'ધૂરંધર' 500 કરોડનો આંકડો પાર કરનારી સૌથી ઝડપી ફિલ્મ બની, પઠાણ-એનિમલને પાછળ છોડી, 15મા દિવસે કેટલી કમાણી કરી?
500 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરનારી સૌથી ઝડપી ફિલ્મોની યાદીમાં 'ધુરંધર' દ્વારા પુષ્પા 2 સહિત કઈ ફિલ્મોને પાછળ છોડી દેવામાં આવી તે જાણો.
Published : December 20, 2025 at 4:19 PM IST
હૈદરાબાદ : ધુરંધરે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર 15મા દિવસની કમાણી સાથે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ધુરંધરે માત્ર 15 દિવસમાં 500 કરોડ કમાયા છે. આમ કરીને, ધુરંધર રુ.500 કરોડ કમાવનારી સૌથી ઝડપી ફિલ્મ બની છે. આ યાદીમાં, ધુરંધરે પુષ્પા 2, જવાન અને ચાવા સહિતની ઘણી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે.
રણવીર સિંહ, અર્જુન રામપાલ, સંજય દત્ત, અક્ષય ખન્ના અને આર. માધવન અભિનીત, ધુરંધરને 19 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થયેલી હોલીવુડ ફિલ્મ અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝથી કોઈ અસર થઈ નથી.
ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ડે 15
ફિલ્મ નિર્માતાઓના મતે, ધુરંધરે તેના 15મા દિવસે રુ.23.70 કરોડની કમાણી કરી છે. અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝે તેની રિલીઝ પછીથી આ રકમ કરતાં વધુ કમાણી કરી છે. સેકનિલ્કના મતે, અવતાર: ફાયર એન્ડ એશિઝે ભારતમાં તેના પહેલા દિવસે રુ.20 કરોડની કમાણી કરી છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે ભારતીય લોકો હજુ પણ ધુરંધરને જોવા માટે થિયેટરોમાં ઉમટી રહ્યા છે. તેની 15મા દિવસની કમાણી સાથે, ધુરંધરે ભારતમાં કુલ રુ.503.20 કરોડની કમાણી કરી છે. ફિલ્મે તેના પહેલા અઠવાડિયામાં રુ.218 કરોડ અને બીજા અઠવાડિયામાં રુ.261.5 કરોડની કમાણી કરી છે. નિર્માતાઓનું કહેવું છે કે ધુરંધરે ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે રુ.500 કરોડને પાર કરનારી સૌથી ઝડપી ફિલ્મ બની છે.
ધુરંધર ફિલ્મની કમાણી દિવસ મુજબ
|દિવસ
|કમાણી (ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ)
|1
|રુ.28.60 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|2
|રુ.33.10 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|3
|રુ.44.80 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|4
|રુ.24.30 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|5
|રુ.28.60 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|6
|રુ.29.40 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|7
|રુ.29.40 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|8
|રુ.34.52 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|9
|રુ.53.70કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|10
|રુ.58.20કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|11
|રુ.31.80કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|12
|રુ.32.10 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|13
|રુ.25.70 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|14
|રુ.25.30 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|15
|રુ.23.70 કરોડ (સત્તાવાર કમાણીનો આંકડો)
|16
|રુ.503.20 કરોડ (નેટ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન)
ધુરંધર 500 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરનારી સૌથી ઝડપી ફિલ્મ બની
ધુરંધરે ભારતમાં માત્ર 15 દિવસમાં રુ.500 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો. સેકનિલ્કના મતે, પુષ્પા 2 ને હિન્દીમાં ભારતમાં રુ.500 કરોડનો આંકડો પાર કરવામાં 10 થી 11 દિવસ લાગ્યા. શાહરૂખ ખાનની 2023 ની ફિલ્મ જવાને રુ.500 કરોડનો આંકડો 18 દિવસમાં પાર કર્યો. સ્ત્રી 2 એ 22 દિવસ અને છવાએ 23 દિવસ લીધા.
સૌથી ઝડપી રુ.500 કરોડની કમાણી કરનારી ફિલ્મો
પુષ્પા 2- 11 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 812.14 કરોડ)
જવાન - 18 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 582.31 કરોડ)
સ્ત્રી 2 - 22 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 597.99 કરોડ)
છાવા - 23 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 585.7 કરોડ)
ગદર 2 – 24 દિવસ ( કુલ હિન્દી કલેક્શન – 525.7 કરોડ)
પઠાણ - 28 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 525.53 કરોડ)
બાહુબલી 2 - 34 દિવસ (કુલ હિન્દી કલેક્શન - 510. 99કરોડ)
એનિમલ - 39 દિવસ( કુલ હિન્દી કલેક્શન - 502.98 કરોડ)
આદિત્ય ધારની ફિલ્મ ધુરંધર એક પછી એક ઇતિહાસ રચી રહી છે. 5 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થયેલી ધુરંધર ત્યારથી તેની કમાણીથી ફિલ્મ વિવેચકોને આશ્ચર્યચકિત કરી રહી છે. ધુરંધર 2025 ની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મોની યાદીમાં ચઢવાનું ચાલુ રાખે છે. તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે ધુરંધર દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ કાંતારા ચેપ્ટર 1 ને પાછળ છોડીને ચાલુ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બનશે.
