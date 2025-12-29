ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ: 1100 કરોડનો આંકડો પાર, ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની, 'પઠાણ' એ 'જવાન'નો રેકોર્ડ તોડ્યો
Published : December 29, 2025 at 1:40 PM IST
હૈદરાબાદ : બોક્સ ઓફિસ પર ધુરંધરનું તોફાન રોકાવવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર તેના પહેલા મહિનાની નજીક છે, પરંતુ ફિલ્મ હજુ પણ બે આંકડાની કમાણી કરી રહી છે. ધુરંધરે તેનો ચોથો રવિવાર પૂર્ણ કરી લીધો છે, જેમાં તેણે રુ. 20 કરોડથી વધુ કમાણી કરી છે. ધુરંધરે રિલીઝના 24 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે, જે આ 24 દિવસમાં બોલિવૂડની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની છે.
ધુરંધરે શાહરૂખ ખાનની પઠાણના જીવનકાળના કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. તેણે અલ્લુ અર્જુન અભિનીત માસ એક્શન ફિલ્મ પુષ્પા 2 ની ચોથા સપ્તાહની કમાણીને પણ પાછળ છોડી દીધી છે. ચાલો જાણીએ કે ફિલ્મે 24મા અઠવાડિયામાં કેટલી કમાણી કરી છે અને તેણે કયા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.
ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ડે 24
ધુરંધર ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર રુ.700 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન)ની કમાણી કરનારી પહેલી બોલિવૂડ ફિલ્મ બની ગઈ છે. ધુરંધર હવે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મો જેવી કે RRR (રુ.782.2 કરોડ), KGF 2 (રુ.859.7 કરોડ), બાહુબલી 2 (રુ.1030.42 કરોડ) અને પુષ્પા 2 (રુ.1234.1 કરોડ) દ્વારા બનાવેલ સ્થાનિક કલેક્શનનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. ધુરંધરે 23 દિવસમાં ભારતમાં રુ.730.70 કરોડ (આશરે $1.7 બિલિયન) ની કમાણી કરી છે.
SACNILK અનુસાર, ધુરંધરે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર તેના 24મા દિવસે રુ.24.30 કરોડ (આશરે $24.3 બિલિયન)ની કમાણી કરી છે. ધુરંધરે તેના પહેલા અઠવાડિયામાં રુ.218 કરોડ (આશરે $2.18 બિલિયન), બીજા અઠવાડિયામાં રુ.261.5 કરોડ (આશરે $1.8 બિલિયન) અને ત્રીજા અઠવાડિયામાં રુ.189.3 કરોડ (આશરે $1.8 બિલિયન) ની કમાણી કરી.
|સાપ્તાહિક
|ઇન્ડિયા નેટ
|પહેલું અઠવાડિયું
|રુ.218 કરોડ
|બીજું અઠવાડિયું
|રુ.261.5 કરોડ
|ત્રીજું અઠવાડિયું
|રુ.189.3 કરોડ
|દિવસ 22 (ચોથો શુક્રવાર)
|રુ.16.70 કરોડ
|દિવસ 23 (ચોથો શનિવાર)
|રુ.20.80 કરોડ
|દિવસ 24(ચોથો રવિવાર)
|રુ.24.30 કરોડ
|કુલ સંગ્રહ
|₹730.70 કરોડ
આ સાથે, ધુરંધરે તેના ચોથા સપ્તાહના અંતે સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ પુષ્પા 2 (રુ.53.75 કરોડ - ભારત) નો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે. ધુરંધરે તેના ચોથા સપ્તાહના અંતે રુ.61.90 કરોડ, જ્યારે છવાએ રુ.28.43 કરોડ અને સ્ત્રી 2 એ રુ.25.01 કરોડની કમાણી કરી છે.
બોલિવૂડની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ
દરમિયાન, ધુરંધરે પઠાણ (1048 કરોડ રૂપિયા)નો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. જેણે વિશ્વભરમાં રુ.1100.23 કરોડની કમાણી કરી છે. આ સાથે, ધુરંધર દંગલ (રુ.2000 કરોડથી વધુ) અને જવાન (રુ.1148 કરોડ) પછી વિશ્વભરમાં ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી બોલિવૂડ ફિલ્મ બની ગઈ છે. ધુરંધર ભારતની સાતમી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ પણ બની ગઈ છે. સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મોની ટોચની 10 યાદીમાં, ધુરંધરે 2898 એડીમાં એનિમલ અને કલ્કી પછી પઠાણને પાછળ છોડી દીધું હતું. હવે, તેની નજર શાહરૂખ ખાનની ત્રણ દાયકાની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ, જવાન (રુ.1148 કરોડ) પર છે, જેને આ નવા વર્ષના સપ્તાહના અંતે સરળતાથી તોડી શકાય છે. ધુરંધરે ભારતમાં રુ.862.23 કરોડ અને વિદેશમાં રુ.238 કરોડની કમાણી કરી છે.
ધુરંધર વિશે
આ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધરનું દિગ્દર્શન આદિત્ય ધર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, અક્ષય ખન્ના, આર. માધવન અને અર્જુન રામપાલ સહિત શક્તિશાળી સ્ટાર કાસ્ટને કાસ્ટ કરી છે. ફિલ્મની નાયિકા 20 વર્ષીય સારા અર્જુન છે, જેણે બાળ કલાકાર તરીકે પોતાની ફિલ્મી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. આ ફિલ્મમાં એક ઉત્તમ સહાયક કલાકાર પણ છે, જે ફિલ્મને જીવંત બનાવે છે. ધુરંધર ફક્ત એક ફિલ્મ કરતાં વધુ બની ગયો છે, પરંતુ સિનેમાપ્રેમીઓ માટે એક ઉત્સવ બની ગયો છે.
