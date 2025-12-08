ધર્મેન્દ્ર બર્થડે સેલિબ્રેશન: હાથમાં ધરમજીની તસવીર સાથે બંગલા બહાર ફેન્સની ભીડ જોવા મળી; સન્ની-બોબી દેઓલ ભાવુક થયા
ધર્મેન્દ્રની આજે જન્મ જયંતી છે. આ પ્રસંગે દેઓલ પરિવારે તેમના બંગલા પર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે જ્યાં ધર્મેન્દ્રના ફેન્સ પહોંચ્યા છે.
Published : December 8, 2025 at 4:56 PM IST
મુંબઇ: બોલિવૂડ એક્ટર ધર્મેન્દ્ર આજે જીવિત હોત તો તે પોતાનો 90મો જન્મદિવસ મનાવતા હોત. આ જાણીતા સ્ટારનું આ ખાસ પ્રસંગના માત્ર બે અઠવાડિયા પહેલા જ નિધન થયું. ધર્મેન્દ્રની 90મી જયંતી પર દેઓલ પરિવારે તેમના બંગલા પર ફેન્સ સાથે જન્મદિવસનું આયોજન કર્યું છે.
ધર્મેન્દ્રની 90મી બર્થ એનિવર્સરી મનાવવા માટે દેઓલ પરિવારે મુંબઇના બંગલામાં એક સ્પેશ્યલ ફેન ઇન્ટરએક્શન રાખ્યુ છે અને એક્ટરના ફેન્સ સાથે મુલાકાત કરી છે. ધર્મેન્દ્રના બંગલાની બહારના કેટલાક વીડિયો સામે આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ફેન્સ સ્વર્ગીય અભિનેતાના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે. આ દરમિયાન એક ફેન્સ ભીની આંખો સાથે હાથમાં ધરમજીની તસવીર સાથે જોવા મળ્યો હતો. ઘરની અંદર ગયા પહેલા પેપ્સે ફેન્સની આ તસવીરને કેમેરામાં કેદ કરી હતી.
એક વીડિયોમાં ધર્મેન્દ્રના પૌત્ર એક્ટર રાજવીર દેઓલને સ્પૉટ કર્યો હતો. તે પોતાની કારમાંથી ઉતરીને પોતાના દાદાના ઘરની અંદર જતો જોવા મળ્યો હતો, તેના હાથમાં એક બેગ પણ હતી. એક અન્ય વીડિયોમાં સન્ની દેઓલ પણ જોવા મળ્યો હતો. એક અન્ય વીડિયોમાં ધર્મેન્દ્રના ફેન્સ સાથે સન્ની દેઓલ અને બોબી દેઓલનો પરિવાર ફેમિલી ફોટો ક્લિક કરાવતા જોવા મળ્યા હતા.
ધર્મેન્દ્રને યાદ કરવા એક સુપરસ્ટારને યાદ કરવા નથી પણ તે સમયની ઉજવણી કરવાની છે.
પંજાબમાં જન્મેલા ધર્મેન્દ્રની સફર ચમક અને ગ્લેમરથી ઘણી દૂર શરૂ થઈ હતી. એક ગામડાનો છોકરો જેની આંખોમાં ચમક અને શાંત સપના હતા, તે ફક્ત હિંમતથી સજ્જ મુંબઈ આવ્યો હતો. તેની શરૂઆતની મુશ્કેલીઓએ તેને વધુ મજબૂત બનાવ્યો. કેમેરાએ અંતે તેને શોધી કાઢ્યો. એક એવો માણસ તેને મળ્યો જે સ્ક્રીન પર હીરો કેવો દેખાય છે અને કેવો અનુભવ કરે છે તે સમજાવ્યું.
ધર્મેન્દ્ર માત્ર પોપ્યુલર જ નહીં પાવરફુલ એક્ટર પણ હતા. સોફ્ટ રોમેન્ટિક ભૂમિકાઓથી લઈને શક્તિશાળી એક્શન અવતાર સુધી તેમણે સ્ટારડમના દરેક શેડમાં નિપુણતા મેળવી છે.ફૂલ ઔર પથ્થર, હકીકત અને મેરા ગાંવ મેરા દેશ જેવી ફિલ્મોએ તેમને એક 'હી-મેન' બનાવ્યા.
ભારતીય સિનેમાને ઓળખ અપાવનાર ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈ સ્થિત તેમના ઘરે અવસાન થયું. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં તેમને આ મહિનાની શરૂઆતમાં બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ 12 નવેમ્બરના રોજ તેમને રજા આપવામાં આવી હતી, તે બાદથી તેમની ઘરે જ સારવાર ચાલતી હતી.
