‘Dhurandhar 2 ’નો બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકેદાર શુભારંભ, 3 દિવસમાં 500 કરોડની કમાણી

‘પુષ્પા 2’ના વિકેન્ડ રેકોર્ડને તોડવાની રાહ પર ‘ધુરંધર 2’, સૌથી મોટી વિકેન્ડ ઓપનર ફિલ્મ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

ધુરંધર 2
ધુરંધર 2 (Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 11:44 AM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ સ્ટારર અને આદિત્ય ધર દિગ્દર્શિત ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2: ધ રિવેન્જ’એ બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. શાનદાર શરૂઆત બાદ ફિલ્મ રજાના દિવસોનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવી રહી છે અને 3 દિવસમાં જ વિશ્વભરમાં 500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાઈ કરી નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.

દેશભરના સિનેમાઘરોમાંથી ‘હાઉસફુલ’ શોના સમાચાર સતત આવી રહ્યા છે. ત્રીજા દિવસે ઈદના અવસર પર ફિલ્મે પોતાના પ્રથમ દિવસના કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે.

સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ‘ધુરંધર: ધ રિવેન્જ’એ પેઇડ પ્રીવ્યૂથી 43 કરોડ રૂપિયાની કમાઈ કરી હતી, જ્યારે ઓપનિંગ ડે (પ્રથમ દિવસ) પર 102.55 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન નોંધાવ્યું હતું.

બીજા દિવસે એટલે કે પહેલા શુક્રવારે ફિલ્મના કલેક્શનમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તેણે 80.72 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ કર્યો. જોકે, ત્રીજા દિવસે ઈદની રજાના કારણે ફિલ્મને મોટો ફાયદો થયો. આ દિવસે ‘ધુરંધર 2’એ ઓપનિંગ ડે કરતાં પણ વધુ કમાઈ કરીને 113 કરોડ રૂપિયાનો કલેક્શન કર્યું હતું.

આ સાથે જ ફિલ્મે 300 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો સરળતાથી પાર કરી લીધો છે. 3 દિવસ બાદ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર ‘ધુરંધર 2’નું કુલ નેટ કલેક્શન 339.27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત, વિશ્વભરમાં ફિલ્મે 501.04 કરોડ રૂપિયાની કમાઈ કરી છે.

‘ધુરંધર 2’ અલ્લુ અર્જુનની ‘પુષ્પા 2: ધ રૂલ’ના ઓપનિંગ વિકેન્ડના રેકોર્ડને તોડીને ભારતમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી વિકેન્ડ ઓપનર ફિલ્મ બનવાની રાહ પર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ‘પુષ્પા 2’એ તમામ ભાષાઓ મળીને ભારતમાં 354 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું હતું.

સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ‘ધુરંધર’ના સીક્વલે ‘KGF-2’ અને ‘જવાન’ જેવી ફિલ્મોને પાછળ છોડીને વિશ્વભરમાં સૌથી ઝડપી 500 કરોડ રૂપિયા કમાનારી ભારતીય ફિલ્મોની યાદીમાં ટોપ-3માં સ્થાન મેળવ્યું છે. ‘KGF-2’એ 4 દિવસમાં 546 કરોડ અને ‘જવાન’એ 4 દિવસમાં 521 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો હતો.

‘બાહુબલી-2’ અને ‘RRR’ બાદ ‘ધુરંધર 2’ એવી ત્રીજી ફિલ્મ બની ગઈ છે કે જેણે માત્ર 3 દિવસમાં 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીઘો છે. એટલું જ નહીં, વર્ષ 2026માં 500 કરોડ રૂપિયા કમાનારી આ પ્રથમ ફિલ્મ બની ગઈ છે.

‘ધુરંધર 2: ધ રિવેન્જ’માં રણવીર સિંહની સાથે આર. માધવન, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, રાકેશ બેદી, દાનિશ પંડોર અને સારા અર્જુન સહિતના કલાકારોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.

બોક્સ ઓફિસના વર્તમાન ટ્રેન્ડને જોતાં, આ ફિલ્મ આગામી દિવસોમાં પણ સિનેમા પ્રેમીઓ માટે એક મોટું આકર્ષણ બની રહેવાની સંભાવના છે.

