પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધનની ખબરને લઈને દિકરી એશા દેઓલે આપી આ માહિતી, બ્રિચ કેન્ડીમાં દાખલ

સોમવારે ધર્મેન્દ્રને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તેઓ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 9:07 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 10:08 AM IST

મુંબઈ : ભારતીય ફિલ્મજગતના હિ-મેન ધર્મેન્દ્રના નિધનની ખબરો વચ્ચે દિકરી એશા દેઓલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. 89 વર્ષીય અભિનેતાની ગત 31 ઓક્ટોબરના રોજ તબિયત લથડતા તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

ગતરોજ સોમવારે ફરી તેઓને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તેઓ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતા. અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી.

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધનની ખબર

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની પુત્રી એશા દેઓલે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી આપી છે. તેમના નિધન અંગેની અગાઉની ટ્વીટ સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહના નામે હતી, અને ધર્મેન્દ્રની મીડિયા ટીમ દ્વારા પુષ્ટિ મળ્યા પછી, પરિવાર તરફથી વધુ માહિતી મળે ત્યાં સુધી આ પોસ્ટ ડિલીટ કરવામાં આવી છે.

હાલમાં ધર્મેન્દ્ર બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ત્યારે તેમની નિધનની ખબરો વચ્ચે અભિનેતા અભય દેઓલ મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસે પહોંચ્યા હતાં.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા સોમવારે બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓની હાલત નાજુક હોવાનું ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું. બીજી તરફ ધર્મેન્દ્રના નજીકના પરિજનો સહિત બોલિવૂડની હસ્તીઓ તેઓને મળવા હોસ્પ્ટિલ પહોંચ્યા હતા. સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ પણ હોસ્પિટલ બહાર ભાવુક જોવા મળ્યા હતા.

એક અઠવાડિયાથીબીમાર

અગાઉ ધર્મેન્દ્ર નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, જેના કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તે સમયે હેમા માલિનીએ એરપોર્ટ પર ફોટોગ્રાફરો સાથે વાત કરી અને તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેમના પતિ સ્વસ્થ છે. તેમણે હસીને "ઠીક છે" કહ્યું, અને તેમની ચિંતા બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા હાથ પણ જોડ્યા હતા.

હિન્દી સિનેમામાં સૌથી વધુ હિટ ફિલ્મોમાં અભિનય કરવાનો રેકોર્ડ ધર્મેન્દ્રના નામે છે. તેમને 2012માં પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. ધર્મેન્દ્રએ 1960માં દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે ફિલ્મથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમણે સૌપ્રથમ 1960ના દાયકાના મધ્યમાં મિલન કી બેલા, ફૂલ ઔર પથ્થર અને આયે દિન બહાર જેવી ફિલ્મો દ્વારા લોકપ્રિયતા મેળવી હતી.


Last Updated : November 11, 2025 at 10:08 AM IST

