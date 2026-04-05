ના રણવીર સિંહ, ના અક્ષય ખન્ના, આ છે 'ધુરંધર' જીવ રેડનારો રિયલ હીરો, ડિરેક્ટરે ફિલ્મની 'આત્મા' ગણાવ્યો

આદિત્ય ધરે ધુરંધર 2 ના સિનેમેટોગ્રાફર સાથેની તસવીરો શેર કરી છે અને ફિલ્મમાં તેના યોગદાન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 8:20 PM IST

હૈદરાબાદ: ફિલ્મ નિર્માતા આદિત્ય ધર હાલમાં તેમની નવી ફિલ્મ "ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" ની સફળતાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. ફિલ્મની વાર્તા, તેમજ તેની સિનેમેટોગ્રાફીને વ્યાપક પ્રશંસા મળી છે. લોકોએ ફિલ્મના એક્શનથી લઈને તેના અભિનય સુધીની દરેક વસ્તુની પ્રશંસા કરી છે. હવે, દિગ્દર્શકે સિનેમેટોગ્રાફર વિકાસ નૌલખાનો પરિચય કરાવ્યો છે, જેમણે ફિલ્મને આટલી શક્તિશાળી ફિલ્મ બનાવી છે.

19 માર્ચે રિલીઝ થયેલી "ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" એ બોક્સ ઓફિસ પર ₹1500 કરોડનો આંકડો વટાવી દીધો છે. ફિલ્મની જબરદસ્ત સફળતા વચ્ચે, આદિત્યએ રવિવારે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર નૌલખા સાથેના ઘણા BTS ફોટા અને એક લાંબી નોંધ શેર કરી.

આદિત્યએ પોતાની નોટની શરૂઆત લખ્યું, "આ ધુરંધર પાછળની આંખ, મન અને આત્મા વિકાસ નૌલખા માટે છે." તે આગળ ઉમેરે છે, "તેઓ ધુરંધર સાથે જોડાનાર છેલ્લા HOD હતા, અમે શરૂ કર્યાના થોડા દિવસો પહેલા જ." અને તે કેટલા સિલેક્ટિવ છે તે જાણીને, તે ટાઈમિંગનો ઘણો અર્થ હતો. તે સિનેમેટોગ્રાફરને બોર્ડ પર લાવવા જેવું ઓછું અને યોગ્ય સમયે નસીબનું શાંત રીતે આવવા જેવું વધુ લાગ્યું."

તે ક્ષણને યાદ કરતાં, આદિત્યએ પોતાની નોટમાં લખ્યું, "મને હજુ પણ યાદ છે કે સ્ક્રિપ્ટ વાંચ્યા પછી તેમણે શું કહ્યું હતું, 'મેં આવી ફિલ્મ કરવા માટે 30 વર્ષ રાહ જોઈ છે. હું તેના માટે મારો જીવ આપી દઈશ.' અને તેમની દરેક વાતનો અર્થ હતો. પછી જે થયું તે ફક્ત કામ નહોતું, પરંતુ સમર્પણ હતું. અશક્ય સમયપત્રક, અંધાધૂંધી જે ઘણીવાર અનિયંત્રિત લાગતી હતી, એકના સમયમાં અને એકના ખર્ચમાં બે ફિલ્મોનું શૂટિંગ, વિકાસ આ બધામાં મક્કમ, મજબૂત અને અડગ રહ્યો. અમૃતસરની તીવ્ર ગરમી અને લેહની કડકડતી ઠંડીમાં પણ, ફિલ્મનો ભાર પોતાના ખભા પર ઉઠાવીને, તેણે ક્યારેય પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ ઓછું થવા દીધો નહીં.

વિકાસની પ્રતિભાનું વર્ણન કરતા, તેમણે લખ્યું, "પરંતુ વિકાસને ખરેખર અનન્ય બનાવતી વસ્તુ ફક્ત તેની ધીરજ જ નહીં, પરંતુ તેની આંખોમાં છુપાયેલ આત્મા છે. વિગતો માટે તેની નજર, લેન્સ પાછળની તેની ભાવનાત્મક બુદ્ધિ, તે સમજવાની તેની ક્ષમતા કે કોઈ દ્રશ્ય ફક્ત જોવામાં આવતું નથી પણ અનુભવાય છે - તે તેની પ્રતિભા છે." ધુરંધરની દરેક ફ્રેમ શ્વાસ લે છે કારણ કે તેણે તેને મંજૂરી આપી હતી. તેણે ફક્ત ક્ષણોને કેદ કરી ન હતી, તેણે તેમાં જીવનનો શ્વાસ લીધો હતો. સેટ પરના તેમના વિચારો ક્યારેય અતિશયોક્તિપૂર્ણ નહોતા, પરંતુ હંમેશા સચોટ હતા. તેઓ હંમેશા સત્ય બોલતા. તેમણે હંમેશા ફિલ્મને વધુ સારી બનાવી. ફિલ્મોનું શૂટિંગ કરનારા ઘણા લોકો છે.

આદિત્ય છેલ્લે કહે છે, "વિકાસે તે જીવ્યું. અને આમ કરીને, તેમણે ધુરંધરને કંઈક એવું આપ્યું જે બનાવી શકાતું નથી: એક આત્મા. હું તેમની કલાત્મકતા અને આ સફરમાં તેમની સાથે રહેલી માનવતા માટે ખૂબ જ આભારી, આદરિત અને પ્રેમ અનુભવું છું. આ ફિલ્મ હંમેશા તેમની છાપ છોડી જશે. અને હું જાણું છું કે આ ફક્ત શરૂઆત છે; આપણે સાથે મળીને જે વાર્તાઓ કહીશું તે વધુ આગળ વધશે, વધુ તેજસ્વી ચમકશે અને કંઈક એવું બનાવશે જે ખરેખર કાયમ માટે ટકી રહેશે."

આ પણ વાંચો:

