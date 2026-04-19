ETV Bharat / entertainment

'પુષ્પા 2'ને પછાડી વિશ્વની ત્રીજી હાઇએસ્ટ ગ્રોસિંગ ભારતીય ફિલ્મ બની 'ધુરંધર 2', હવે નજર 'બાહુબલી 2' પર

'ધુરંધર 2'એ 'પુષ્પા 2'ને પછાડી વિશ્વની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મનો ખિતાબ જીતી લીધો છે.

ધુરંધર
ધુરંધર (Poster)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ અભિનીત અને આદિત્ય ધરના ડિરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ 'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'ને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયે એક મહિનો થઇ ગયો છે. 31માં દિવસે ફિલ્મે વર્લ્ડવાઇડ બોક્સ ઓફિસ પર એક એચીવમેન્ટ મેળવ્યું છે. આ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મે 'પુષ્પા 2: ધ રૂલ'ના લાઇફટાઇમ વર્લ્ડવાઇડ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનને પાછળ છોડી દીધુ છે અને આ અત્યાર સુધીની વિશ્વની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની ગઇ છે.

રણવીર અને આદિત્ય ધરની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મ બન્યા બાદ, 'ધુરંધર 2'એ દરેક કોઇને પોતાના વિચાર રજૂ કરવા મજબૂર કર્યા છે. વાત અહીં જ સમાપ્ત થતી નથી. 'ધુરંધર 2'એ 'પુષ્પા 2', KGF 2, જવાન, પઠાણ, RRR જેવી મોટી ફિલ્મને ટક્કર આપી છે. બોક્સ ઓફિસ પર એક મહિના સુધી સતત ચાલ્યા બાદ 'ધુરંધર 2' જે હવે પોતાના 5માં અઠવાડિયામાં પહોંચી ગઇ છે, હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર પોતાની પકડ મજબૂત છે અને અક્ષય કુમારની 'ભૂત બંગલા'ને પણ ટક્કર આપી રહી છે.

'ભૂત બંગલા'ને 'ધુરંધર 2'એ આપી ટક્કર

સૈકનિલ્ક રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં 31માં દિવસે સાંજના શો દરમિયાન 'ધુરંધર 2'ની ઓક્યૂપેન્સી 35.08% હતી જેને 'ભૂત બંગલા'ને ટક્કર આપી હતી. અક્ષય કુમારની ફિલ્મની ઓક્યૂપેન્સી 38.46% હતી.

'ધુરંધર 2'નું 31માં દિવસે બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન

અહેવાલ અનુસાર, 'ધુરંધર 2'એ 31માં દિવસે 3,913 શો માટે 4.65 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે. 31 દિવસ બાદ 'ધુરંધર 2'નું કૂલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 1329.31 કરોડ રૂપિયા ગ્રૉસ અને 1110.47 કરોડ રૂપિયા નેટ થઇ ગયા છે.

'ધુરંધર'ની આ સીક્વલ પહેલા જ ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ પર અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી હિન્દી ફિલ્મ બની ગઇ છે, તેને પોતાના પ્રથમ ભાગને પણ પાછળ છોડી દીધો છે, જે ગયા ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ થયું હતું. ધુરંધરે ભારતમાં લગભગ 890 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.

બોક્સ ઓફિસના નવા મુકાબલા અને 'ધુરંધર 2'ની વર્તમાન ગતિને જોતા એમ કહી શકાય કે આગામી સમયમાં તેની કમાણીમાં ઘટાડો થઇ શકે છે. 'ધુરંધર 2'ની ચોથા અઠવાડિયાની કમાણી 54.70 કરોડ રૂપિયા, ત્રીજા અઠવાડિયાની કમાણી 110.60 કરોડની લગભગ અડધી રહી હતી. બીજા અઠવાડિયાની કમાણી 263.65 કરોડ રૂપિયા અડધા કરતા પણ ઓછી હતી. ફિલ્મે પ્રથમ અઠવાડિયામાં 674.17 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.

વિશ્વની ટોપ 3 હાઇએસ્ટ ગ્રોસિંગ ભારતીય ફિલ્મ બની 'ધુરંધર 2'

'ધુરંધર: ધ રિવેન્જ'એ અત્યાર સુધી વિદેશમાં 420 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુની કમાણી કરી છે, જેનાથી તેનું વિશ્વમાં બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 1748.91 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. આદિત્ય ધરની આ ફિલ્મે સુકુમારની તેલુગુ ગેન્ગસ્ટર થ્રીલર ફિલ્મ 'પુષ્પા 2: ધ રૂલ' (1742 કરોડ રૂપિયા)ને પાછળ છોડી દીધુ છે અને વર્લ્ડવાઇડ બોક્સ ઓફિસ પર ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મનો ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. હવે આ માત્ર એસ.એસ રાજામૌલીની ફિલ્મ 'બાહુબલી 2: ધ કંક્લૂજન' (1788 કરોડ રૂપિયા) અને નિતેશ તિવારી ફેમિલી સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ 'દંગલ' (2090 કરોડ રૂપિયા) કરતા પાછળ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DHURANDHAR 2
THIRD HIGHEST GROSSING INDIAN FILM
WORLD HIGHEST GROSSING FILM
DHURANDHAR FILM
DHURANDHAR 2 HIGHEST GROSSING FILM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.