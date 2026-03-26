ધુરંધર બૉક્સ ઓફિસ ડે 7: રણવીર સિંહની પ્રથમ 1000 કરોડની ફિલ્મ, 'પઠાણ',RRR, KGF2 સહિત આ ફિલ્મને પછાડી
આઠમા દિવસની કમાણીથી ધુરંધર 2 પઠાણ અને કલ્કિ 2898 એડીને લાઇફટાઇમ વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શનનો રેકોર્ડ તોડવા જઇ રહી છે.
Published : March 26, 2026 at 4:41 PM IST
હૈદરાબાદ: ધુરંધર 2એ પોતાની રિલીઝનું એક અઠવાડિયું પૂર્ણ કર્યું છે. ધુરંધર 2 19 માર્ચે વિશ્વભરના થિયેટરમાં રિલીઝ થઇ હતી. ફિલ્મનો પેડ પ્રીવ્યૂ શો પણ ચાલ્યો હતો. ફિલ્મે પેડ પ્રીવ્યૂ અને ઓપનિંગ ડે પર મળીને 145 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. હવે સાત દિવસમાં ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શન 1000 કરોડ રૂપિયાની પાર થઇ ગયું છે. બીજી તરફ ભારતમાં ધુરંધર 2એ 600 કરોડ કરતા વધુની કમાણી કરી છે. ફિલ્મ ધુરંધર 2એ સાતમા દિવસની કમાણીથી કેટલીક ફિલ્મના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ચાલો જાણીયે, ધુરંધર 2એ સાતમા દિવસે કેટલી કમાણી કરી અને કઇ ફિલ્મના રેકોર્ડ તોડ્યા...
બીજી સૌથી ઝડપી 1000 કરોડ કમાનારી ફિલ્મ
ધુરંધર 2એ સાત દિવસમાં વર્લ્ડવાઇડ 1000 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી બીજી સૌથી ઝડપી 1000 કરોડ રૂપિયા કમાનારી ફિલ્મનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. અલ્લુ અર્જૂન સ્ટારર પુષ્પા 2એ 6 દિવસમાં સૌથી ઝડપી વર્લ્ડવાઇડ 1000 કરોડ રૂપિયાની કમાણીનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો. પ્રભાસની બાહુબલી 2એ 9 દિવસમાં 1000 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ યાદીમાં ધુરંધર 2એ બાહુબલી 2ની સાથે સાથે RRR,KGF ચેપ્ટર 2, કલ્કિ 2898 એડી, પઠાણ, જવાનને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. હવે પોતાના આઠમા દિવસની કમાણીથી ધુરંધર 2 શાહરૂખ ખાનની પઠાણ અને પ્રભાસની કલ્કિ 2898 એડીના લાઇફટાઇમ વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શન (1050 કરોડ રૂપિયા)નો રેકોર્ડ તોડવા જઇ રહી છે.
સાતમા દિવસે કેટલી કમાણી કરી?
વાત કરીએ ફિલ્મના સાતમા દિવસની કલેક્શનની તો ફિલ્મની કમાણીમાં 16 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ફિલ્મે 47.70 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. આ સાથે ફિલ્મનું ભારતમાં કૂલ નેટ કલેક્શન 623 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. કહેવામાં આવે છે કે આ વીકેન્ડ ફિલ્મ ભારતમાં 800 કરોડ રૂપિયા આસાનીથી કમાઇ લેશે. સાથે જ વર્લ્ડવાઇડ ધુરંધરના લાઇફટાઇમ કલેક્શન 1300 કરોડ રૂપિયાનો રેકોર્ડ પણ તોડી શકે છે. વિદેશમાં ધુરંધર 2 અત્યાર સુધી 261 કરોડ રૂપિયાનો વેપાર કરી ચુકી છે. વર્લ્ડવાઇડ ફિલ્મનું કલેક્શન 1006 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે.
આદિત્ય ધરના ડિરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ ધુરંધર: ધ રિવેન્જ 19 માર્ચે વર્લ્ડવાઇડ રિલીઝ થઇ હતી. ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, આર.માધવન, સારા અર્જુન, અર્જૂન રામપાલ અને રાકેશ બેદી મહત્ત્વના રોલમાં જોવા મળ્યા હતા.
- 'ધુરંધર 2'ના લાસ્ટ સીનમાં દેખાયેલો ઑટો ડ્રાઈવર હજુ નથી જોઈ શક્યો આ ફિલ્મ, કારણ જાણી ભાવુક થઈ જશો
- ‘ધુરંધર 2’ વિવાદમાં: શીખ સંગઠનની પોસ્ટર અને ખાસ સીન સામે ફરિયાદ, ધાર્મિક ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ