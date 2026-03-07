ધુરંધર 2: ટ્રેલરના બેકગ્રાઉન્ડ સોંગ પર અટકી ગયા ફેન્સના દિલ,વર્ષો જૂનું પંજાબી પોપ સોંગ ટ્રેન્ડમાં આવ્યું
"ધુરંધર 2" નું "આરી-આરી" ગીત સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. શું તમે જાણો છો આ ગીત બે દાયકા જૂનું પંજાબી પોપ ગીત છે?
Published : March 7, 2026 at 5:43 PM IST
હૈદરાબાદ: આદિત્ય ધરની આગામી ફિલ્મ "ધુરંધર 2" નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટ્રેલરના બેકગ્રાઉન્ડ સોંગ "આરી-આરી" એ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ દમદાર ગીતને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે અને તે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ગીત પંજાબી સંગીત ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલું છે?
"ધુરંધર: ધ રીવેન્જ" નું ટ્રેલર આજે સવારે 11:01 વાગ્યે રિલીઝ થયું અને ઓનલાઈન ખૂબ જ ધમાલ મચાવી દીધી. ટ્રેલરના બેકગ્રાઉન્ડ ટ્રેક "આરી-આરી" એ લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. ટ્રેલર રિલીઝ થયાની થોડી જ મિનિટોમાં, આ ગીતે રીલ્સ, એડિટ્સ અને ફેન વીડિયો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર કબજો જમાવી લીધો છે. ટ્રેલરમાં આ ટ્રેક પર આધારિત એક જોરદાર એક્શન સિક્વન્સ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
"આરી આરી" એ લગભગ બે દાયકા જૂના પંજાબી પોપ ગીતનું રિમિક્સ છે. "આરી આરી" મૂળ રૂપે ડેનિશ-ભારતીય જોડી બોમ્બે રોકર્સ દ્વારા ગાયું હતું. તે 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં તેમના પ્રથમ આલ્બમ, "ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ..." માં શામેલ હતું.
"આરી આરી" મૂળ રૂપે 2004-2005 ની આસપાસ "આરી આરી ભાગ 1" તરીકે રજૂ થયું હતું. આ ગીત પંજાબી લોક સંગીત, જેમ કે પરંપરાગત "બડી બરસી ખતન ગયા સી", અને લોક ધૂનોને હિપ-હોપ અને ઉર્જાવાન બીટ્સ સાથે મિશ્રિત કરે છે, જે 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં પંજાબી-પોપ યુગ દરમિયાન તેને હિટ બનાવે છે.
બોમ્બે રોકર્સ એ ડેનિશ અને ભારતીય સંગીતની જોડી છે, જે ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તેમના પહેલા આલ્બમ, ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગના તે સમયે 100,000 થી વધુ રેકોર્ડ વેચાયા હતા. બોમ્બે રોકર્સમાં ભારતીય ગાયક નવતેજ સિંહ રેહલ, થોમસ સરડોર્ફ અને જેન્સ બાર્નવિટ્ઝનો સમાવેશ થતો હતો. સાથે મળીને, તેમણે બોમ્બે રોકર્સ બેન્ડની રચના કરી, જેમાં નવતેજ સિંહ રેહલે પંજાબી અને હિન્દીમાં ગાયું હતું, જ્યારે સાર્ડોર્ફે અંગ્રેજીમાં ગાયું હતું.
બાર્નવિટ્ઝે આ જોડી સાથે પ્રોડક્શન પર કામ કર્યું હતું. ધુરંધર 2 માં રિમિક્સ કરાયેલ આ ગીતને ચાહકો તરફથી કેટલો પ્રેમ મળે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. શું તે પણ પહેલા પાર્ટના ગીતો જેટલું જ લોકપ્રિય બનશે?
