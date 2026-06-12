Dhamaal 4 Trailer: એક ખજાનો, સો હંગામા, નવા ટ્વીસ્ટ સાથે 'ધમાલ'ની ટોળકીનું કમબેક
"ધમાલ 4" નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ ફિલ્મમાં અજય દેવગણ, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ, જાવેદ જાફરી, રવિ કિશન અને અન્ય કલાકારો છે
Published : June 12, 2026 at 10:23 PM IST
હૈદરાબાદ: 'ધમાલ 4'ના મેકર્સે આજે, 12 જૂને, આ બહુપ્રતીક્ષિત કોમેડી-એન્ટરટેનર ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે. ટ્રેલર જબરદસ્ત હાસ્ય, મજેદાર સાહસ અને ભરપૂર મસ્તી-ધમાલનો દાવો કરે છે. તેમાં 'ધમાલ'ની લોકપ્રિય ટીમ ફરી એકવાર સાથે જોવા મળે છે, જે ખજાનાની શોધમાં નીકળી છે.
અજય દેવગણે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'ધમાલ 4'નું ટ્રેલર શેર કર્યું છે અને કેપ્શનમાં લખ્યું છે: "તમારી સામે જ તમને પ્લે બટન દેખાઈ રહ્યું છે ને? હા, તેને દબાવી દો. 'ધમાલ 4'નું ટ્રેલર આવી ગયું છે. 10 જુલાઈથી વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં સૌથી મોટી ફેમિલી એન્ટરટેનર ફિલ્મનો આનંદ માણો."
ત્રણ મિનિટથી વધુ લાંબા આ ટ્રેલરમાં દર્શકોને ફિલ્મના રમૂજી પાત્રો સાથે પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ડોલ્ફિન, વાઘ, સાપ, મગર અને ઑક્ટોપસ જેવા વિવિધ પ્રાણીઓની ઝલક પણ જોવા મળે છે. ઉપરાંત, ભૂતોથી ભરેલી એક ભયાનક હવેલી પણ દર્શાવવામાં આવી છે, જે સમગ્ર પરિસ્થિતિને વધુ રમૂજી અને અફરાતફરીભરી બનાવી દે છે.
'ધમાલ 4'નું ટ્રેલર મનોરંજક છે. જોકે, એ વાતને અવગણી શકાતી નથી કે વાર્તા ફરી એકવાર એ જ પ્રકારની છે, જેમાં બધા પાત્રો ખજાનાની શોધમાં નીકળે છે.
ફિલ્મમાં અજય દેવગણ, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ, જાવેદ જાફરી, રવિ કિશન, સંજય મિશ્રા, ઉપેન્દ્ર લિમયે, અંજલિ આનંદ, સંજીદા શેખ અને એશા ગુપ્તા જેવા કલાકારો છે અને ટ્રેલરમાં દરેક કલાકારને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાનો સારો મોકો મળ્યો છે. જોકે, રિતેશ દેશમુખ અને અંજલી આનંદ સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચે છે. ઉપરાંત, પૃષ્ઠભૂમિમાં 'ચટણી સોંગ' પણ સંભળાય છે, જે મૂળરૂપે સલમાન ખાનની ફિલ્મ દબંગ 2માં હતું.
ટ્રેલરની શરૂઆત એક એવા દૃશ્યથી થાય છે જે જૂની યાદોને તાજી કરી દે છે “તમારી સામે જુઓ, શું સામે લાલ બટન છે? એને દબાવવાનું નહોતું.” આ સાથે જ અજય દેવગન અને સંજય મિશ્રાને જોરદાર ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગે છે, જે આગળ આવનારી ગાંડોતૂર મસ્તી અને અફરાતફરીનો સંકેત આપે છે. ત્યારબાદ આખું વાતાવરણ હાસ્ય અને હોબાળાથી ભરાઈ જાય છે.
ટ્રેલરમાં રવિ કિશન સમુદ્રી ડાકુ જેવા પાત્રમાં ખજાનાના નકશાની જોરશોરથી શોધ કરતા જોવા મળે છે. 'ધમાલ 4'માં કેટલીક નવી ઑન-સ્ક્રીન જોડીઓ પણ જોવા મળશે, જેમ કે અજય દેવગન સાથે ઈશા ગુપ્તા, અરશદ વારસી સાથે સંજીદા શેખ અને રિતેશ દેશમુખ સાથે અંજલી આનંદ. બીજી તરફ, જાવેદ જાફરી પોતાના જાણીતા અંદાજમાં પાછા ફરતા જોવા મળે છે, જ્યાં તેઓ પ્રેમાળ અને વિચિત્ર સ્વભાવના માનવ શ્રીવાસ્તવનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે.
'ધમાલ 4'માં અજય દેવગણ, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ, જાવેદ જાફરી અને સંજય મિશ્રા જેવા પાવરફુલ કલાકારો સાથે જોવા મળશે. તેમની સાથે એશા ગુપ્તા, સંજીદા શેઠ, અંજલિ આનંદ, ઉપેન્દ્ર લિમયે, વિજય પાટકર અને રવિ કિશન પણ સામેલ છે. કલાકારોની આ શાનદાર ટીમ જબરદસ્ત મસ્તી, કોમેડીથી ભરપૂર અફરાતફરી અને સતત હાસ્યનો માહોલ સર્જે છે.
'ધમાલ 4'નું દિગ્દર્શન ઈન્દ્ર કુમારે કર્યું છે. ફિલ્મનું નિર્માણ અજય દેવગણ, ભૂષણ કુમાર, ક્રિષ્ન કુમાર, અશોક ઠાકરિયા, ઇન્દ્ર કુમાર, આનંદ પંડિત અને કુમાર મંગત પાઠકે મળીને કર્યું છે.
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