાવી

ત્યાર બાદ, તેણે પોતાના ચાહકોને પોતાની સગાઈની વીંટી પણ બતાવી. સગાઈના સમાચાર સાંભળીને, આખો કોન્સર્ટ હોલ તાળીઓ અને ચીચીયારીથી ગુંજી ઉઠ્યો. આ ખાસ પ્રસંગે જૈસ્મીને તેના મંગેતર શેખર ચૌધરીને પણ સ્ટેજ પર બોલાવીને ચાહકો સાથે પરિચય કરાવ્યો. શેખર સ્ટેજ પર પ્રવેશતા જ ત્યાં હાજર હજારો ચાહકો ખુશીથી ઝુમી ઉઠ્યા. ત્યારબાદ જૈસ્મીન અને શેખરે સ્ટેજ પર સુપરહિટ રોમેન્ટિક ટ્રેક "લાવાન" પર સાથે ડાન્સ કર્યો, જેણે હાજર બધાના દિલ જીતી લીધા.

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TAGGED:

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DHURANDHAR FAME SINGER
SHEKHAR CHAUDHARY
ગાયિકા જેસ્મિન સેંડલસ
JASMINE SANDLAS GOT ENGAGED

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