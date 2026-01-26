ETV Bharat / entertainment

'ધુરંધર'ના આ અભિનેતાની થઈ ધરપકડ, બળાત્કાર અને જાતીય સતામણીનો આરોપ

"ધુરંધર" ફિલ્મના અભિનેતા નદીમ ખાન પર એક ઘરકામ કરતી મહિલાએ જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યા બાદ મુંબઈ પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે.

ધરપકડનો પ્રતીકાત્મક ફોટો
ધરપકડનો પ્રતીકાત્મક ફોટો (IANS)
Published : January 26, 2026 at 12:08 PM IST

મુંબઈ : છેલ્લે 'ધૂરંધર' ફિલ્મમાં જોવા મળેલા અભિનેતા નદીમ ખાનની મુંબઈ પોલીસે લગભગ દસ વર્ષ સુધી એક ઘરકામ કરતી મહિલા પર બળાત્કાર અને જાતીય શોષણ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે. પીડિતાએ માલવાણી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે અભિનેતાએ તેની પર ઘણી વખત હુમલો કર્યો હતો અને લગ્નના ખોટા વચનો આપ્યા હતા.

IANS અનુસાર, ફિલ્મ 'ધૂરંધર' માટે જાણીતા અભિનેતા નદીમ ખાનને મુંબઈની માલવાણી પોલીસે એક ઘરકામ કરતી મહિલા દ્વારા જાતીય શોષણના આરોપ બાદ ધરપકડ કરી છે. મહિલાએ ખાન પર ઘણા વર્ષોથી વારંવાર તેનું શોષણ કરવાનો અને લગ્ન કરવાનું ખોટું વચન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

IANS ના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતાએ શરૂઆતમાં ડરને કારણે દુર્વ્યવહારની ફરિયાદ કરી ન હતી, પરંતુ જ્યારે ખાને તેની સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કર્યો અને માનસિક ત્રાસ વધાર્યો ત્યારે ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.

તેણીના નિવેદનના આધારે, માલવાણી પોલીસે ખાન વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ કરી રહી છે કે શું ભૂતકાળમાં અભિનેત્રી વિરુદ્ધ આવી કોઈ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. અધિકારીઓ કહે છે કે તપાસ હજુ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી પૂછપરછ દરમિયાન કયા પુરાવા બહાર આવે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

નદીમ ખાન કોણ છે?

નદીમ ખાન મુંબઈનો એક લોકપ્રિય અભિનેતા છે. નદીમ તાજેતરમાં આદિત્ય ધારની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ "ધુરંધર" માં રહેમાન ડાકુ (અક્ષય ખન્ના દ્વારા ભજવાયેલ) માટે રસોઈયા અખલાકની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો હતો. ફિલ્મમાં નાની ભૂમિકા હોવા છતાં, તેણે પોતાના શક્તિશાળી અભિનયથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. રણવીરનું પાત્ર, હમઝા મઝહરી, સત્ય બહાર કાઢવા માટે પોતાની આંગળીઓ કરડતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

