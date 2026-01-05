ETV Bharat / entertainment

ધુરંધરની ધમાલ યથાવત, રણવીર સિંહે યશની KGF 2ને પછાડી, 1240 કરોડની કરી કમાણી

રણવીર સિંહની ધુરંધર 2 અને યશની ટોક્સિક એક જ દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.

રણવીર સિંહે યશની KGF 2ને પછાડી
રણવીર સિંહે યશની KGF 2ને પછાડી (Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધરે તેના પાંચમા રવિવારે બોક્સ ઓફિસ પર ફરી એકવાર ધમાલ મચાવી છે. ધુરંધરની કમાણી ફરી એકવાર બે આંકડામાં પહોંચી ગઈ છે. ગયા શુક્રવારે ધુરંધરની કમાણી સૌથી ઓછી (8.75 કરોડ રૂપિયા) હતી, પરંતુ રવિવારે ફિલ્મની કમાણીમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો, જેનાથી ઘણા ફિલ્મ રેકોર્ડ તૂટી ગયા.

ધુરંધર હવે ભારતની પાંચમી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. ધુરંધર ભારતની પાંચમી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ KGF 2ને પાછળ છોડીને યાદીમાં પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું છે. ધુરંધરની સામે હવે RRR, પુષ્પા 2, બાહુબલી 2 અને દંગલ જેવી ફિલ્મોનો રેકોર્ડ તોડવાનો બાકી છે. ચાલો જાણીએ ધુરંધરે તેના 31મા દિવસે ભારતમાં કેટલી કમાણી કરી છે તેના વિશે.

ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન દિવસ 31

સૈકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મ ધુરંધરે તેના 31મા દિવસે ભારતમાં ₹12.75 કરોડની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મ નિર્માતાઓના જણાવ્યા મુજબ, ફિલ્મે તેના 30મા દિવસે ₹12.60 કરોડની કમાણી કરી હતી, જેના કારણે તેનું કુલ સ્થાનિક કલેક્શન ₹806.80 કરોડ થયું હતું. આજે રિલીઝ થયેલા 31મા દિવસના સત્તાવાર કલેક્શન સાથે, ફિલ્મે સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ પર ₹820 કરોડને વટાવી દીધા છે. ધુરંધરે તેના પહેલા અઠવાડિયામાં ₹218 કરોડ, બીજા અઠવાડિયામાં ₹261.5 કરોડ, ત્રીજા અઠવાડિયામાં ₹189.3 કરોડ અને ચોથા અઠવાડિયામાં ₹115.70 કરોડની કમાણી કરી હતી.

KGF 2ને છોડી પાછળ

ધુરંધરે શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ 'જવાન'ને 29મા દિવસની કમાણી સાથે પાછળ છોડી દીધી, જે તેની કારકિર્દીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ હતી. 2023માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'જવાન' એ વિશ્વભરમાં ₹1,148.32 કરોડની કમાણી કરી. ધુરંધરે 29 દિવસમાં વિશ્વભરમાં ₹1,164.05 કરોડની કમાણી કરી. ધુરંધરે હવે યશ અભિનીત ફિલ્મ 'KGF 2' (₹1,215 કરોડ)ની વિશ્વભરમાં કમાણીને પણ પાછળ છોડી દીધી છે. ધુરંધરે વિશ્વભરમાં ₹1,240 કરોડની કમાણી કરી છે. ધુરંધર હવે સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનમાં KGF 2 (₹859 કરોડ) નો રેકોર્ડ તોડવાના માર્ગે છે. ધુરંધર હવે ટોચની 10 સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મોની યાદીમાં પાંચમા ક્રમે છે. આ સાથે, ધુરંધરે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ 'RRR'ના આજીવન કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધી છે.

હવે ટોક્સિકનું શું થશે?

ધુરંધરે યશની KGF-2 ને પાછળ છોડી દીધી છે, પરંતુ હવે રણવીર સિંહ અને યશ બોક્સ ઓફિસ પર સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે યશની ટોક્સિક અને ધુરંધર 2 એક જ દિવસે (19 માર્ચ, 2026) બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવશે.

આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત, ધુરંધર ખરેખર 2025ની જ નહીં પરંતુ ભારતીય સિનેમાની બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ રહી છે. રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ અને ફિલ્મની બાકીની સ્ટારકાસ્ટ ધુરંધરની સફળતા માટે શ્રેયને પાત્ર છે.

