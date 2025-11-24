'ઈક્કીસ' ફિલ્મમાં ધર્મેન્દ્રના ફર્સ્ટ લુકનું પોસ્ટર રિલીઝ થયું, અગસ્ત્ય નંદાના પિતાની ભૂમિકા ભજવશે

ETV Bharat / entertainment

હાલમાં જ ધર્મેન્દ્રના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા છે. આ વચ્ચે 'ઈક્કીસ' ફિલ્મમાં ધર્મેન્દ્રના ફર્સ્ટ લુકનું પોસ્ટર રિલીઝ થતા ચાહકો ભાવુક થયા છે.

ઈક્કીસ ફિલ્મ પોસ્ટર
ઈક્કીસ ફિલ્મ પોસ્ટર (Film Poster)
Published : November 24, 2025 at 2:25 PM IST

મુંબઈ : મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનના પૌત્ર અગસ્ત્ય નંદા અભિનીત વોર ડ્રામા ફિલ્મ 'ઈક્કીસ' ના બોલિવૂડ સ્ટાર ધર્મેન્દ્રનું ફર્સ્ટ લુક પોસ્ટર આજે 24 નવેમ્બરના રોજ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મેન્દ્રનો ફર્સ્ટ લૂક એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે હાલમાં જ તેમના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ દરમિયાન ફિલ્મ 'ઈક્કીસ' ધર્મેન્દ્રના ફર્સ્ટ લુકનું પોસ્ટર તેમના ચાહકો માટે એક મોટી ભેટ છે.

ધર્મેન્દ્રના ફર્સ્ટ લુકનું પોસ્ટર

ફિલ્મ "ઈક્કીસ" ના ધર્મેન્દ્રના પહેલા લુક પોસ્ટરમાં જણાવાયું છે કે તે અગસ્ત્ય નંદાના પિતાની ભૂમિકા ભજવશે. મેડોક ફિલ્મ્સે આજે 24 નવેમ્બરે અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનો પહેલો લુક રિલીઝ કર્યો, જેમાં કેપ્શન લખ્યું હતું, "પિતા પુત્રોનો ઉછેર કરે છે, મહાન પુરુષો રાષ્ટ્રોનું નિર્માણ કરે છે. ધર્મેન્દ્રજી, 21 વર્ષના અમર સૈનિકના પિતા તરીકે, એક ભાવનાત્મક શક્તિ છે. એક કાલાતીત દંતકથા આપણને બીજા મહાન માણસની વાર્તા કહે છે. એક પિતાનું સૌથી ખરાબ સ્વપ્ન સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ફરીથી સ્વપ્ન જોવાની તક બની ગયું, જે ફક્ત ભારતીય સેના માટે જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાની સેના માટે પણ એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરે છે."

જયદીપ અહલાવતનો મજબૂત રોલ

ધર્મેન્દ્રની સાથે ફિલ્મમાં જયદીપ અહલાવતના ફર્સ્ટ લુકનું પોસ્ટર પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મમાંથી અગસ્ત્યનો પહેલો લુક 14 ઓક્ટોબરે રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ફિલ્મ ડિસેમ્બર 2025માં રિલીઝ થવાની છે. જયદીપ અહલાવતના ફર્સ્ટ લુક પોસ્ટરમાં લખ્યું છે, "દરેક યુદ્ધની વાર્તા અરીસા જેવી હોય છે, તેની બે બાજુઓ હોય છે."

ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?

ધર્મેન્દ્ર અને જયદીપ બંને તેમના ફર્સ્ટ લુક પોસ્ટમાં પ્રભાવશાળી અને તીવ્ર લુક દર્શાવે છે. શ્રીરામ રાઘવન દ્વારા દિગ્દર્શિત, દિનેશ વિજન અને મેડોક ફિલ્મ્સની આ ફિલ્મ સૌથી નાના પરમવીર ચક્ર વિજેતા અરુણ ખેત્રપાલની સાચી, અનકહી વાર્તા કહે છે. અગસ્ત્ય નંદા આ ભૂમિકા ભજવશે, અને આ ફિલ્મ 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

