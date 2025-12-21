બોક્સ ઓફિસ પર 'ધૂરંધર'ની ધાક, 'અવતાર -ફાયર એન્ડ એશ' અને છાવા પર પડી ભારે, અત્યાર સુધીમાં આટલી કરી કમાણી
બોક્સ ઓફિસ પર 'ધૂરંધર' એ 16મા દિવસે ફરી બોક્સ ઓફિસના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. નવી રિલીઝ ફિલ્મ 'અવતાર 3' ને પાછળ છોડી દીધી છે.
Published : December 21, 2025 at 12:33 PM IST
હૈદરાબાદ: બોક્સ ઓફિસ પર "ધુરંધર"ની કમાણીની આંધી ધીમી પડવાનું નામ લઈ રહી નથી. ફિલ્મ રિલીઝ થયાને 17 દિવસ થઈ ગયા છે. છેલ્લા 16 દિવસમાં, ફિલ્મે રેકોર્ડબ્રેક કમાણી કરી છે. તેના ત્રીજા શનિવારે પણ, ફિલ્મે તેના શરૂઆતના દિવસ કરતાં વધુ કમાણી કરી અને કેટલીક મોટી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી.
રણવીર સિંહ અભિનીત ફિલ્મ "ધુરંધર" તેના ત્રીજા સપ્તાહના અંતે પણ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત કમાણી કરી રહી છે. અવતાર: ફાયર અને એશ (અવતાર 3) શુક્રવારે (19 ડિસેમ્બર) રિલીઝ થઈ. "ધુરંધર" એ આ હોલીવુડ ફિલ્મને પણ ધૂળ ચટાવી દીધી છે.
5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલીઝ થયેલી આદિત્ય ધરની ફિલ્મ "ધુરંધર" મલ્ટિપ્લેક્સ અને સિંગલ સ્ક્રીન પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. સકારાત્મક શબ્દ-પ્રસાર આ જાસૂસી નાટકને તેની પકડ જાળવી રાખવામાં મદદ કરી રહ્યો છે. તેના પ્રભાવશાળી અભિનયને કારણે, તેણે શનિવારે (૨૦ ડિસેમ્બર) "અવતાર: ફાયર એન્ડ એશ" ફિલ્મને પાછળ છોડી દીધી છે.
"ધુરંધર" એ બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત સફળતા મેળવી, તેના પહેલા દિવસે ₹28 કરોડની કમાણી કરી, જે રણવીર સિંહની કારકિર્દીની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ફિલ્મ હતી. નિર્માતાઓના મતે, પ્રભાવશાળી અભિનયના કારણે તેના પહેલા અઠવાડિયામાં ₹218 કરોડનો સંગ્રહ થયો. સકારાત્મક શબ્દ-પ્રસારે ફિલ્મની લોકપ્રિયતાને વધુ વેગ આપ્યો, અને બીજા અઠવાડિયામાં, "ધુરંધર" એ ₹264.5 કરોડની કમાણી કરી.
બે અઠવાડિયા પછી પણ 'ધૂરંધર'નો ક્રેઝ એવોને એવોજ છે. નિર્માતાઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, 'ધૂરંધર' એ રિલીઝના 15મા દિવસે ₹23.70 કરોડની કમાણી કરી હતી, જે ₹500 કરોડનો આંકડો પાર કરી ગઈ હતી. નિર્માતાઓના જણાવ્યા અનુસાર, 15 દિવસમાં આદિત્ય ધરની ફિલ્મની કુલ કમાણી ₹503.20 કરોડ થઈ ગઈ છે.
આ સાથે, 'ધૂરંધર' એ બોક્સ ઓફિસ પર નવી રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'અવતાર: ફાયર એન્ડ એશ' ને પાછળ છોડી દીધી છે. સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, 'અવતાર: ફાયર એન્ડ એશ' એ ભારતમાં ₹19 કરોડ સાથે શરૂઆત કરી હતી.
'ધૂરંધર' વિરુદ્ધ 'અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝ'
ડિસેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહના અંતે 'ધૂરંધર' અને જેમ્સ કેમેરોનની 'અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝ' વચ્ચે સીધી બોક્સ ઓફિસ પર લડાઈ જોવા મળી. શનિવારે ભારતમાં 'ધૂરંધર'ને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો, ભલે 'અવતાર 3' મેટ્રો શહેરોમાં દર્શકોને આકર્ષી રહી હતી, પરંતુ ડિસેમ્બરનો ત્રીજો શનિવાર 'ધૂરંધર'નો હતો.
SACNILC અનુસાર, 'અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝ' એ શનિવારે તેની રિલીઝના બીજા દિવસે આશરે ₹225 મિલિયન (225 મિલિયન) ની કમાણી કરી હતી. આનાથી બે દિવસમાં થિયેટરોમાં તેનું કુલ ભારતીય ચોખ્ખું કલેક્શન આશરે ₹415 મિલિયન (415 મિલિયન) થઈ ગયું છે. 'ધૂરંધર' ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર 'અવતાર 3' કરતા સ્પષ્ટપણે આગળ છે, જ્યારે હોલીવુડ રિલીઝ પણ તેની સ્થિર કમાણી જાળવી રહી છે.
'ધૂરંધર' તેના ત્રીજા શનિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની.
'ધુરંધર' એ શનિવારે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સેકનિલ્કના મતે, રણવીર સિંહની ફિલ્મ તેના ત્રીજા શનિવારે ₹33.50 કરોડની કમાણી સાથે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. આદિત્ય ધર દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મે વિકી કૌશલની "છાવા" (₹22 કરોડ) અને પુષ્પા: ધ રૂલ પાર્ટ 2 (₹20 કરોડ) ને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.